شاهد برومو “رامز نيفر إند” لرمضان 2023 والسقا ومحمد رمضان ضمن الضحايا

- Advertisement -

وطن- أطلق الممثل المصري الشهير رامز جلال، البرومو الرسمي لبرنامج المقالب الشهير الذي يقدمه سنويا، ويحمل هذا العام اسم “رامز نيفر إند”، وكشف خلاله عن بعض الضيوف الذين سيكونون ضمن ضحاياه.

برومو رامز نيفر إند رمضان 2023

وشارك رامز جلال البرومو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفيه يظهر العديد من الفنانين الذين وقعوا ضحية للمقلب.

ومن الذين سيكونون حاضرين في رامز نيفر آند رمضان 2023، الممثلين المصريين أحمد السقا، ومحمد رمضان، ومصطفى كامل، والنجم محمد فراج، وكذلك بسنت شوقي.

كما ظهر مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.

يظهر في البرومو ملامح القلق والخوف من شدة المقلب على الضيوف، فيما يدخلون في وصلة ضحك مع رامز جلال بعدما يكشف عن هويته في نهاية كل حلقة.

بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر 🤲 ❤ بعون الله البرومو الرسمي لبرنامج #رامز_نيفر_إند 💪🔥 على MBC مصر والله المستعان pic.twitter.com/NOSHFeF8r7 — Ramez Galal (@ramezgalal) March 20, 2023

- Advertisement -

عبر حسابه الرسمي على إنستغرام علق رامز على البرومو بعبارة: “حصريا برومو برنامج رامز نيڤر إيند الذي يعرض حصريا على قناة إم بي سي مصر في رمضان”.

View this post on Instagram A post shared by Ramez Galal (@ramezgalalac)

وهذه المرة الأولى التي يقوم رامز جلال بطرح البرومو الخاص ببرنامجه قبل فترة من عرضه، حيث يحرص كل عام على طرح البرومو في الليلة التي تسبق عرضه.

تفاصيل برنامج رامز نيفر إند

كما أنه تم الكشف مؤخرا عن تفاصيل برنامج “رامز نيفر إند”، الذي سيقدمه الفنان المصري رامز جلال خلال شهر رمضان المقبل، حيث ينقسم البرنامج إلى جزئين، في كل منهما مقلب مختلف، وفق ما أعلن الصحفي المصري هاني عزب.

وقال “عزب” في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، إن “البرنامج هذا العام مختلف، وسيقدَّم به مقلبان للمرة الأولى، النصف الأول من رمضان سيكون المقلب عبارة عن وجود الضيف في حلبة مصارعة مع ثور، والجزء الثاني سيكون المقلب بمطعم معلق في السماء”.

وأشار الصحفي المصري، إلى أن أبرز ضيوف رامز جلال هذا العام هم “محمد رمضان، وفاء عامر، نسرين أمين، لاعب كرة القدم أحمد عبد القادر، إمام عاشور، الحكم المصري إبراهيم نور الدين، محمد فؤاد، ومحمد فراج، وبسنت شوقي”.

وكان رامز جلال، قد روج منذ أيام قليلة، لبرنامجه الجديد، حيث نشر البوستر الرسمي لبرنامجه “رامز نيفر إند”، عبر صفحته على “فيسبوك”.

وعلق عليه قائلاً: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين”.

View this post on Instagram A post shared by Ramez Galal (@ramezgalalac)

ويحظى رامز جلال بشعبية كبيرة في المنطقة العربية من خلال برنامج المقالب، الذي يُعرض منذ سنوات خلال شهر رمضان مباشرة بعد إفطار رمضان.