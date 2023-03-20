مريم حسين تضع ابنتها أمام راقصات عاريات وترتدي فستان بخط القرآن! (فيديو)

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وطن– اصطحبت الفنانة المغربية مريم حسين، ابنتها الأميرة، إلى إحدى الحفلات في دبي، والتي امتلأت بالراقصات العاريات.

ونشرت مريم حسين مقاطع وصور عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، تُظهر لحظة توجهها مع ابنتها إلى الحفلة.

مشجعة مثيرة وراقصة باليه

ووثقت الفنانة المغربية، تفاعل ابنتها مع الراقصات اللواتي ارتدين ملابس جريئة ما بين فستان باليه، إلى زي المشجعة المثيرة التي ارتدت “هوت شورت” فاضح.

وما أن انتهت مريم حسين من الحفلة، حتى توجهت إلى حفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وارتدت مريم حسين فستاناً غريباً باللون الأسود، خُطط عليه عبارات بالرسم العثماني الذي يُكتب به القرآن الكريم.

حفل هيفاء وهبي

ووثقت مريم تراقص هيفاء وهبي على المسرح، بفستان أخضر براق، تميز بوجود فتحة جانبية زادت إثارته.

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وقبل أيام، شاركت مريم حسين في عرض أزياء للمصممة لمى جوني، مرتديةً أحدَ أجرأ تصميماتها.

حيث ارتدت مريم حسين فستاناً أسود لامعاً، تميّز بفتحات عديدة في الأمام، تكشف أجزاءً كبيرة من الصدر والبطن.

ومن الخلف، يكشف فستان مريم حسين جزءاً من ظهرها كذلك.

واعتمدت الفنانة المغربية تسريحة ذيل الفرس المنخفضة، مع مساحيق تجميل بألوان صاخبة.

تجميل جديد

ويبدو أنّ في فعاليات أسبوع دبي للموضة هي التي جعلت مريم حسين تحصل على حقنة هوليوود التجميلية في وجهها، بحجة ترهّله بعد خسارة الوزن.

ووثّقت مريم الأمر بعدة مقاطع عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام”.

وشرحت الفنانة في البداية، أن خسارتها للوزن أثّر في شكل وجهها، وبدأت خطوط الابتسامة تظهر بوضوح.

وأشارت مريم حسين في حديثها، إلى أنّ هذه الحقنة لجأ إليها جميع نجوم هوليوود الذين لا يريدون عمليات جراحية، أو حقن بوتوكس وفيلر.

وأوضحت أنّ هذه الإبرة تحفّز فقط عمل الكولاجين في الوجه.

ثم وثّقت مريم حسين حديث الطبيب حول الإبرة، التي قال إنها تسمّى أيضاً إبرة النظارة، وشرح طريقة عملها قبل أن يحقن بها وجه الفنانة.

انهيار وبكاء

وفي سياق آخر، عبّرت مريم حسن عن صدمتها من الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس ضد مواطنها المغني سعد لمجرد بالسَّجن 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب فتاة فرنسية تدعى “لورا بريول” عام 2016.

وظهرت الفنانة المغربية في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة، بسبب الحكم على سعد لمجرد.

مريم حسين تبكي وتدافع عن سعد المجرد: اللي صار له مؤامرة! pic.twitter.com/7BxnXYsgok — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 24, 2023

حيث وجّهت كلمة قالت خلالها: “إنا لله وإنا إليه راجعون نقولها في أي مصيبة تصيب أي إنسان، سواء كانت مصيبة من الله سبحانه وتعالى أو كانت مؤامرة من الناس”، مشيرةً إلى أن ما تعرض له مواطنها سعد لمجرد هو “مؤامرة”، بحسب قولها.