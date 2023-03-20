“لو مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها”.. سجال حاد على تويتر بعد تصريح محمد عبده (فيديو)

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وطن – أثار الفنان السعودي الشهير محمد عبده، جدلا واسعا على مدار الساعات الماضية، بعد تصريح له عن العلاقات بين مصر والسعودية، أثار تفاعلا على صعيد واسع.

وقال محمد عبده في تصريحات له بعد إحيائه حفلا، ضمن جلسات ليالي الرياض: “السعودية اليوم هي بيت العرب.. إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها”، ما أثار تصفيق الحاضرين حوله.

الفنان #محمد_عبده: "إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية ابوها". pic.twitter.com/qJxhyBJ4G1 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) March 19, 2023

أثار تصريح محمد عبده تفاعلا واسعا على موقع تويتر، وتحديدا بين النشطاء السعوديين الذين تداولوا بقوة تصريح الفنان الشهير.

وقال حساب باسم الكعام: “جميل أن يساهم فنان بحجم محمد عبده لديه جماهير كبيرة وعشاق كثيرين بنشر الوعي.. فعلا السعودية هي أصل العرب وعمقهم التاريخي وقلعتهم الحصينة ومن أرضها خرج الفاتحين الذين حرروا الأمصار وبنوا دولة حدودها من الصين لفرنسا”.

فنان العرب "محمد عبده" "إن كان مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها" جميل أن يساهم فنان بحجم محمد عبده لديه جماهير كبيرة وعشاق كثيرين بنشر الوعي فعلا السعودية هي أصل العرب وعمقهم التاريخي وقلعتهم الحصينة ومن أرضها خرج الفاتحين الذين حرروا الأمصار وبنوا دولة حدودها من الصين لفرنسا. pic.twitter.com/hO1TU1fNbo — الكعّام (@alk3aam) March 19, 2023

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وغرد الناشط إبراهيم السليمان: “لماذا يصاب بعضهم بالحساسية عندما يشاهد أو يسمع من يثني على وطنه كما فعل محمد عبده ..!! المضحك المبكي أن بعضهم يظن أنه إذا إستصغر نفسه حقق المثالية ..!! بعض المثقفين علة”.

لماذا يصاب بعضهم بالحساسية عندما يشاهد أو يسمع من يثني على وطنه كما فعل محمد عبده ..!! المضحك المبكي أن بعضهم يظن أنه إذا إستصغر نفسه حقق المثالية ..!! بعض المثقفين علة .. — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) March 19, 2023

وتفاعل طلال العبادة: “يا زينك يا أبو نورة.. السعودية أبوها”.

وكتب يوسف: “من أعظم ما قال محمد عبده.. إذا كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها”.

من أعظم ماقال " محمد عبده "

اذا كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها 😂❤️ pic.twitter.com/QfRb5zYowr — يوسف (@Ynshfc) March 19, 2023

في المقابل، أثار تصريح محمد عبده غضبا بين المصريين، فقال أحدهم: “واضح جداً إن الحقد المدفون السنين إللي فاتت هيطلع وهيبقى ع المكشوف، هو حضرتك إتعلمت الفن فين؟.. وبعدين مصر لما كانت أم الدنيا، السعودية م كنتش إتولدت علشان تبقى أبوها.. وايه هى إسهامات أبو الدنيا في تاريخ الإنسانية، عندكم كام نوبل، إية ماضيكم وحاضركم”.

واضح جداً إن الحقد المدفون السنين إللي فاتت هيطلع وهيبقى ع المكشوف، هو حضرتك إتعلمت الفن فين؟

وبعدين مصر لما كانت أم الدنيا، السعودية م كنتش إتولدت علشان تبقى أبوها🤔

وايه هى إسهامات أبو الدنيا في تاريخ الإنسانية، عندكم كام نوبل، إية ماضيكم وحاضركم#محمد_عبده #مصر_فوق_الجميع pic.twitter.com/xDT03225tG — Arc. Farhatov 🇪🇬𓄓𓄹𓏺 𓁧 (@Arc_Farhat77) March 20, 2023

وكتب آخر: “محمد عبده بيقول إن كانت مصر أم الدنيا ف السعودية أبوها.. طب هو أنتم في السعودية معروف لكم أصل ولا تاريخ؟.. شوية بدو يا اللي مشروبكم المفضل بول البعير يا بتوع أكل الضب.. ده حتى أرضكم كلها أرض إيران التاريخية”.

محمد عبده بيقول إن كانت مصر أم الدنيا ف السعودية أبوها

طب هو أنتم في السعودية معروف لكم أصل ولا تاريخ حتى يا جربوع!!!

يا شوية جرابيع بدو يا اللي مشروبكم المفضل بول البعير يا بتوع أكل الضب

ده حتى أرضكم كلها أرض إيران التاريخية #خليج_فارس #السعودية #مصر — Mando Hassan (@Mandohassan55) March 19, 2023

حفل محمد عبده في جلسات ليالي الرياض

وأحيا الفنان محمد عبده، حفلا غنائيا ساهرا، ضمن فعاليات جلسات ليالي الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الحفل، قدم محمد عبده باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (نوى القلب نيه، اخطيت في حقي، تدلل علينا، عذاب الحب، يا عروس الروض، لو كلفتني المحبة، محرين بالخير)، وغيرها.