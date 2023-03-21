بيلا حديد تحتفل بترك شرب الكحول بطريقة جريئة (صور)

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وطن – احتفلت عارضة الأزياء بيلا حديد، بمرور 5 أشهر منذ آخر مرة تناولت فيها مشروبات كحولية، في الوقت الذي واصلت فيه الترويج لمشروبها الصحي.

بيلا حديد تحتفل بترك شرب الكحول بطريقة جريئة

وحظيت صورها الجديدة التي شاركتها عبر حسابها الشخصي في انستقرام بتفاعل واسع من محبيها، بأكثر من مليون وثلاثمئة إعجاب، خاصة بوضعها تعليق: “5mo 🚫 🍸🍾🍷” أي 5 أشهر دون كحول.

View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

وأطلت بيلا من أصول فلسطينية بفستان أحمر مزود بحزام، جاء بأكمام متدلية من توقيع مصممة الأزياء إيمي شهاب، بينما انتعلت صندلا أسود مزودا بأربطة، وبتسريحة الشعر المموج بأسلوب “ديسكو كيرلز” ما جعلها مثارا للاهتمام.

وتعرّضت بيلا حديد لانتقادات من بعض المعلقين بسببب تعمدها الوقوف بطريقة جريئة خلال التصوير .

بيلا حديد تشارك في جمع المساعدات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

جديرٌ بالذّكر أن بيلا حديد شاركت في جمع المساعدات ضمن حملة من أجل متضرري زلزال تركيا وسوريا.

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وظهرت حديد في المقاطع المصورة وهي تحمل الصناديق نحو نقطة لجمع المساعدات في نيويورك.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, depremden zarar görenler için hazırladığı kutuları yardımcılarıyla birlikte taşıdı. Hadid, yardım yaptığı sırada ekibinden hiç kimse video çekimi yapmadı. — Aykırı (@aykiricomtr) February 25, 2023

BELLA HADİD'DEN TÜRKİYE'YE TAM DESTEK! 📌ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı. 📌Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletti. pic.twitter.com/JkHq2evDSa — Takvim (@takvim) February 24, 2023

ونشرت حديد، عبر حسابها في إنستغرام صورا لها خلال طريقها لمنح المساعدات، وقالت “بطانيات حفاضات وأكياس نوم”، وأرفقت معها عَلما تركيا وسوريا.

View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

وأخذت حديد صناديق المساعدات، إلى البيت التركي في نيويورك، حيث استقبلها ريحان أوزغور، القنصل العام التركي في نيويورك. وفق “الجزيرة”

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları getirdi. pic.twitter.com/p17QmXizGY — Beyaz Gazete (@BeyazGazete) February 25, 2023

بيلا حديد شبه عارية بفستان “الرذاذ” العجيب

في شأن آخر، أثارت بيلا حديد قبل فترة الجدل واسعاً، بأغرب فستان ارتدته في مسيرتها بعرض الأزياء، حيث أطلّت شبه عارية بفستان مصنوع من الرذاذ، وذلك في ختام عرض أزياء “كوبيرني” لربيع وصيف 2023.

وبحسب مجلة “فوغ”، فقد نفذت شركة فابريكان العالمية، تقنية رشد الرذاذ الذي ارتدته بيلا حديد.

ويتميز هذا الرذاذ المبتكر، بمركب كيميائي معين يجعله يتحول إلى قماش مكون من قطن وألياف بمجرد ملامسته الجلد.

ويمكن إذابة الرذاذ ورشه مرة أخرى.

وأثار العرض دهشة الجميع، وتناقلت المواقع والصفحات صور الفستان العجيب الذي اختتمت به كوبيرني عرضها.