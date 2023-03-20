هل أدى وزير الداخلية التونسي اليمين على القرآن أم كتاب كارل ماركس؟!..صورة تثير الجدل!

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وطن – فجر السفير التونسي السابق ورئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس، الدكتور أحمد القديدي، قنبلة من العيار الثقيل، زاعما أن وزير الداخلية الجديد كمال الفقي لم يقسم على القرآن أثناء أدائه اليمين الدستورية لتولي منصبه.

وأعاد “القديدي” نشر صورة لوزير الداخلية كمال الفقي أثناء أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، وظهر فيها واضعا يده اليمنى على كتاب ضخم، ادعى “القديدي” بأنه ليس قرآن.

وقال معلقا على الصورة عبر حسابه على “فيسبوك“: “هو رفض يحلف ع المصحف…قاللهم احترمو معتقداتي..حطولو كتاب ضخم عنوانه رأس المال لكارل ماركس…و حلف عليه في قلبو”.

وأفاد ناشطون بأنهم شاهدوا العديد من فيديوهات أداء رؤساء لوزراء والوزراء السابقين وهم يؤدون اليمين الدستورية على القرآن الكريم، مشيرين إلى أنهم جميعا أدوا اليمين على نسخة واحدة من القرآن، متسائلين حول لماذا تم تغيير النسخة بالنسبة لوزير الداخلية الجديد.

والله البارح شُفت تصاور أداء اليمين لوزراء حكومات بودن، المشيشي، الفخفاخ و غيرهم : نفس كتاب القرأن! إستغربت علاش تبدّل الكتاب مع بوشلغومة pic.twitter.com/Rt0gWS6sNw — Révolutionnaire (@forzatunisia) March 19, 2023

حقيقة الصورة

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إلا أن الصور التي بثتها رئاسة الجمهورية تؤكد بأن كمال الفقي قد ادى اليمين الدستورية على القرآن الكريم، وإن كانت مختلفة عن النسخة السابقة التي ادى عليها العديد من الوزارء إيمانهم.

قرار بإقالة توفيق شرف الدين

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر أمرا رئاسيا يوم الجمعة الماضي، أنهى فيه مهام وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، وعين مكانه والي العاصمة تونس والمقرب له بقوة، كمال الفقي.

من هو كمال الفقي؟

والفقي الذي ينحدر من ولاية صفاقس شغل منصب والي تونس قبل قرار تعيينه وزيرا للداخلية، ويعد من أشد مناصري الرئيس سعيد، ومن أبرز المنتقدين للمعارضة.

متحصل على الإجازة في القانون الخاص ومتخرج من كلية الحقوق بتونس سنة 1995، وكان يشغل منصب رئيس مكتب مراقبة الأداءات بوزارة المالية برتبة مدير لإقليم تونس الكبرى، كما سبق وأن انتخب كاتبا عاما لنقابة الأداءات بتونس من 2011 إلى غاية 2017.

ويعد الفقي من أشد مناصري مشروع الرئيس قيس سعيد الرافض لتواجد الإسلام السياسي في الخارطة السياسية لتونس، ورفض هذا الشهر الترخيص لجبهة الخلاص بالاحتجاج، قائلا إن قياداتها متورطة في التآمر على أمن الدولة.

ويتوقع مراقبون محليون أن يزيد تعيين الفقي من الضغط على المعارضة التي تواصل الاحتجاج ضد قرارات الرئيس سعيد، حيث هددت جبهة الخلاص المعارضة الجمعة، بالدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.