الثلاثاء, مارس 21, 2023
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حياتنا

بيلا حديد تحتفل بترك شرب الكحول بطريقة جريئة (صور)

تعرّضت بيلا حديد لانتقادات من بعض المعلقين بسببب تعمدها الوقوف بطريقة جريئة خلال التصوير .

كتب أنس السالم
احتفلت بيلا حديد بمرور 5 أشهر على تركها الكحول watanserb.com
احتفلت بيلا حديد بمرور 5 أشهر على تركها الكحول
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وطن – احتفلت عارضة الأزياء بيلا حديد، بمرور 5 أشهر منذ آخر مرة تناولت فيها مشروبات كحولية، في الوقت الذي واصلت فيه الترويج لمشروبها الصحي.

بيلا حديد تحتفل بترك شرب الكحول بطريقة جريئة

وحظيت صورها الجديدة التي شاركتها عبر حسابها الشخصي في انستقرام بتفاعل واسع من محبيها، بأكثر من مليون وثلاثمئة إعجاب، خاصة بوضعها تعليق: “5mo 🚫 🍸🍾🍷” أي 5 أشهر دون كحول.

 

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وأطلت بيلا من أصول فلسطينية بفستان أحمر مزود بحزام، جاء بأكمام متدلية من توقيع مصممة الأزياء إيمي شهاب، بينما انتعلت صندلا أسود مزودا بأربطة، وبتسريحة الشعر المموج بأسلوب “ديسكو كيرلز” ما جعلها مثارا للاهتمام.

وتعرّضت بيلا حديد لانتقادات من بعض المعلقين بسببب تعمدها الوقوف بطريقة جريئة خلال التصوير .

بيلا حديد تشارك في جمع المساعدات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

جديرٌ بالذّكر أن بيلا حديد شاركت في جمع المساعدات ضمن حملة من أجل متضرري زلزال تركيا وسوريا.

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وظهرت حديد في المقاطع المصورة وهي تحمل الصناديق نحو نقطة لجمع المساعدات في نيويورك.

ونشرت حديد، عبر حسابها في إنستغرام صورا لها خلال طريقها لمنح المساعدات، وقالت “بطانيات حفاضات وأكياس نوم”، وأرفقت معها عَلما تركيا وسوريا.

 

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وأخذت حديد صناديق المساعدات، إلى البيت التركي في نيويورك، حيث استقبلها ريحان أوزغور، القنصل العام التركي في نيويورك. وفق “الجزيرة

بيلا حديد شبه عارية بفستان “الرذاذ” العجيب

في شأن آخر، أثارت بيلا حديد قبل فترة الجدل واسعاً، بأغرب فستان ارتدته في مسيرتها بعرض الأزياء، حيث أطلّت  شبه عارية بفستان مصنوع من الرذاذ، وذلك في ختام عرض أزياء “كوبيرني” لربيع وصيف 2023.

وبحسب مجلة “فوغ”، فقد نفذت شركة فابريكان العالمية، تقنية رشد الرذاذ الذي ارتدته بيلا حديد.

بيلا حديد شبه عارية بفستان "الرذاذ" العجيب (شاهد) watanserb.com
بيلا حديد بفستان الرذاذ

ويتميز هذا الرذاذ المبتكر، بمركب كيميائي معين يجعله يتحول إلى قماش مكون من قطن وألياف بمجرد ملامسته الجلد.

ويمكن إذابة الرذاذ ورشه مرة أخرى.

وأثار العرض دهشة الجميع، وتناقلت المواقع والصفحات صور الفستان العجيب الذي اختتمت به كوبيرني عرضها.

المصدررصد وطن - انستغرام + مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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