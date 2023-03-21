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دول عربية في المراتب الأخيرة وأخرى الأسعد في العالم على الرغم من المصاعب

"أفغانستان ولبنان، اللتين مزقتهما الحرب، ما زالتا أكثر دولتين تعاسة في التقرير..."

كتب معالي بن عمر
الفنلنديون الشعب الأسعد في العالم watanserb.com
الفنلنديون الشعب الأسعد في العالم
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وطن-تصدّرت فنلندا مرة أخرى تقرير السعادة العالمي، الذي يقيس الدعم الاجتماعي والدخل والصحة والحرية وغياب الفساد، لتحديد السعادة الوطنية في 137 دولة حول العالم.

وتتصدر فنلندا القائمة، للعام السادس على التوالي التقرير الذي صدر اليوم الاثنين، تليها الدنمارك وأيسلندا وإسرائيل، التي قفزت من المركز التاسع إلى الرابع، علماً بأن إسرائيل تشهد موجة قوية من المظاهرات بالإضافة إلى حالات التوتر مع الجانب الفلسطيني، تلتها كل من هولندا والسويد والنرويج وسويسرا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا، بحسب ما نشره موقع “7 سور 7” البلجيكي.

وصدر تقرير السعادة العالمي من شبكة حلول التنمية المستدامة، وهي مبادرة عالمية غير ربحية أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2012، لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على المستويين الوطني والدولي.

ووفقًا للتقرير، لا يزال معظم السكان في جميع أنحاء العالم يتمتعون بالمرونة بشكل ملحوظ، على الرغم من العديد من الأزمات، مثل جائحة كورونا وأزمة الطاقة العالمية والتضخم المرتفع.

تصدّرت فنلندا مرة أخرى تقرير السعادة العالمي
تصدّرت فنلندا مرة أخرى تقرير السعادة العالمي

هذا وتحتل أيرلندا المرتبة 14، خلف النمسا وأستراليا وكندا، ولكنها تتقدم مباشرة على الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا.

وحسبما ترجمته “وطن“، فإن ليتوانيا هي الدولة الجديدة الوحيدة في قائمة العشرين الأوائل، لكن أفغانستان ولبنان، اللتين مزقتهما الحرب، ما زالتا أكثر دولتين تعاسة في التقرير.

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كما كانت الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الأولى التي تصدرت المؤشر، لكنها حلّت في المركز 26، مباشرةً بعد سنغافورة ورومانيا وكوستاريكا، متقدمةً على السعودية التي حلّت في المركز 30.

ومن جانبها، حلت البحرين في المركز 42 بعد لاتفيا ونيكاراغوا، واحتلت الجزائر المركز 81 مباشرة بعد طاجيكستان وأرمينيا، والعراق في المركز 98 بعد موزمبيق والكاميرون، تليها على التوالي فلسطين والمغرب وإيران، وصنّف التقرير تونس في المركز 110 بعد النيجر وباكستان.

لبنان
لبنان

وجاءت مصر في المركز 121 مباشرة بعد مالي وغامبيا وبنغلاديش وميانمار، تليها توغو والأردن وإثيوبيا.

وأخيرًا حلّ لبنان في المركز 136 وقبل الأخير، تليه فقط أفغانستان التي ذيّلت القائمة لتصبح أكثر دول العالم تعاسة.

مؤشر السعادة 2023..فنلندا أسعد بلد في العالم للعام السادس على التوالي

المصدر7 سور 7 ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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