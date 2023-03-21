ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة ال28

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وطن- يُحافظ باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، بفارق 7 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا مع ختام منافسات الجولة ال28.

وشهدت منافسات الجولة ال28 من الدوري الفرنسي الممتاز، تعثر المتصدر باريس سان جيرمان بالخسارة أمام رين بهدفين نظيفين دون مقابل، وكذلك فوز الوصيف أولمبيك مارسيليا على ريمس بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

نتائج مباريات الدوري الفرنسي 2023

وحقق فريق لانس الفوز النظيف على أنجيه بثلاثية نظيفة دون مقابل، كما وفوز موناكو على أجاكسيو بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن ينطلق منافسات الجولة ال29 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، بمواجهة أولمبيك مارسيليا أمام مونبلييه، كما وستكون ختام الجولة بمواجهة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، الأحد.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

ونرفق لكم نتائج جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال28، كما يلي:

باريس سان جيرمان 66 نقطة.

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أولمبيك مارسيليا 59 نقطة.

لانس 57 نقطة.

موناكو 54 نقطة.

الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية 🔥 إليكم جدول ترتيب #الدوري_الفرنسي بعد انتهاء الجولة 28 📊 pic.twitter.com/f5TdtOSAZG — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) March 20, 2023

رين 50 نقطة.

ليل 49 نقطة.

نيس 44 نقطة.

لوريان 44 نقطة.

ريمس 43 نقطة.

أولمبيك ليون 41 نقطة.

مونبلييه 36 نقطة.

تولوز 35 نقطة.

كلير مونت 34 نقطة.

نانت 30 نقطة.

ستراسبورغ 26 نقطة.

بريست 24 نقطة.

أوكسير 23 نقطة.

تروا 21 نقطة.

أجاكسيو 21 نقطة.

أنجيه 10 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، أبرز ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023، كما يلي:

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 19 هدفاً.

جوناثان ديفيد (ليل) 19 هدفاً.

جوناثان ديفيد برفقة مبابي في صدارة هدافي #الدوري_الفرنسي بعد انتهاء الجولة 28! 🔝 pic.twitter.com/ddQvp4pjRR — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) March 20, 2023

ألكساندر لاكازيت (ليون) 17 هدفاً.

وسام بن يدر (موناكو) 17 هدفاً.

فولارين بالوجون (ريمس) 16 هدفاً.