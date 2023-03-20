هل حقا يمتلك جمال مبارك القدرة على إزاحة السيسي والمنافسة على الرئاسة؟

وطن- تسود مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ مدة موجة جدل وأحاديث، عن إمكانية عودة نظام حسني مبارك لحكم البلاد، من بوابة نجله الأكبر جمال مبارك، خاصة بعد تبرئة القضاء للرئيس الراحل مبارك ـ خلعته ثورة 25 يناير من الحكم ـ وأسرته من كل التهم التي وجهت لهم في 2011 عقب الثورة.

حملات تلميع جمال مبارك تغزو مواقع التواصل

وتنشط حسابات عبر مواقع التواصل تتميز بوجود تفاعل كبير عليها، في الترويج لجمال مبارك ومحاولة تلميع صورته مجددا وترسيخ فكرة أن إنقاذ مصر من فشل السيسي، حله هو عودة النظام القديم للحكم.

وتعول فئة العوام في مصر والمؤيدين لنظام حسني مبارك، على أمل عودة الأسعار القديمة للسلع وعودة الاقتصاد لوضعه السابق قبل الثورة، من خلال عودة النظام القديم (نظام مبارك). هذا الوهم الذي يراودهم يمكنه أن يتحقق من وجهة نظرهم عبر تولي جمال مبارك رئاسة مصر.

#المال_الحرام

إفلاس بنك كريدي سويس

ومن أبرز عملائه#جمال_مبارك#علاء_مبارك

اللذان يمتلكان ستة حسابات ويبلغ رصد حساب واحد

منهم 196 مليون دولار

والشهيد الحي #عمر_سليمان له حساب من سنة 2007

برصيد 90 مليون دولار

ورجال أعمال آخرين منهم مجدي راسخ ومحمود الجمال صهرا أبناء الهالك #مبارك pic.twitter.com/CahQL4aDpa — أسامة عبد العال (@Osama_Abdelaal) March 19, 2023

وبعيدا عن عشوائية مواقع التواصل، دخل العديد من المحللين السياسيين على الخط فيما يخص الحملات التي تروج لترشح جمال مبارك لرئاسة مصر ومنافسة السيسي على الحكم.

وفي هذا السياق يرى أمين صندوق وعضو المكتب التنفيذي لحزب “الوفد” المصري ياسر حسان، أن ترشح جمال مبارك إلى انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة “فكرة لا معقولة من حيث التطبيق” حسب وصفه.

وأوضح ياسر حسان في تصريحات لوسائل إعلام أن ترشح نجل الرئيس المصري الراحل، يتطلب الحصول على حكم قضائي لممارسة حقوقه السياسية، بعد مرور المدة القانونية عقب الحكم الذي صدر بحقه.

اي كان اختلافك معاه مفيش شك أنه كان فاهم أقتصاد…ومتعلم

جزء من لقاء السيد #جمال_مبارك

وخيري رمضان في " مصر النهاردة " في 11/11/2010 pic.twitter.com/fa0D1sSzMi — AmrRabie2030 (@AMRrabie2030) March 10, 2023

مضيفا أن فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة يقف وراءها في المقام الأول حركة “آسفين يا ريس”، خاصة وأنهم يرون في جمال مبارك امتدادا لوالده، وأنه تأكيد على أن ثورة 25 يناير أضرت بمصر أكثر من الفائدة التي قدمتها، مستغلين الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية.

كما شدد “حسان” على أنه عندما تجرى الانتخابات ويعلن جمال مبارك ترشحه للرئاسة، سيقابل بهجوم شديد وستفتح له العديد من الملفات التي لم يكن يتوقعها.

معركة مبارك الإبن

وأشار حسان إلى أن معركة مبارك الابن الانتخابية ستكون صعبة للغاية، وفرصه ضعيفة جدا للفوز بانتخابات الرئاسة.

وأوضح أمين الصندوق وعضو المكتب التنفيذي لحزب “الوفد”: “خاصة وأن جمال مبارك لن يتم دعم ترشحه من القوى والتيارات المدنية الموجودة على الأرض، سواء كانت أحزابا أو تيارات، ولكنه سيقدم على خطوة الترشح بشكل فردي بدعم من مؤيدي النظام المصري قبل ثورة 25 يناير وعلى رأسهم فلول الحزب الوطني المنحل.”

وشدد على أن التيارات المدنية الموجودة على الأرض ولها تواجد كبير على السوشال ميديا قد تطرح اسم لمرشح آخر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الله يرحمه رئيسي حسني مبارك

ولا يوم من أيامه ابو علاء

وربنا يبارك في سيدة مصر الأولى السيدة الفاضلة ماما سوزان مبارك

و برنس علاء مبارك و السيد جمال مبارك و كل آل مبارك ومحبيهم الأوفياء pic.twitter.com/TexHCcQBeD — عاطف حمد (@Atif_isaa) March 11, 2023

جمال مبارك مرشح معدوم الفرص رغم دعم الخليج

“حسان” أوضح كذلك أن جمال مبارك مرشح معدوم الفرص، مشيرا إلى أن الحديث لا يتناول قدرته وكفاءته الشخصية ولكن الظروف المحيطة بترشحه تجعل منه مرشحا معدوم الفرص، رغم ما يشاع عن دعم بعض الدول الخليجية لفكرة ترشح مبارك الابن لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

وأشار إلى أن الشارع المصري يرى خلاف ما تراه النخب، ولا يسير وراء توجهات الدول الخليجية المانحه، ويرى الأمور من زواية مختلفة، والدليل على ذلك نتائج انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة التي جاءت مغايرة لما كان متوقع وفازت فيها المعارضة بقيادة خالد البلشي.

وقال ياسر حسان إن أغلبية حملات جمال مبارك على السوشال ميديا هي حملات مدفوعة لتحسين صورته أمام الشعب المصري، الذي كان يرى به سببا رئيسيا في قيام ثورة 25 يناير.

السيد جمال مبارك متربي على الصدق و الإخلاص

هيبه و شموخ و عزة https://t.co/wSxjtDSZCp — عاطف حمد (@Atif__isaa2) March 16, 2023

كم زعم “أن جماعة الإخوان تجد في جمال مبارك مخرجا لها من الأزمة الحالية التي يمرون بها.”

وتنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في عام 2024، بدلا من 2022، ويحقق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات، بحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري في 2019.

لجان ممنهجة للترويج لجمال مبارك

وكان تحقيق خطير لمنصة “إيكاد” الشهيرة، وعبر تحليل حزم من البيانات والمعطيات، كشف عن وجود لجان ممنهجة تعمل على تلميع جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل الذي أطاحت به ثورة شعبية من الحكم عام 2011.

#تحقيقات 🧵 | أثناء تحليل النقاشات الطاغية على الساحة المصرية، لاحظ فريق إيكاد تناميًا في النقاشات، وتزايدا ملحوظًا في التغريدات حول نجل الرئيس المصري الأسبق جمال مبارك. 🔻التفاعلات بدت غير طبيعية، ما دفع فريق إيكاد لتحليلها، ليتبين لاحقًا أن لجانًا ممنهجة تعمل على تلميع "جمال". pic.twitter.com/zPcwAII6rg — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) March 18, 2023

وقال تقرير “إيكاد” الذي طالعته (وطن)، عبر حساب المنصة الرسمي بتويتر، إنه في أثناء تحليل النقاشات الطاغية على الساحة المصرية، لاحظ فريق إيكاد تناميًا في النقاشات، وتزايداً ملحوظًا في التغريدات حول نجل الرئيس المصري الأسبق جمال مبارك.

وأوضح أنّ التفاعلات بدت غير طبيعية، ما دفع فريق العمل لتحليلها، ليتبين لاحقًا أن “لجانًا ممنهجة تعمل على تلميع جمال”.

التفاعلات التي رصدها فريق “إيكاد”، تزامنت مع ما نشره موقع “Africa Intelligence” الاستخباراتي الفرنسي في فبراير الماضي، والذي قال إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر تغذي طموح جمال مبارك لمنافسة عبد الفتاح السيسي على الرئاسة، وكشف عن لقاء سري عقده جمال مبارك مع السفير الأمريكي.

واعتبر تحقيق “إيكاد” أنّ ارتفاع التفاعل المبالغ فيه دفع الفريق لتحليل عينة من النقاش العام، لنكتشف وجود لجان وهمية وممنهجة عملت على تضخيم النقاش حول جمال مبارك، وتلميع صورته بطرق شتَّى.