الإثنين, مارس 20, 2023
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سخرية سائقي فومولا1 من عزف النشيد الوطني السعودي تشعل مواقع التواصل الغربية (شاهد)

مقطع فيديو أظهر جورج راسل وهو يكافح لمنع ضحكته بسبب سوء أداء الفرقة الموسيقية التي عزفت النشيد الوطني السعودي

كتب باسل النجار
بطولة العالم لسباقات فورمولا1 watanserb.com
لاعبو فورمولا1 يكتمون ضحاكتهم سخرية من عزف النشيد الوطني السعودي بطريقة مبتدئة
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وطن – قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، بأن جورج راسل أجبر على الابتعاد عن الضحك عندما عزفت فرقة موسيقية النشيد الوطني السعودي قبل سباق الجائزة الكبرى لـ”فورمولا1″، يوم الأحد.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار“، اصطف السائقون للاستماع إلى النشيد الوطني – لكن سارع المشجعون إلى ملاحظة أن الفرقة بدت غير متناغمة.

فرقة مدرسة متوسطة

وبينما كان رد فعل المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي على الفرقة الموسيقية وكأنها “فرقة مدرسة متوسطة” – حاول السائقون أن يظلوا صاخبين.

ومع ذلك، سارع المشجعون إلى اكتشاف أحد السائقين الذي كان يكافح من أجل الحفاظ على ضحكته لنفسه، حيث قال أحد المعجبين مازحا: “ما هذا النشيد؟ جورج يبذل قصارى جهده حتى لا يضحك!”

سخرية المشجعين على مواقع التواصل

وانتقد المزيد من المشجعين الفرقة عبر الإنترنت: “ما هذا النشيد؟!؟! بدت الفرقة محطمة وغير صالحة للزمن. مرعب!”

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وأضاف آخر: “يا إلهي ، قد يكون هذا أسوأ نشيد سمعته في حياتي”. بينما غرد ثالث: “صراخ لفرقة المدرسة الإعدادية التي عزفت النشيد الوطني السعودي”.

فيما قال آخر مازحا: “ليست أخبار فيراري ولكن ضحك ستيفانو دومينيكالي وجورج راسل على النشيد الوطني السعودي هو أبرز ما في عطلة نهاية الأسبوع!”

وشهد الحدث الرياضي العالمي الذي استضافته السعودية للمرة الثالثة منافسة شرسة بين 20 متسابقاً، تقاتلوا خلال 90 دقيقة على كتابة التاريخ لفرقهم الـ10 على ضفاف البحر الأحمر، مع حضور حماسي لافت من جميع أنحاء العالم، اندمجت فيه أصوات وتصفق المشجعين مع محركات السيارات.

فوز المكسيكي سيرجيو بيريز بسباق فورمولا1 بالسعودية

وفاز المكسيكي سيرجيو بيريز بسباق جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات متفوقاً على زميله ماكس فرستابن الذي انطلق من المركز 15 اليوم الأحد.

وخطف فرستابن بطل العالم مرتين نقطة إضافية في اللفة الأخيرة جراء تحقيق أسرع لفة ليحافظ على صدارة السائقين متفوقا بنقطة واحدة على زميله.

فيما نجح رد بول في الحصول على أول مركزين للمرة الثانية على التوالي لكن بترتيب معكوس عما حدث في البحرين في افتتاح الموسم قبل أسبوعين.

المصدرديلي ستار + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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