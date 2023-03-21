الثلاثاء, مارس 21, 2023
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حياتنا

أحلام في ورطة.. شاب سعودي ينشر صورة عقد قرانه منها وهي ترد! (شاهد)

أحلام ارتدت في "ليلة صوت مصر" فستاناً أبيضاً وكانت كالعروس

كتب رفيف عبدالله
أحلام في ورطة.. شاب خليجي ينشر صورة عقد قرانه منها وهي ترد! (شاهد) watanserb.com
الفنانة أحلام
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وطن- ادعى شاب سعودي أنه قام بعقد قرانه على الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.

شريكة لي

واستغل الشاب إطلالة الفنانة أحلام الشامسي في حفلة “ليلة صوت مصر”، والتي ارتدت بها فستاناً أبيضاً وبدت مثل العروس.

وأعاد الشاب الذي يحمل اسم حسابه “معالي المواطن“، نشر صورة أحلام وبجانبها صورته.

الصورة التي نشرها الشاب للفنانة أحلام وردت عليها

وكتب: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني بمن اختارها الله شريكة لي.. اللهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا.. ماشاء الله تبارك الله”.

وأعادت أحلام نشر التغريدة لترد ساخرة وتنفي الأمر قائلة: “مستحيل ههههه”.

العقد الماسي

هذا وقد أعلنت أحلام أنها ستقوم بإهداء الفنانة المصرية أنغام، عقداً من الماس، بعدما طلبت الأخيرة منها استعارته.

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ونشرت أحلام فيديو لها ولأنغام حين طلبت استعارة عقدها. وأكدت أنها لم تسمع الفنانة المصرية وهي تطلبه.

وكتبت أحلام: “واااي يفداها كلشي أقسم بالله ما سمعتها.. يجيك واحد مثله”.

وتقول أنغام بالفيديو لأحلام: “عاجبني البتاع الألماس ده.. ممكن سلف بقية الحفلة بس”.

وحين لم ترد أحلام، وهمت بمغادرة المسرح، قالت أنغام: “مش حاخده طب خلاص ما تزعليش”.

حفل أنغام

وقامت الفنانة الإماراتية بمشاركة صور لها مع زميلتها في الحفل، كما شاركت متابعيها مقطعاً قصيراً من إطلالتها البيضاء، ليظهر خلاله العقد الألماس الذي قصدته أنغام في حديثها خلال الحفل.

جاء ذلك على هامش حفل أنغام الذي حمل عنوان: “ليلة صوت مصر”، ضمن حفل موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، في بوليفارد رياض سيتي، الجمعة.

وقدمت أنغام “دويتو” مميزاً بمشاركة أحلام، وتحدثت الأخيرة عن الأولى قائلة: “الغناء أمام أنغام رهبة تانية لأنها مختلفة وصوت مصر ومطربة عظيمة وصوت مختلف ودائمًا أقولها أنتي أختي”.

 

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A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

وغنّت أنغام خلال الحفل لمدة 6 ساعات، بدأت في النصف الأول من الحفل بالغناء منفردة مع أوركسترا والمايسترو هاني فرحات، وفي النصف الثاني استعانت بأصدقائها من النجوم، وهم: أحلام وتامر عاشور وويجز ومحمد حماقي.

وأدت أنغام أيضاً خلال الحفل أغنية “إلا أنا”، وظهرت على الخلفية صورة والدها الموسيقار محمد علي سليمان، الذي كانت تعاني من القطيعة معه لسنوات، وسْط حفاوة كبيرة من الحضور.

كما أعادت تأدية أغنية “تقدر على المشوار” بشكل مختلف، والتي قدّمتها عام 1995، معلّقةً على غنائها تلك الأغنية بقولها: “عمل بحبه غنيته زمان وهغنيه بشكل مختلف”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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