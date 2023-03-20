الإثنين, مارس 20, 2023
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هل أدى وزير الداخلية التونسي اليمين على القرآن أم كتاب كارل ماركس؟!..صورة تثير الجدل!

الرئيس التونسي قيس سعيد أقال وزير الداخلية توفيق شرف الدين وعين مكانه أشد الداعمين له كمال الفقي

كتب باسل النجار
تعيين كمال الفقي وزير الداخلية التونسي watanserb.com
كمال الفقي يؤدي اليمين بتولي مهام وزير الداخلية التونسية أمام قيس سعيد
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وطن – فجر السفير التونسي السابق ورئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس، الدكتور أحمد القديدي، قنبلة من العيار الثقيل، زاعما أن وزير الداخلية الجديد كمال الفقي لم يقسم على القرآن أثناء أدائه اليمين الدستورية لتولي منصبه.

وأعاد “القديدي” نشر صورة لوزير الداخلية كمال الفقي أثناء أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، وظهر فيها واضعا يده اليمنى على كتاب ضخم، ادعى “القديدي” بأنه ليس قرآن.

وقال معلقا على الصورة عبر حسابه على “فيسبوك“: “هو رفض يحلف ع المصحف…قاللهم احترمو معتقداتي..حطولو كتاب ضخم عنوانه رأس المال لكارل ماركس…و حلف عليه في قلبو”.

تدوينة أحمد قديدي التي قال فيها إن كمال فقي أدى اليمين على كتاب “رأس المال” وليس القرآن الكريم

وأفاد ناشطون بأنهم شاهدوا العديد من فيديوهات أداء رؤساء لوزراء والوزراء السابقين وهم يؤدون اليمين الدستورية على القرآن الكريم، مشيرين إلى أنهم جميعا أدوا اليمين على نسخة واحدة من القرآن، متسائلين حول لماذا تم تغيير النسخة بالنسبة لوزير الداخلية الجديد.

حقيقة الصورة

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إلا أن الصور التي بثتها رئاسة الجمهورية تؤكد بأن كمال الفقي قد ادى اليمين الدستورية على القرآن الكريم، وإن كانت مختلفة عن النسخة السابقة التي ادى عليها العديد من الوزارء إيمانهم.

قرار بإقالة توفيق شرف الدين

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر أمرا رئاسيا يوم الجمعة الماضي، أنهى فيه مهام وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، وعين مكانه والي العاصمة تونس والمقرب له بقوة، كمال الفقي.

من هو كمال الفقي؟

والفقي الذي ينحدر من ولاية صفاقس شغل منصب والي تونس قبل قرار تعيينه وزيرا للداخلية، ويعد من أشد مناصري الرئيس سعيد، ومن أبرز المنتقدين للمعارضة.

متحصل على الإجازة في القانون الخاص ومتخرج من كلية الحقوق بتونس سنة 1995، وكان يشغل منصب رئيس مكتب مراقبة الأداءات بوزارة المالية برتبة مدير لإقليم تونس الكبرى، كما سبق وأن انتخب كاتبا عاما لنقابة الأداءات بتونس من 2011 إلى غاية 2017.

تعيين كمال الفقي وزير الداخلية التونسي
شغل كمال الفقي منصب والي تونس قبل قرار تعيينه وزيرا للداخلية

ويعد الفقي من أشد مناصري مشروع الرئيس قيس سعيد الرافض لتواجد الإسلام السياسي في الخارطة السياسية لتونس، ورفض هذا الشهر الترخيص لجبهة الخلاص بالاحتجاج، قائلا إن قياداتها متورطة في التآمر على أمن الدولة.

ويتوقع مراقبون محليون أن يزيد تعيين الفقي من الضغط على المعارضة التي تواصل الاحتجاج ضد قرارات الرئيس سعيد، حيث هددت جبهة الخلاص المعارضة الجمعة، بالدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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