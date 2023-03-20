الإثنين, مارس 20, 2023
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هيا بنت حمزة في إطلالة مثيرة عرت بطنها وأخرى برفقة صديقاتها في سويسرا! (شاهد)

الأميرة هيا بنت حمزة تدرس خارج الأردن بعد انفصال والدتها الأميرة نور بنت عاصم عن والدها

كتب باسل النجار
صور جديدة هيا بنت حمزة watanserb.com
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وطن – نشر حساب يحمل اسم “هيا بنت حمزة” على موقع الصور العالمي “انستغرام”، صورا جديدة لابنة ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، في شوارع سويسرا.

وظهرت الأميرة هيا بنت حمزة بإطلالة لافتة برفقة أصدقائها، حيث بدت سعيدة ومستمتعة جدا في الصور التي التقطت بتاريخ 16 مارس/آذار الجاري.

وظهرت الأميرة الأردنية هـيا بنت حمزة برفقة صديقاتها مرتدية بلوزة من الصوف برقبة، مع جاكيت أسود ثقيل، مما يدل على برودة الأجواء التي تعيشها سويسرا حاليا.

 

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هيا بنت حمزة وصديقاتها في سويسرا

صورة مثيرة للاميرة هيا بنت حمزة

وكان الحساب قد فاجأ المعجبين بأخبار الاميرة هيا بنت حمزة، بنشر صورة مثيرة لها قبل أيام، جلعتها حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأوضح الحساب أن الصورة تظهر الأميرة هيا بنت حمزة مع مجموعة من اصدقائها في العاصمة الهولندية “لاهاي” خلال مشاركتها في مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين في يناير/كانون الثاني الماضي.

هيا بنت حمزة ورفيقتها في لاهاي
هيا بنت حمزة ومجموعة من صديقاتها في لاهاي

كما نشر حساب “جوردان برينسيس” صورة للاميرة هيا بنت حمزة برفقة إحدى صديقاتها، ظهرت فيها في لأول مرة في وضع اثار انتقاد المعجبين.

وظهرت الاميرة هيا بنت حمزة مرتدية بنطال جينز وبلوزة سوداء ضيقة كشفت بطنها.

الأميرة هيا بنت حمزة تمارس رياضة التزلج على الجليد

كما وثق حساب يحمل اسم “جوردان برينسيس” صور أخرى للاميرة هيا بنت حمزة أثناء ممارستها رياضة التزلج.

وظهرت الأميرة هيا بنت حمزة بإطلالة أبرزت ملامح جمالها الفتّان رغم بساطتها وعفويتها، حيث التقطت لها في أثناء تواجدها في إحدى قاعات التزلج على الجليد.

ووفقاً للصورة المنشورة فقد ارتدت الأميرة الأردنية بلوزة “هودي” شتوية خضراء، مع عدد من الخواتم التي زينت أصابعها.

 

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الملك عبدالله يقرر وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية

يشار إلى أنه بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في “زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم”، أعلن العاهل الأردني يوم 19 مايو/آيار 2022 رسمياً، فرضَ قيود على “اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق الأمير حمزة.

وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة إلى الأردنيين، بُثّتْ عبر وسائل الإعلام الرسمية: “قرّرتُ الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”. وأشار إلى أن أخاه غير الشقيق “يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال”، في حين أكد الملك أن زوجة أخيه وأبناءه غير مشمولين بهذا الإجراء.

وفي رسالته التي وجّهها إلى الأردنيين، قال العاهل الأردني: “عندما تم كشف تفاصيل قضية “الفتنة”، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوًا فاعلًا في عائلتنا الهاشمية”.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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