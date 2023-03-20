الإثنين, مارس 20, 2023
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“لو مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها”.. سجال حاد على تويتر بعد تصريح محمد عبده (فيديو)

أدلى محمد عبده بهذا التصريح بعد إحيائه حفلا فنيا ضمن جلسات ليالي الرياض

كتب فهمي الورغمي
محمد عبده العلاقات بين مصر والسعودية watanserb.com
الفنان السعودي الشهير محمد عبده
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وطن – أثار الفنان السعودي الشهير محمد عبده، جدلا واسعا على مدار الساعات الماضية، بعد تصريح له عن العلاقات بين مصر والسعودية، أثار تفاعلا على صعيد واسع.

وقال محمد عبده في تصريحات له بعد إحيائه حفلا، ضمن جلسات ليالي الرياض: “السعودية اليوم هي بيت العرب.. إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها”، ما أثار تصفيق الحاضرين حوله.

أثار تصريح محمد عبده تفاعلا واسعا على موقع تويتر، وتحديدا بين النشطاء السعوديين الذين تداولوا بقوة تصريح الفنان الشهير.

وقال حساب باسم الكعام: “جميل أن يساهم فنان بحجم محمد عبده لديه جماهير كبيرة وعشاق كثيرين بنشر الوعي.. فعلا السعودية هي أصل العرب وعمقهم التاريخي وقلعتهم الحصينة ومن أرضها خرج الفاتحين الذين حرروا الأمصار وبنوا دولة حدودها من الصين لفرنسا”.

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وغرد الناشط إبراهيم السليمان: “لماذا يصاب بعضهم بالحساسية عندما يشاهد أو يسمع من يثني على وطنه كما فعل محمد عبده ..!! المضحك المبكي أن بعضهم يظن أنه إذا إستصغر نفسه حقق المثالية ..!! بعض المثقفين علة”.

وتفاعل طلال العبادة: “يا زينك يا أبو نورة.. السعودية أبوها”.

وكتب يوسف: “من أعظم ما قال محمد عبده.. إذا كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها”.

في المقابل، أثار تصريح محمد عبده غضبا بين المصريين، فقال أحدهم: “واضح جداً إن الحقد المدفون السنين إللي فاتت هيطلع وهيبقى ع المكشوف، هو حضرتك إتعلمت الفن فين؟.. وبعدين مصر لما كانت أم الدنيا، السعودية م كنتش إتولدت علشان تبقى أبوها.. وايه هى إسهامات أبو الدنيا في تاريخ الإنسانية، عندكم كام نوبل، إية ماضيكم وحاضركم”.

وكتب آخر: “محمد عبده بيقول إن كانت مصر أم الدنيا ف السعودية أبوها.. طب هو أنتم في السعودية معروف لكم أصل ولا تاريخ؟.. شوية بدو يا اللي مشروبكم المفضل بول البعير يا بتوع أكل الضب.. ده حتى أرضكم كلها أرض إيران التاريخية”.

حفل محمد عبده في جلسات ليالي الرياض

وأحيا الفنان محمد عبده، حفلا غنائيا ساهرا، ضمن فعاليات جلسات ليالي الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الحفل، قدم محمد عبده باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (نوى القلب نيه، اخطيت في حقي، تدلل علينا، عذاب الحب، يا عروس الروض، لو كلفتني المحبة، محرين بالخير)، وغيرها.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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