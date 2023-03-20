الإثنين, مارس 20, 2023
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فضائح فساد داخل “الطيران العماني” كشفها عضو مجلس شورى تثير بلبلة واسعة

النائب حمد الربيعي تطرق في بيان عاجل أمام مجلس الشورى العماني إلى الفساد الذي تعيشه شركة الطيران الوطنية العمانية، ما تسبب بجدل واسع في السلطنة

كتب فهمي الورغمي
حمد الربيعي watanserb.com
حمد الربيعي
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وطن- كشف “حمد الربيعي” ممثل ولاية عبري، في بيان عاجل أمام مجلس الشورى بسلطنة عمان، عن معطيات مثيرة للجدل حيث أكد أن هناك عائلة واحدة تسيطر على المناصب العليا في الطيران العماني، ولفت إلى حادثة منفصلة تم خلالها تعيين موظفة أجنبية مدير أول الدائرة القانونية براتب 4700 ريال مع عدم توفر الخبرة العملية.

حمد الربيعي يفجر الجدل في مجلس الشورى

تخللت أنشطة الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى العماني اليوم، الاثنين، إلقاء بيان عاجل من الدكتور حمد بن حمدان الربيعي ممثل ولاية عبري؛ وذلك استنادًا إلى المادة 57 من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2020.

سعادة د.حمد الربيعي يلقي بيانًا عاجلًا
سعادة د.حمد الربيعي يلقي بيانًا عاجلًا

وأشار “الربيعي” في بيانه إلى أن الطيران العُماني شركة حكومية، وتحمل الهوية الوطنية العمانية باعتبارها الناقل الوطني الرسمي.

وتابع أنه من هذا المنطلق “فهي تحظى بدعم ورعاية الدولة والمجتمع، إلا أنه من غير المقبول على الإطلاق أن تستغل الشركة هذا الدعم وهذه الرعاية لتكبد الدولة الخسائر المالية سنويا”، بسبب ما وصفه بـ “سوء الإدارة وارتكاب المخالفات والتجاوزات المالية التي بلا شك تُعمق الجراح وتضاعف من الخسائر.

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وطرح الربيعي في بيانه تساؤلات تتضمن أسباب السيطرة على بعض المناصب العليا في الشركة ومدى تأثيرها السلبي في اتخاذ القرارات، ومدى خضوع عقود المباني والمناقصات لنظام المناقصات وفق الطرق القانونية السليمة التي تبعد الشبهات والريبة عنها.

هذا وأشار ممثل ولاية عبري في ذات البيان إلى ما وصفه بـ “مخالفات” في الطيران العماني، ومنها مشروع صالة رجال الأعمال في المطار، والذي نفذته إحدى الشركات. فقد بلغت الأوامر التغييرية للمشروع مليون ريال عماني وهو مبلغ يتجاوز القيمة الأصلية للمشروع، مؤكدا أن المشروع جاء بموافقة أصحاب القرار.

كما نوه الربيعي إلى إصدار الشركة قرارات التعيين لموظفين على درجات وبرواتب بخلاف الشروط والأوضاع المحددة، وتمت ترقيتهم في غضون ثمانية أشهر من تعيينهم، واصفا الحدث بأنه “ضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة”

ردود فعل العمانيين وتفاعل مع الربيعي

المعطيات التي أشار إليها الربيعي في بيانه أثارت ردود فعل واسعة حولها في أوساط النشطاء العمانيين.

حيث تفاعل “محمد سليمان الهنائي المخرومي” وهو عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، مع بيان الربيعي وقال: “مخالفات صريحة تمس المال العام الذي يجب علينا جميعاً المحافظة عليه ذكرها سعادة الأخ حمد الربيعي.. وعلى الجهات المعنية المتابعة كون سعادته يمتلك الادلة على حسب ما ذكر”.

من جانبه، قال الناشط “أبو الحسين النجادي” إن “الطيران العماني في خسائر مستمرة. الاهم إنهم يستلموا رواتبهم وحوافزهم ما مهم معهم الخسارة تتحملها الدولة. غياب المتابعة والمحاسبة وعدم تحمل مسؤولية الخسائر مع تمتع المسؤول بكافة الامتيازات سواء ربحت او خسرت الشركة من اهم أسباب خسائر الشركات الحكومية”.

وفي السياق أيضاً، أضاف “مازن البوسعيدي” عبر تويتر: “هذا دوركم سعادتك في المجلس ما في قنوات التواصل الاجتماعي !”.

وأضاف: “كيف يصرف لها راتب بهذا الرقم بدون خبره بينما الحد الادنى للاجور للمواطن يحدد !!!! اين وزارة العمل من حددت راتب المواطن؟.. واين الرقابة من هذا الشركات ؟”.

وختم بقوله إن”الوافد لا يحدد الراتب والمواطن يقاس له بالتقطير وخبرة و…اخره!”.

بدوره، أكد “إبراهيم الجهضمي” على أحد النقاط التي ذكرها بيان الربيعي وفيها جاء أنه “خلال سنة وحدة فقط قفز راتب أحد الموظفين من 1500 إلى 8500 ريال ، وموظفي الحكومة ينتظرون ١٠ سنوات لترقية فيها ٣٥ ريال”.

عبد الله المقدم” وهو ناشط مُجتمعي تفاعل هو الآخر مع بيان الربيعي وقال: “حقيقة ما قاله عضو مجلس الشورى ممثل عبري في المجلس على توالي عائلة واحدة لأكثر المناصب العليا بالطيران العماني وتعين اجنبية بمنصب وراتب كبير بدون خبرة كفاية اذا كان صحيح هذا الكلام فعلى الجهة الحكومية تقصي الامر ومعالجته ومعاقبةالمتسبب كفاية خسائر للشركة”.

وكتب “أحمد بن علي المعمري” في ذات الصدد أن “تولية(مناصب عائلية)قمة الفساد اذا ثبت كارثة!؛ آلاف العمانيين شهادات عليا وخريجي قانون وهم باحثين عن عمل!!”

وتابع:”ماالذي يميز الفاضلة المحروسة؟!هذا مثالا لاحصرا!يتوجب انهاء خدمتها وفقا للنظام؛ويحل عنها6 ع جامعي ويكسر راتبها4700÷6 يساوي783ر .ع. بما يعادل الدرجة11″.

وغرد الإعلامي “عبد الله العدوي” من جانبه قائلا “إن صدقت التجاوزات المطروحة في بيان عضو مجلس الشورى د.حمد الربيعي ممثل ولاية عبري فهي مخيبة للآمال ومحبطه جدا للمواطن في ظل وجود أجهزة معنية بالرقابة الإدارية والمالية للدولة…!!”.

الطيران العماني بالأرقام

والطيران العُماني هي شركة الطيران الوطنية العمانية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة مسقط، وتتخذ من مطار مسقط الدولي مركزاً لعملياتها، إضافة إلى مركزها الفرعي الثاني في مطار صلالة.

بلغ عدد الموظفين في الطيران العُماني في مارس 2007 حوالي 1097 موظفاً، ونقلت الشركة عام 2005 ما يقارب مليوناً و 135.45 ألف مسافر.

يقدم الطيران العماني خدماته إلى أكثر من 25 وجهة في كلاً من شمال أفريقيا، آسيا وأوروبا. ويعتبر الطيران العماني أحد أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي.

إلا أنه ومنذ الافتتاح الرسمي لمبنى المسافرين الجديد في 1 نوفمبر 2018، أصبح مطار مسقط الدولي أحد أهم مراكز النقل الجوي في الشرق الأوسط.

حيث أوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفاع عدد الرحلات الدولية والداخلية “القادمة والمغادرة” عبر مطار مسقط الدولي عمان بنسبة 114.8 بالمائة.

وقد بلغ عدد الرحلات 34 ألفا و556 رحلة حتى نهاية شهر يوليو من عام 2022 نقلت خلالها الشركة 4 ملايين و251 ألفا و173 مسافرا، مقارنة بـ16 ألفا و84 رحلة في عام 2021، نقلت خلالها مليونا و647 ألفا و724 مسافرا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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