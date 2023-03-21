أحلام “نومة العصر”.. ماذا يفعل ويل سميث وأحمد سعد معاً؟ (فيديو)

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وطن– فاجأ الفنان المصري أحمد سعد، متابعيه عبر “انستجرام”، بلقطات تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث.

“إيه اليوم الحلو ده”

وظهر ويل سميث في أحد المقاطع، وهو يرقص على أنغام أغنية “ايه اليوم الحلو ده”، والتي كان يؤديها أحمد سعد على هامش سباق “فورمولا1” في السعودية.

وأقيم سباق السيارات العالمي “الفورمولا 1″، للمرة الثالثة على “حلبة كورنيش جدة”.

وعلق أحمد سعد قائلاً” ايه يا ويل سميث اليوم الحلو ده”.

ووصف المتابعون مشهد رقص ويل سميث على أغنية أحمد سعد بـ”أحلام نومة العصر”.

زمن العجائب

وجاء في التعليقات: “زمن العجايب”.

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وكتب آخر: “يا جماعة هو دا حقيقي ولا دا النت”.

وسخرت متابعة بالقول: “الميتا ڤيرس طلعت حقيقة باين”.

View this post on Instagram A post shared by AHMED SAAD (@ahmedsaadofficial)

وتخيل آخر ظروف الحلم الذي أدى لهذا المشهد، وكتب ساخراً: “متاخر على الميتينج والموبيل بيرن والكورة الارضيه بتدور عليا.. انا فى الحلم”.

وكتب متابع: “و ويجز متصور مع كريستيانو، ده جليتش في الماتريكس باين”.

ويل سميث في العلا

وتصدّر ويل سميث، تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”. بعد زيارته محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، في إطار فعاليات “كأس العلا للهجن”.

وتأتي زيارة ويل سميث للمدينة السياحية بعد شهرين من زيارة مماثلة للنجم جوني ديب لها. وذلك عقب إعلان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دعم فيلمه الجديد والمشاركة في إنتاجه.

وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو النجم ويل سميث، وهو يرتدي فانيلا بيضاء وبنطالاً برتقاليّ اللون ويتحدث إلى آخرين. وكذلك يلتقط الصور معهم، وفي أثناء تواجده في المدرجات لمتابعة الكأس.

واستمتع “سميث” بالأجواء والمناطق الأثرية في مدينة العلا، والتقط العديد من الصور مع الأصدقاء والحضور، وقام بمرافقته خلال تجواله مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي.

وأظهرته لقطات أخرى برفقة المنتج Swizz Beatz الحائز على جائزة “جرامي”، وهو أول أمريكي يمتلك فريقًا لسباق الهجن في المملكة.

وقال الفنان العالمي ويل سميث لمجلة “الرجل» من ميدان كأس العلا للهجن: “أحببت العلا”.

ويل سميث يتجول في كأس العلا للهجن 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/dc7eMfty6e — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 17, 2023

وحرص ويل سميث على زيارة المهرجان في اليوم الرابع والأخير. وذلك لتشجيع فريق صديقه “سويز بيتز“، الذي شارك في “سنام السباقات”.