الثلاثاء, مارس 21, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدتبدأ في رمضان.. رامي مخلوف يحذر من أحداث "غريبة مرعبة".. ما علاقة...
الهدهد

تبدأ في رمضان.. رامي مخلوف يحذر من أحداث “غريبة مرعبة”.. ما علاقة السعودية؟

اعتمد رامي مخلوف مظهر المتدين منذ أن تم تضييق الخناق عليه ومصادرة جزء كبير من ثروته من قبل النظام في سوريا قبل سنوات، وتثير توقعاته دائما السخرية على مواقع التواصل

كتب خالد الأحمد
رامي مخلوف watanserb.com
رامي مخلوف
- Advertisement -

وطن- في واحدة من شطحاته المألوفة عاد رجل الأعمال السوري ـ ابن خال رأس النظام بشار الأسد ـ رامي مخلوف، للظهور بمظهر المنجّم من خلال نشر تنبؤاته وتوقعاته، وهو أسلوب اعتمده الرجل منذ أن تم تضييق الخناق عليه ومصادرة جزء كبير من ثروته من قبل النظام في سوريا قبل سنوات.

رامي مخلوف يثير الجدل مجددا بتوقعاته الغريبة

وأعلن رامي مخلوف الذي يشكك الكثيرون في مداركه العقلية في منشور على صفحته “بفيسبوك” الذي يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن “الأيام القادمة ستكون بداية لأحداث كبيرة عالمية أجنبية وعربية طبيعية وصناعية غريبة عجيبة لم تحصل منذ ألف عام”، وفق زعمه.

وحذر “مخلوف” الذين يخافون من حديث المستقبل ـ كما قال ـ من أن يضيعوا أيامهم في التفاهات الوهمية والملذات الدنيوية البهيمية ولا بالجلسات النميمية، ولا بجمع الأموال القارونية ولا بالغوص بالتسلطات الفرعونية.

وتابع رجل الأعمال الذي وصفه الكثيرون بـ “بيت مال الأسد: “المطلوب منكم هو العودة إلى أصولنا الرحمانية بإقامة الواجبات الدينية والتغذي بالآيات القرآنية والتحلي بالأدعية الرحمانية للوصول إلى المتعة الروحانية.”

وأضاف رامي أن تلك الأحداث ستبدأ في شهر رمضان وما بعده من الأشهر، وصولاً إلى شهر الحج وأحداث بلاد الحج وكل الأشهر التي تليه.

- Advertisement -

وزعم أنه لا يرغب بذكر مزيد من التفاصيل خوفاً على البعض من توقف قلوبهم عن النبض.

رامي مخلوف: لماذا أثار ظهور رجل الأعمال السوري ابن خال بشار الأسد كل هذا الجدل؟
رامي مخلوف: لماذا أثار ظهور رجل الأعمال السوري ابن خال بشار الأسد كل هذا الجدل؟

سفينة النجاة

ووضع مخلوف الذي لم يعرف عنه او عن والده محمد مخلوف أي ميول دينية من قبل، سيناريو ظهور المهدي عليه السلام على مسمع الجميع ويبدأ الخبر يقوى بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة-حسب قوله- وصولاً إلى الظهور العلني وبدء الحرب الكونية بين الحق والباطل “فهو سفينة النجاة سفينة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين التي ركب فيها نوح عليه السلام فمن ركب فيها نجى ومن تخلف عنها هلك”

وكان مخلوف قد ظهر من قبل في مقطع مصور عبر حسابه في “فيسبوك” في يوليو 2021، قائلاً: إن هذا العام 2021 سيكون مفصلياً وسيشهد كوارث كبرى، منوّهاً إلى النبوءات الدينية التي تتحدث عن ظهور “المهدي المنتظر”، أو نزول “السيد المسيح”.

السر الذي حان وقته

وكشف “مخلوف” في فبراير شباط الماضي عما وصفه بالسر الذي حان وقته، عبر صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”، مشيراً إلى أن الله أكرمه بإقامة “الشريعة الإسلامية” منذ أكثر من 30 عاماً وقد أمره بأن ينقل الأقوال إلى أفعال “على حد وصفه”.

وقال “مخلوف” كانت هناك معارك صعبة مع هذه النفس الدنيوية الدنية على مدى سنوات كثيرة فبعد جهد كبير تمكنت بقوة الله وعونه بضبط جموحها وهذا ما سماه رسولنا الكريم “الجهاد الأكبر”.

وتنبأ “مخلوف” بما أسماه “الزلزال الإصطناعي” الذي سيحدث بعد أيام قائلاً “أما الزلزال الاصطناعي فهو بعد عدة أيام (والله أعلم من خلال استهداف أحد دول الجوار لمواقع ثابتة ومتحركة وتكون قاسية وموجعة يستدعي الرد عليها (والله أعلم) ويكون الرد موجعاً ومهيناً للجوار فبعدها يعلو الضجيج وتكتم الأنفاس وترتجف القلوب ويغيب النوم عن العيون وتتحرك الجفون بشكل مجنون لكثرة الشهب الملعون”

نوبة هرطقة

وتفاعل مغردون مع إعلان “مخلوف” عن ظهور الإمام المهدي وما تخفيه هذه الإشارة من دلالات، بينما سخر آخرون من المنشور.

وقال “تيم الحاج” في هذا السياق: “عودة جديدة لرامي مخلوف من سردابه”.

وعلق المحلل السياسي “ياسر الزعاترة“:”خازن مال بشار سابقا؛ رامي مخلوف في نوبة هرطقة جديدة المهدي قادم خلال عام!”.

وأضاف بنبرة سخرية :”أما رمضان فـ”سيكون بداية لأحداث كبيرة عالمية أجنبية وعربية طبيعية وصناعية غريبة عجيبة لم تحصل منذ ألف عام.. الحمد لله الذي عافانا.”

وقال “عمر مدنيه” : “رامي مخلوف ابن خال بشار الاسد “يُبشّر” بظهور المهدي قريباً وبداية الحرب الكونية بين الحق والباطل… “بعد ان سرق “بشار” امواله المسروقه عقله انفجر”.

ووصف “بسام جعارة” كلام مخلوف بـ “حشيش مضروب”.

وأضاف:” اللص رامي مخلوف يتابع هلوساته ويبشر بظهور المهدي وبداية الحرب الكونية بين الحق والباطل!”.

وعلق جهاد علي متهكما: “الله يكون معك و يصبرك.. أنا إذا بضيع 500 ليرة بوقع باكتئاب.. ف كيف أنت بعد للي أخدولك اياهن.. لهك عقلك مو حاملك .. قلوبنا معك”.

وكتب شادي حبيب سليمان “يا خيبتنا كنا نتوقع ان تنقذنا بدولاراتك لا بصلواتك.. ناحت علينا النايحة”.

يشار إلى أن “رامي مخلوف” كثف خلال الفترة الأخيرة من نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” لتنبؤات وتوقعات تحمل طابعاً دينياً تارة ويتحدث عن حلول وانفراجات للواقع في سوريا تارة أخرى.

فضلاً عن ظهوره المتكرر عدة مرات متحدثاً عن قضايا تتعلق بالنظام محدثاً تفاعل من قبل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

السعودية تُعلن موعد أول أيام رمضان: “لم تثبت رؤية الهلال”

تقارير

مفاجأة.. ماهر الأسد زار السعودية سراً ووفود عُمانية وقطرية إلى لبنان.. تفاصيل!

الهدهد

لحظات درامية لإنقاذ رضيع سوري على يد حارس أمن تركي ولقطات مبكية للأم

الهدهد

شاهد برومو “رامز نيفر إند” لرمضان 2023 والسقا ومحمد رمضان ضمن الضحايا

الهدهد

الأرض على موعد مع زلزال مدمر خلال يومين.. توقع مرعب لهيئة يتبعها العالم الهولندي

الهدهد

خطة إسرائيلية لخنق القدس في شهر رمضان تنذر بتوترات جديدة.. ما فحواها؟

تقارير

بوساطة روسية-إماراتية.. وزير الخارجية السعودي يزور دمشق ويلتقي “الأسد”!

الهدهد

مشهد روحاني مهيب للحظة تغيير كسوة الكعبة استعدادا لرمضان (شاهد)

الهدهد

بعد 29 هزة في سوريا بـ 24 ساعة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الفزع بتوقعاته

الهدهد

إعادة تدوير “السفاح” تبدأ من الإمارات.. “المطبع” ابن زايد يستقبل “الممانع” بشار الأسد

الهدهد

رامز جلال بهيئة الشيطان وظهور مرعب.. حقيقة تسريبات “رامز نيفر إند” (فيديو)

الهدهد

العثور على جثة ضابط بمخابرات الأسد وهذا ما وُجد على جثمانه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل يتم اعتقال ذاكر نايك في سلطنة عمان؟.. أخبار متضاربة ومصادر عمانية تنفي

هل يقضي الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر؟.. هارفارد تحسم الجدل

مصحف بحوزة كريستيانو رونالدو في الطائرة.. حقيقة صورة أحدثت بلبلة

ظهور جديد مؤثر للبلوجر المصرية سارة محمد وهذا ما قالته (فيديو)

بيلا حديد تحتفل بترك شرب الكحول بطريقة جريئة (صور)

زوجها صديق طفولة رونالدو.. إطلالة مثيرة لإيفانا رودريغيز مع شقيقتها جورجينا (شاهد)

سبب وفاة عبدالعالي رزاقي.. صاحب أشهر مقولة عن النظام الجزائري وأكبر منتقد لنظام المخزن

ترامب ونجمة البورنو.. تطورات خطيرة في قضية الرئيس السابق ومستقبله على المحك

ظهور نادر لوالدة محمد صلاح.. احتضنها في عيد الأم ولم ينس والده أيضا (شاهد)

ظهور لافت لأمير قطر رفقة رئيس دولة داخل مطعم شهير (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC