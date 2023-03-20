الإثنين, مارس 20, 2023
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هل التبرز يساعد في إنقاص الوزن؟ إليك الإجابة من الخبراء

يؤدي التبرز إلى فقدان الوزن، حسب ما أكده الخبراء

كتب ايمان الباجي
هل التبرز يساعد في إنقاص الوزن؟ إليك الإجابة من الخبراء watanserb.com
إنقاص الوزن
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وطنيشعر الكثير من الأشخاص بالارتياح والتحسن بعد التبرز، حيث يمكنهم الإحساس تلقائياً أنّ حملاً ثقيلاً قد أزيل عن معدتهم. فهل يعني هذا أن التبرز يساعد حقا في إنقاص الوزن؟

هل التبرز يساعد في إنقاص الوزن؟

في حديث مع مجلة “womenshealthmag“، قالت أخصائية التغذية فاليري أجيمان:” إن التبرز يؤثر على عملية فقدان الوزن، لكنه لا يجب التبرز بصفة دائمة إذا أردت فقدان الوزن.”

لا يزن البراز سوى ربع رطل إلى رطل اعتمادًا على حجم جسم الشخص وعدد مرات التبرز. بدلاً من التركيز على وزنك، من الأفضل الانتباه إلى مظهر البراز حسب ما تقوله الأخصائية أجيمان.

سيخبرك هذا الكثير عن صحتك، مثل ما إذا كنت تتناول ما يكفي من الألياف، أو تشرب كمية كافية من الماء، أو إذا كانت هناك مشكلة صحية أساسية. كما تحمل رائحة البراز بعض الدلائل على حالتك العامة أيضًا.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لحركات أمعائك تأثير على وزنك.

يشعر الكثير من الأشخاص بالارتياح والتحسن بعد التبرز

ما هو حجم ووزن البراز؟

يمكن أن يصل وزن البراز إلى 128 غرام/ يوميًا للشخص البالغ. وعلينا أن نتذكر أنه يتكون على وجه التحديد من حوالي 75 في المائة من الماء والباقي عبارة عن بكتيريا، ومخاط، وخلايا دم ميتة، وبقايا طعام.

هل يؤدي التبرز إلى حرق السعرات الحرارية؟

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في هذا الإطار، تقول أجيمان:”يؤدي التبرز إلى حرق السعرات الحرارية، تمامًا مثل أي وظائف يومية أساسية أخرى كالتنفس والأكل.”

للتذكير، فإن مقدار الوزن الذي تخسره عند التبرز لا علاقة له بفقدان الدهون أو إذا أردت أن تصبح أكثر رشاقة.

وفي سياق آخر، قد تجد نفسك تتغوط بشكل أقل إذا كنت:

  • لا تشرب كمية كافية من الماء.
  • تشعر بالتوتر وليس لديك القدرة على التحكم في مستويات التوتر.
  • تتناول بعض الأدوية بدون وصفة طبية.
  • لا تمارس الرياضة.
إذا كنت تشعر بألم شديد للغاية في البطن أثناء التبرز، يجب عليك الاتصال بطبيبك

وإذا كنت تعاني من صعوبة في عملية التبرز أو تشعر بألم شديد للغاية في البطن أثناء التبرز، يجب عليك الاتصال بطبيبك. 

المصدرمجلة "womenshealthmag"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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