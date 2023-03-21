الثلاثاء, مارس 21, 2023
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خبير سفر يكشف عن مشروب يجب تجنبه دائمًا عند السفر بالطائرة

حذر الخبير من شرب الماء عند السفر بالطائرة

كتب ايمان الباجي
خبير سفر يكشف عن مشروب يجب تجنبه دائمًا عند السفر بالطائرة watanserb.com
السفر
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وطنأخبر أحد خبراء السفر موقع إكسبرس البريطاني عن المشروب الذي يجب على الركاب دائمًا تجنبه على متن الطائرة.

في المقابلة، قال خبير السفر ومؤسس شركة “AirAdvisor“، أنطون رادشينكو إن الركاب قد يتعرضون لبعض المخاطر إذا شربوه.

إحذر من الماء!

وقال في هذا السياق:”هناك الكثير مما يجب فعله وما يجب تجنبه عند الطيران. ولكن إذا اضطررت إلى اختيار أي شي لتجنبه، فسيكون مياه الطائرة.”

قد يتم تقديم الماء للركاب كمشروب لوحده أو شربه مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة.

كما حذر أنطون قائلا:”نادرًا ما يتم تنظيف أنظمة مياه الصنبور على متن الطائرة. لذلك، عندما تطلب كوبًا من ماء الصنبور أو الشوكولاتة الساخنة أو كوبًا، فمن المحتمل أنك تشرب من الأنابيب المتسخة.”

الماء من المشروبات التي يجب تجنبها عند السفر بالطائرة

في بعض الطائرات، قد لا يتم تنظيف نظام المياه على متن الطائرة بصفة منتظمة. ولهذا السبب، قال أنطون إنه يجلب دائمًا المياه المعبأة في زجاجات على متن رحلته.

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كما أكد الخبير أن هذه المياه ملوثة على متن الطائرة، وإذا ما شربها المسافر فهناك احتمال كبير بأنه سيعاني من مضاعفات خطيرة خاصة إذا كان يعاني بالفعل من حالة صحية أساسية أو ضعف في جهاز المناعة.

ومع ذلك، يجب على الركاب التأكد من شرب الكثير من السوائل عندما يسافرون لأنه من السهل أن يصابوا بالجفاف.

الماء

وقال أنطون:”جفاف الجسم أمر خطير. ويزيد الطيران من خطر الإصابة به. لذلك من المهم أن تشرب الكثير من الماء.”

المشروبات الكحولية

وأضاف أنطون: “تذكر أن المشروبات الكحولية على متن الطائرة ليست بديلاً جيدًا. قد تشعر بالراحة عند شربها على متن الطائرة، لكنها ستسبب لك الجفاف وهو أمر سيء لصحتك.”

يمكن أن يؤدي شرب المشروبات الكحولية إلى الجفاف بسرعة خاصة إذا كنت في رحلة طيران طويلة. ويمكن أن تسبب كذلك صداعًا أو غثيانًا.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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