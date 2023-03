سخرية سائقي فومولا1 من عزف النشيد الوطني السعودي تشعل مواقع التواصل الغربية (شاهد)

- Advertisement -

وطن – قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، بأن جورج راسل أجبر على الابتعاد عن الضحك عندما عزفت فرقة موسيقية النشيد الوطني السعودي قبل سباق الجائزة الكبرى لـ”فورمولا1″، يوم الأحد.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار“، اصطف السائقون للاستماع إلى النشيد الوطني – لكن سارع المشجعون إلى ملاحظة أن الفرقة بدت غير متناغمة.

وبينما كان رد فعل المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي على الفرقة الموسيقية وكأنها “فرقة مدرسة متوسطة” – حاول السائقون أن يظلوا صاخبين.

ومع ذلك، سارع المشجعون إلى اكتشاف أحد السائقين الذي كان يكافح من أجل الحفاظ على ضحكته لنفسه، حيث قال أحد المعجبين مازحا: “ما هذا النشيد؟ جورج يبذل قصارى جهده حتى لا يضحك!”

