فيديو مفزع لسيدة توثق انهيارا صخريا فسقط عليها الجبل

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وطن – انتشر مقطع فيديو مفزع لسيدة في دولة بيرو، لقيت مصرعها بطريقة مأساوية جراء انهيار صخري، بعدما جازفت بحياتها.

وأظهر مقطع فيديو، السيدة وهي تقف على بُعد خطوات قليلة من موقع انهيار صخري في بيرو، لالتقاط مقاطع مصورة توثق بها تلك اللحظات.

وعلى الرغم من مطالبتها من قِبل الحاضرين بضرورة الابتعاد، إلى أنها واصلت المجازفة بحياتها وأصرت على مواصلة التصوير، حتى وقعت الكارثة، إذ انهار عليها الجبل بشكل كامل وعُثر على جثمانها أسفل الصخور من قبل رجال الدفاع المدني.

ماذا يعني الانهيار الصخري؟

والانهيار الصخري عملية طبيعية وجيولوجية، تحدث نتيجة انفصال الصخور عن بعضها البعض وحركتها السريعة على طول المنحدر، وعلى الرغم من المخاطر العديدة التي تسببها هذه العملية،،إلا أنها تساهم في تشكيل مناظر خلابة في بعض الأحيان.

ويحدث الانهيار الصخري نتيجة تحرّك كتلة صخرية وانزلاقها في منطقة منحدرة، وغالبًا ما تحدث الانهيارات الصخرية في المناطق الجبلية؛ وذلك بسبب عوامل طبيعية كعملية التعرية التي تحدث للصخور، مما يجعل الصخور مكشوفة وأكثر عرضة للعوامل الطبيعية الأخرى، أو بسبب عوامل بشرية مثل عمليات التنقيب التي تحدث في المنطقة وتؤدي إلى حفر المناجم، إضافةً إلى اختلاف نوع الصخور.

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وتنفصل طبقات الرواسب عن الطبقة الصخرية التي تشكلت منها الصخور الرسوبية، ما يؤدي إلى ميل هذه الطبقات في زوايا شديدة الانحدار بفعل عدة عوامل، مما يؤدي إلى تآكلها بفعل الأنهار أو الأمطار، وحدوث الانهيار الصخري.

عوامل تتسبب في حدوث الانهيار الصخري

وهناك العديد من العوامل التي تتسبب في حدوث الانهيارات الصخرية؛ منها العوامل الجوية، مثل عملية التجوية والتي تحدث نتيجة تحلل الصخور بفعل الماء المتدفق من خلال التشققات، مما يؤدي إلى فك الروابط التي تثبت الصخور ببعضها البعض، إضافة إلى تكسر صخور الأساس عن طريق تسرّب الماء بين شقوق هذه الصخور مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الصخور غير المستقرة.

وأشارت العديد من الأبحاث إلى وجود علاقة بين التغيرات اليومية في درجات الحرارة والانهيارات الصخرية، وقد تتسبب الانهيارات الصخرية في مخاطر كبيرة جدًا، ومما يزيد من خطورتها هو عدم القدرة على التنبؤ في وقت حدوثها فقد تحدث في أي وقت.