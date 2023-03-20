وفاة نجل طه ياسين رمضان في ظروف غامضة بتركيا.. هل يقف “ابن سلمان” وراء تصفيته؟!

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وطن – فجر عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية وعضو مجلس الشورى، حزام الأسد، مفاجاة عن مقتل محمد طه رمضان نجل طه ياسين رمضان، نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في تركيا في ظروف غامضة.

وقال “الأسد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “هذه آخر رسالة أرسلها لي بالأمس الأخ محمد طه رمضان، والذي أُعلن فجر اليوم عن وفاته بتركيا في ظروف غامضة.”

وأضاف قائلا: “محمد رمضان نزح مع عائلته الى اليمن عقب الاحتلال الامريكي للعراق في 2003م وحصل على الجنسية اليمنية وكانت له مواقف جريئة من جرائم النظام السعودي وعدوانه على بلادنا”.

وتابع قائلا: “تعرض منزله في صنعاء للقصف المباشر من قبل طيران العدوان ونجى مع اسرته باعجوبة، أجبرتهم الظروف لمغادرة اليمن والاستقرار في اسطنبول التركية، وأثناء انتقالهم تعرضوا للامتهان والتعسف والمضايقات من قبل النظام السعودي”.

ولم يستبعد “الاسد” أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من يقف وراء مقتل، قائلا: “لا يستبعد أن يكون منشار بن سلمان وراء تصفية محمد طه رمضان، وهو ما يتوجب على المنظمات الحقوقية السعي والمطالبة بكشف خلفيات واسباب الوفاة “.

هذه آخر رسالة أرسلها لي بالأمس الأخ محمد طه رمضان، @MohtahaRamadan والذي أُعلن فجر اليوم عن وفاته بتركيا في ظروف غامضة.

محمد رمضان نزح مع عائلته الى اليمن عقب الاحتلال الامريكي للعراق في 2003م وحصل على الجنسية اليمنية وكانت له مواقف جريئة من جرائم النظام السعودي وعدوانه على… https://t.co/DqIB1tRsyw pic.twitter.com/RCilkt8TYV — حزام الأسد (@hezamalasad) March 19, 2023

محمد طه رمضان سبق وكشف عن التعامل المهين من قبل السلطات السعودية له

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وتأتي وفاة محمد طه رمضان بعد نحو ثلاثة أشهر من كشفه تفاصيل مروعة عن معاملة السعودية له عقب تفجير المنزل الذي كان يقيم فيه في اليمن.

وروى رمضان في ديسمبر/كانون أول الماضي عبر تغريدات من حسابه في تويتر حينها ما تعرّض له في السعودية: “عندما كنت مقيم في صنعاء تعرض منزلنا للتدمير من قبل التحالف عندما تم قصف عطان، كان منزلنا الأقرب الى المكان ونجونا بأعجوبة، رغم الضرر الكبير لمنزلنا. حتى الآن لا استطيع نسيان تلك اللحظات المرعبة. نزحنا الى المملكة العربية السعودية لاحقاً وهناك كانت معاناة أخرى”.

عندما كنت مقيم في صنعاء تعرض منزلنا للتدمير من قبل التحالف عندما تم قصف عطان، كان منزلنا الأقرب الى المكان ونجونا بأعجوبة، رغم الضرر الكبير لمنزلنا.

حتى الآن لا استطيع نسيان تلك اللحظات المرعبة.

نزحنا الى المملكة العربية السعودية لاحقاً وهناك كانت معاناة أخرى. pic.twitter.com/cvz67ijrSM — محمد طه رمضان (@MohtahaRamadan) December 31, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى: “مع نزوح جميع البعثات الدبلوماسية الى بلدان الجوار، نزحنا ايضا معهم”، ليوضح أنه ” عندما وصلنا للمنفذ السعودي قاموا بسؤالي لماذا جئت الى هنا؟ أجبتهم بسبب قصف منزلي في صنعاء“.

ولفت نجل طه ياسين رمضان إلى أنّ المسؤولين في المنفذ السعودي، سألوه عما إذا كان الحوثيون قد فجروا منزله، ليخبرَهم أنّ منزله تم تفجيره بقصف لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية، مشيراً إلى أن إجابته لم تعجبهم.

مع نزوح جميع البعثات الدبلوماسية الى بلدان الجوار، نزحنا ايضا معهم.

عندما وصلنا للمنفذ السعودي قاموا بسؤالي لماذا جئت الى هنا؟ أجبتهم بسبب قصف منزلي في صنعاء.

سألوني أكيد فجروه الحوثيين؟ قلت لهم لا تم تدميرة بقصف طيران التحالف.

لم تعجبهم الحقيقة. — محمد طه رمضان (@MohtahaRamadan) January 3, 2023

وضع محمد طه رمضان وعائلته قيد الإقامة الجبرية

وكشف نجل نائب الرئيس العراقي الراحل طه ياسين رمضان، ما تعرّض له في السعودية بعدما أدلى به للمسؤولين في المنفذ السعودي، موضحاً أنّه تعرّض لمعاملة غير لائقة، وتم وضعه وأسرته ومن معه قيدَ الإقامة الجبرية.

وأوضح أنّه تم إجباره على التوقيع على كشوفات تضمنت قائمة من الممنوعات التي يحظر عليه ممارستها، تضمّنت عدم السفر داخلياً أو خارجياً، وكذلك منعه من الانتقال من منزل لآخر وعدم الاختلاط بأي شخص آخر.

بعد وصولنا الى المملكة العربية السعودية أصبحنا تحت الإقامة الجبرية، كانت معاملة غير لائقة، احضروا لي كشوفات للتوقيع عليها، كشف الممنوعات.

ممنوع التواصل، ممنوع السفر "داخلياُ وخارجياً"، ممنوع الانتقال إلى منزل آخر، المستشفى ممنوع، الاختلاط بالأشخاص ممنوع، قائمة لاتنتهي للأسف. — محمد طه رمضان (@MohtahaRamadan) January 4, 2023

وفي 17 فبراير/شباط الماضي، كتب مغردا: “حذرني الكثير من من نشر ما مررت به لأنه قد يؤثر على حياتي علمًا انني لم انوي الكتابة كنت احتفظ بما اكتب لنفسي فقط .. في الحقيقة من المؤلم جداً بالنسبة لي أن أذكر هذه المعاناة وأنشرها لكنني وجدت من الأفضل أن أشارك حقيقة ما عشته في الفترة الماضية بالرغم من صعوبة ذلك”.

حذرني الكثير من من نشر ما مررت به لأنه قد يؤثر على حياتي علمًا انني لم انوي الكتابة كنت احتفظ بما اكتب لنفسي فقط ..

في الحقيقة من المؤلم جداً بالنسبة لي أن أذكر هذه المعاناة وأنشرها لكنني وجدت من الأفضل أن أشارك حقيقة ما عشته في الفترة الماضية بالرغم من صعوبة ذلك . — محمد طه رمضان (@MohtahaRamadan) February 17, 2023

ذكرى الغزو الامريكي للعراق

يشار إلى أن الإعلان عن الوفاة الغامضة لمحمد طه رمضان في تركيا، جاءت قبل يوم واحد فقط من حلول الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق الذي يصادف 20 مارس/آذار 2003 من كل عام.

إعدام طه ياسين رمضان

وكانت السلطات العراقية قد نفّذت حكم الإعدام بحقّ طه ياسين رمضان، نائب الرئيس السابق شنقاً، فجر يوم 20 مارس/آذار2007.