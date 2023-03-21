الثلاثاء, مارس 21, 2023
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حياتنا

تثير إزعاجهن كثيراََ..مضيفات طيران يكشفن عن أسوأ 4 عادات يرتكبها المسافرون

منها طلب الماء على متن الطائرة

كتب ايمان الباجي
تثير إزعاجهن كثيراََ..مضيفات طيران يكشفن عن أسوأ 4 عادات يرتكبها المسافرون watanserb.com
مضيفة طيران
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وطن- في بعض الأحيان، يتعين على مضيفات الطيران التعامل مع  أعداد كبيرة من الركاب.

وفي حالات أخرى يتعين عليهن كذلك التعامل مع عادات سيئة يقوم بها بعض الركاب والتي من المحتمل أن تزعج طاقم الطائرة.

في هذا السياق، شاركت كل من المضيفة كالي هارلو والمضيفة كريستينا مع صحيفة ديلي ستار البريطانية عن أكثر الأشياء المزعجة التي يقوم بها الركاب.

إلقاء اللوم على المضيفين

أشارت المضيفة كالي إلى أن أكثر شيء مزعج يفعله الركاب هو أنهم يلومون المضيفات على أشياء خارجة عن إرادتهن.

قائلة:”يحدث هذا لأننا ببساطة وعندما يشعرون بالغضب خلال السفر يقومون بتصريف غضبهم الداخلي والشخصي، من خلال الانفعال في وجه المضيفين.”

وأضافت:”نحن ببساطة في الطائرة مدربون على مساعدة الركاب في حالات الطوارئ وللمساعدة في جعل تجربة السفر ممتعة بشكل خاص للراكب. وفي المرة القادمة التي تكون فيها في حالة غضب، لا تصرخ في وجه طاقم الطائرة.”

المضيفة كالي هارلو

طلب الماء على متن الطائرة

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كشفت المضيفة كريستينا في وقت سابق أنها تكره عندما يطلب الركاب منها المياه على متن الطائرة، حيث أصبح الأمر مزعجًا حسب رأيها.

وقالت في هذا السياق:”هذا لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على هذا المشروب، ولكن أوضحت أنها لا تحب عندما يشتت انتباهها عن المهام الأخرى بسبب الركاب الذين يطلبون الماء.”

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن توصيتها الرئيسية للركاب هي عدم مطالبة الطاقم أبدًا بإحضار المياه.

المضيفة كريستينا

طلب القهوة

قالت مادلين دويل، التي كانت تشتغل كمضيفة طيران لمدة 20 عامًا، إنها تكره تقديم القهوة عند السفر.

وقد زعمت أن جميع أفراد الطاقم يكرهون عندما يطلب الركاب القهوة.

والسبب وراء هذا هو أن بعض الركاب يقولون في الأول إنهم يريدون القهوة السوداء، وعندما تقوم المضيفة بتقديم هذا المشورب لهم، يغيرون رأيهم ويقولون إنهم يريدون قهوة بالكريمة والسكر.

مطاردة على مواقع التواصل الإجتماعي

على منصة Reddit، قالت إحدى المضيفات: “طلب شخص ما مؤخرًا متابعتي على الإنستغرام وقد عرفت هذا الشخص على أنه راكب في إحدى رحلاتي الجوية الأخيرة التي قمت بها.”

وأضافت:” لقد كان يغازلني، وشعرت بالخوف قليلاً لأنه وجد حسابي.”

المصدرديلي ستار البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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