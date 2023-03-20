الإثنين, مارس 20, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدوفاة نجل طه ياسين رمضان في ظروف غامضة بتركيا.. هل يقف "ابن...
الهدهد

وفاة نجل طه ياسين رمضان في ظروف غامضة بتركيا.. هل يقف “ابن سلمان” وراء تصفيته؟!

محمد طه رمضان نجل نائب الرئيس العراقي الراحل طه ياسين رمضان سبق وأن كشف عن إهانة السلطات السعودية له

كتب سالم حنفي
مقتل محمد طه رمضان watanserb.com
محمد طه رمضان ووالده نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
- Advertisement -

وطن – فجر عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية وعضو مجلس الشورى، حزام الأسد، مفاجاة عن مقتل محمد طه رمضان نجل طه ياسين رمضان، نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في تركيا في ظروف غامضة.

وقال “الأسد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “هذه آخر رسالة أرسلها لي بالأمس الأخ محمد طه رمضان، والذي أُعلن فجر اليوم عن وفاته بتركيا في ظروف غامضة.”

وأضاف قائلا: “محمد رمضان نزح مع عائلته الى اليمن عقب الاحتلال الامريكي للعراق في 2003م وحصل على الجنسية اليمنية وكانت له مواقف جريئة من جرائم النظام السعودي وعدوانه على بلادنا”.

وتابع قائلا: “تعرض منزله في صنعاء للقصف المباشر من قبل طيران العدوان ونجى مع اسرته باعجوبة، أجبرتهم الظروف لمغادرة اليمن والاستقرار في اسطنبول التركية، وأثناء انتقالهم تعرضوا للامتهان والتعسف والمضايقات من قبل النظام السعودي”.

ولم يستبعد “الاسد” أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من يقف وراء مقتل، قائلا: “لا يستبعد أن يكون منشار بن سلمان وراء تصفية محمد طه رمضان، وهو ما يتوجب على المنظمات الحقوقية السعي والمطالبة بكشف خلفيات واسباب الوفاة “.

محمد طه رمضان سبق وكشف عن التعامل المهين من قبل السلطات السعودية له

- Advertisement -

وتأتي وفاة محمد طه رمضان بعد نحو ثلاثة أشهر من كشفه تفاصيل مروعة عن معاملة السعودية له عقب تفجير المنزل الذي كان يقيم فيه في اليمن.

وروى رمضان في ديسمبر/كانون أول الماضي عبر تغريدات من حسابه في تويتر حينها ما تعرّض له في السعودية: “عندما كنت مقيم في صنعاء تعرض منزلنا للتدمير من قبل التحالف عندما تم قصف عطان، كان منزلنا الأقرب الى المكان ونجونا بأعجوبة، رغم الضرر الكبير لمنزلنا. حتى الآن لا استطيع نسيان تلك اللحظات المرعبة. نزحنا الى المملكة العربية السعودية لاحقاً وهناك كانت معاناة أخرى”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “مع نزوح جميع البعثات الدبلوماسية الى بلدان الجوار، نزحنا ايضا معهم”، ليوضح أنه ” عندما وصلنا للمنفذ السعودي قاموا بسؤالي لماذا جئت الى هنا؟ أجبتهم بسبب قصف منزلي في صنعاء“.

ولفت نجل طه ياسين رمضان إلى أنّ المسؤولين في المنفذ السعودي، سألوه عما إذا كان الحوثيون قد فجروا منزله، ليخبرَهم أنّ منزله تم تفجيره بقصف لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية، مشيراً إلى أن إجابته لم تعجبهم.

وضع محمد طه رمضان وعائلته قيد الإقامة الجبرية

وكشف نجل نائب الرئيس العراقي الراحل طه ياسين رمضان، ما تعرّض له في السعودية بعدما أدلى به للمسؤولين في المنفذ السعودي، موضحاً أنّه تعرّض لمعاملة غير لائقة، وتم وضعه وأسرته ومن معه قيدَ الإقامة الجبرية.

وأوضح أنّه تم إجباره على التوقيع على كشوفات تضمنت قائمة من الممنوعات التي يحظر عليه ممارستها، تضمّنت عدم السفر داخلياً أو خارجياً، وكذلك منعه من الانتقال من منزل لآخر وعدم الاختلاط بأي شخص آخر.

وفي 17 فبراير/شباط الماضي، كتب مغردا: “حذرني الكثير من من نشر ما مررت به لأنه قد يؤثر على حياتي علمًا انني لم انوي الكتابة كنت احتفظ بما اكتب لنفسي فقط .. في الحقيقة من المؤلم جداً بالنسبة لي أن أذكر هذه المعاناة وأنشرها لكنني وجدت من الأفضل أن أشارك حقيقة ما عشته في الفترة الماضية بالرغم من صعوبة ذلك”.

ذكرى الغزو الامريكي للعراق

يشار إلى أن الإعلان عن الوفاة الغامضة لمحمد طه رمضان في تركيا، جاءت قبل يوم واحد فقط من حلول الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق الذي يصادف 20 مارس/آذار 2003 من كل عام.

إعدام طه ياسين رمضان

وكانت السلطات العراقية قد نفّذت حكم الإعدام بحقّ طه ياسين رمضان، نائب الرئيس السابق شنقاً، فجر يوم 20 مارس/آذار2007.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مريم حسين تضع ابنتها أمام راقصات عاريات وترتدي فستان بخط القرآن! (فيديو)

“لو مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها”.. سجال حاد على تويتر بعد تصريح محمد عبده (فيديو)

احذروا..5 أشياء في منزلك لا يجب تنظيفها بالماء

السلطان “إبراهيوفيتش” يدخل تاريخ “الكالتشيو” الإيطالي بهذا الرقم

فيديو مفزع لسيدة توثق انهيارا صخريا فسقط عليها الجبل

هل أدى وزير الداخلية التونسي اليمين على القرآن أم كتاب كارل ماركس؟!..صورة تثير الجدل!

بنات عمرو دياب يحتفلن بوالدتهن في عيد الأم وظهور غريب لها بعد غياب (شاهد)

الفنانة العمانية زارا البلوشي تشكو والدتها وطليقها وتستغيث بالشرطة (فيديو مؤثر)

برشلونة ينفرد في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

حماة شاكيرا تصرخ في وجهها وتوجه لها لكمات.. فيديو مسرب يكشف العلاقة المتوترة بينهما! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC