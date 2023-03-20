مؤشر السعادة 2023..فنلندا أسعد بلد في العالم للعام السادس على التوالي

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وطن– حافظت فنلندا على لقب أكثر دول العالم سعادة للعام السادس على التوالي، وفقًا لتقرير السعادة العالمي لعام 2023، الذي تنشره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

تقرير السعادة العالمي

ويستخدم التقرير بيانات المسح العالمية للإبلاغ عن كيفية تقييم الناس لحياتهم في أكثر من 150 دولة حول العالم، مع التصنيف على أساس متوسط ​​ثلاث سنوات.

ويتم نشر التقرير كل عام في 20 مارس والذي تم تحديده باعتباره “اليوم العالمي للسعادة”.

وفقًا للترتيب، الذي يعتمد على بيانات من مصادر مثل استطلاع جالوب العالمي، كما هو الحال في السنوات السابقة، فإن العديد من بلدان الشمال الأوروبي نفسها في الصدارة.

وللسنة السادسة على التوالي، تتصدر فنلندا قائمة أسعد دولة في العالم.

وحلّت الدنمارك بالمرتبة الثانية في تصنيفات هذا العام، تليها أيسلندا في المرتبة الثالثة، وفقا لما أودرته صحيفة “indianexpress“.



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يستخدم الترتيب عوامل رئيسية لقياس مدى شعور الأفراد بالسعادة والرضا في حياتهم.

والدول الأكثر سعادة غالبا ما تكون الأكثر ثراء، إضافة لعوامل أخرى مساعدة مثل الدخل الإضافي والدعم الاجتماعي وغياب الفساد ومستوى الحرية التي يتمتع بها الأفراد.

ليتوانيا

بينما تميل البلدان نفسها إلى الظهور ضمن أفضل بلدان العالم سعادة، هناك مشارك جديد لهذا العام: ليتوانيا. كانت الدولة الواقعة في منطقة البلطيق تصعد بثبات على مدى السنوات الماضية من المركز 52 في عام 2017 إلى المركز 20 في أحدث قائمة.



ومن المثير للاهتمام أنه لم تتضرر السعادة العالمية في السنوات الثلاث لفيروس كورونا. يقول التقرير إن تقييمات الحياة من عام 2020 إلى عام 2022 كانت “مرنة بشكل ملحوظ”، حيث تتوافق المتوسطات العالمية بشكل أساسي مع السنوات الثلاث التي سبقت الوباء.

بالإضافة إلى ذلك، قال جون هيليويل، أحد مؤلفي تقرير السعادة العالمية، في بيان صحفي “حتى خلال هذه السنوات الصعبة، ظلت المشاعر الإيجابية سائدة بمقدار الضعف مقارنة بالمشاعر السلبية ومشاعر الدعم الاجتماعي الإيجابي أقوى بمرتين من الشعور بالوحدة.”