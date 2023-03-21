الثلاثاء, مارس 21, 2023
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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة ال28

باريس سان جيرمان يحافظ على الصدارة بفارق 7 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الفرنسي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الفرنسي 2023
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وطن- يُحافظ باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، بفارق 7 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا مع ختام منافسات الجولة ال28.

وشهدت منافسات الجولة ال28 من الدوري الفرنسي الممتاز، تعثر المتصدر باريس سان جيرمان بالخسارة أمام رين بهدفين نظيفين دون مقابل، وكذلك فوز الوصيف أولمبيك مارسيليا على ريمس بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

نتائج مباريات الدوري الفرنسي 2023

وحقق فريق لانس الفوز النظيف على أنجيه بثلاثية نظيفة دون مقابل، كما وفوز موناكو على أجاكسيو بهدفين دون رد.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن ينطلق منافسات الجولة ال29 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، بمواجهة أولمبيك مارسيليا أمام مونبلييه، كما وستكون ختام الجولة بمواجهة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، الأحد.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

ونرفق لكم نتائج جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال28، كما يلي:

باريس سان جيرمان 66 نقطة.

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أولمبيك مارسيليا 59 نقطة.

لانس 57 نقطة.

موناكو 54 نقطة.

رين 50 نقطة.

ليل 49 نقطة.

نيس 44 نقطة.

لوريان 44 نقطة.

أولمبيك مارسيليا
أولمبيك مارسيليا

ريمس 43 نقطة.

أولمبيك ليون 41 نقطة.

مونبلييه 36 نقطة.

تولوز 35 نقطة.

كلير مونت 34 نقطة.

نانت 30 نقطة.

ستراسبورغ  26 نقطة.

بريست 24 نقطة.

أوكسير 23 نقطة.

تروا 21 نقطة.

أجاكسيو 21 نقطة.

أنجيه 10 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، أبرز ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023، كما يلي:

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 19 هدفاً.

جوناثان ديفيد (ليل) 19 هدفاً.

ألكساندر لاكازيت (ليون) 17 هدفاً.

وسام بن يدر (موناكو) 17 هدفاً.

فولارين بالوجون (ريمس) 16 هدفاً.

المصدروطن + الدوري الفرنسي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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