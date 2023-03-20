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طائرة روسية تنجو من صاروخ أوكراني بأعجوبة (فيديو)

طلبت الحامية الروسية التي كانت تصد الهجمات المستمرة من البحر والجو، الإمدادات في 8 مايو، ولم يكن لديهم سوى قذيفتين من منظومات الدفاع الجوي المحمولة

كتب خالد الأحمد
طائرة روسية تنجو من صاروخ أوكراني watanserb.com
طائرة روسية تنجو من صاروخ أوكراني
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وطن- نشرت وسائل إعلام روسية تفاصيل لم تكن معروفة سابقا عن معارك جزيرة “زمييني” في مايو/أيار 2022، ومنها نجاة طائرة روسية بدون طيار بأعجوبة بعد استهدافها من صاروخ أوكراني.

هكذا نجت طائرة روسية من صاروخ أوكراني بأعجوبة

بعد استسلام الحامية الأوكرانية للجزيرة بكامل قوتها، نزل الجنود الروس عليها. لكن القوات المسلحة لأوكرانيا لم تتخل عن محاولاتها لإعادة قطعة أرض ذات أهمية استراتيجية في البحر الأسود، بغض النظر عن الخسائر. أمر زيلينسكي بإعادة الجزيرة بحلول 9 مايو. حاول الأوكرانيون، وفقدوا الكثير من القوات الخاصة والطيران، لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ أمر رئيسهم.

ووفق معلومات نشرتها وسائل إعلام روسية طلبت الحامية الروسية التي كانت تصد الهجمات المستمرة من البحر والجو، الإمدادات في 8 مايو، ولم يكن لديهم سوى قذيفتين من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وفقدت الاتصال بالبر الرئيسي. وتم إرسال ناقلة “أ إن-26” تابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود إلى زمييني.

وأضاف المصدر أنه تم تحميل محطات الراديو وهواتف الأقمار الصناعية وغيرها من الضروريات على الطائرة. وفي اللحظة الأخيرة، اقترح شخص ما أن يلصق شريطًا لاصقًا على الطائرة Z، وإلا فإن الحامية الروسية، كان من الممكن أن تستخدم آخر منظومات الدفاع الجوي المحمولة ضد طائراتها، حسبما ذكرت صحيفة ” iz.ru “.

عندما كانت الطائرة تلتف لتذهب في طريق العودة، لاحظ طاقم “أ إن-26” وجود قارب عالي السرعة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم إطلاق صاروخين منه على الطائرة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة.

لا تحتوي طائرة النقل على مصائد حرارية، ولا نظام حرب إلكتروني، ولا دروع، ولا مدافع رشاشة – فالطائرة بلا حماية ضد الصواريخ المضادة للطائرات. كما أنه لا توجد مقاعد قذف أيضًا. من الواضح أن القائد كان يناور بقدر استطاعته، وتمكن من إنقاذ الطائرة بأعجوبة.

نجت طائرة روسية من صاروخ أوكراني بأعجوبة
نجت طائرة روسية من صاروخ أوكراني بأعجوبة
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ونقلت الصحيفة عن قائد الطائرة أن الذخيرة في الطائرة سيئة التجميع، كانت أصغر بقليل من علبة سجائر.

وقال الضابط إن التجميع غير الصحيح للطائرة فقط هو الذي أنقذ الجندي من الموت: تمزق السلك الثاني ، الذي كان من المفترض أن يكون ملحومًا بالعبوة الناسفة.

وأشار إلى أن عدد الطائرات بدون طيار الأوكرانية FPV قد زاد بشكل كبير وأصبح مشكلة حادة على خط المواجهة. مضيفاً أن الطائرات بدون طيار الآن لم تعد تستخدم فقط لمهاجمة المركبات المدرعة ، ولكن أيضًا لمهاجمة الجنود الروس.

وفي وقت سابق ، في 13 مارس ، أخبر مقاتل يحمل علامة الاتصال الإسباني إزفستيا أنه يتم إيلاء المزيد والمزيد من الاهتمام للمجال الجوي والمعدات العاملة فيه في منطقة القتال.

وأضاف أنه في مواجهة النشاط العسكري ، يقوم مركز التدريب التابع لوحدة إسبانيولا بتطوير أنظمة Python و Dome ، والتي تستخدم لمكافحة الطائرات بدون طيار.

وكانت طائرتان روسيتان أسقطتا منذ أيام طائرة أميركية بدون طيار بقيمة 32 مليون دولار فوق البحر الأسود، حيث قامت الطائرتان النفاثتان بمضايقة الطائرة بدون طيار لعدة دقائق قبل قطع مروحة الطائرة بدون طيار.

وقال بيان القيادة الأوروبية الأميركية المشتركة “إنه في حوالي الساعة 7:03 صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا)، أصابت إحدى الطائرات الروسية من طراز Su-27 مروحة طائرة الدرون من طراز MQ-9، مما دفع القوات الأميركية إلى إسقاطها في المياه الدولية.

المصدرصحيفة iz.ru، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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