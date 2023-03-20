سخرية سائقي فومولا1 من عزف النشيد الوطني السعودي تشعل مواقع التواصل الغربية (شاهد)

- Advertisement -

وطن – قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، بأن جورج راسل أجبر على الابتعاد عن الضحك عندما عزفت فرقة موسيقية النشيد الوطني السعودي قبل سباق الجائزة الكبرى لـ”فورمولا1″، يوم الأحد.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار“، اصطف السائقون للاستماع إلى النشيد الوطني – لكن سارع المشجعون إلى ملاحظة أن الفرقة بدت غير متناغمة.

فرقة مدرسة متوسطة

وبينما كان رد فعل المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي على الفرقة الموسيقية وكأنها “فرقة مدرسة متوسطة” – حاول السائقون أن يظلوا صاخبين.

ومع ذلك، سارع المشجعون إلى اكتشاف أحد السائقين الذي كان يكافح من أجل الحفاظ على ضحكته لنفسه، حيث قال أحد المعجبين مازحا: “ما هذا النشيد؟ جورج يبذل قصارى جهده حتى لا يضحك!”

سخرية المشجعين على مواقع التواصل

وانتقد المزيد من المشجعين الفرقة عبر الإنترنت: “ما هذا النشيد؟!؟! بدت الفرقة محطمة وغير صالحة للزمن. مرعب!”

- Advertisement -

وأضاف آخر: “يا إلهي ، قد يكون هذا أسوأ نشيد سمعته في حياتي”. بينما غرد ثالث: “صراخ لفرقة المدرسة الإعدادية التي عزفت النشيد الوطني السعودي”.

فيما قال آخر مازحا: “ليست أخبار فيراري ولكن ضحك ستيفانو دومينيكالي وجورج راسل على النشيد الوطني السعودي هو أبرز ما في عطلة نهاية الأسبوع!”

وشهد الحدث الرياضي العالمي الذي استضافته السعودية للمرة الثالثة منافسة شرسة بين 20 متسابقاً، تقاتلوا خلال 90 دقيقة على كتابة التاريخ لفرقهم الـ10 على ضفاف البحر الأحمر، مع حضور حماسي لافت من جميع أنحاء العالم، اندمجت فيه أصوات وتصفق المشجعين مع محركات السيارات.

فوز المكسيكي سيرجيو بيريز بسباق فورمولا1 بالسعودية

وفاز المكسيكي سيرجيو بيريز بسباق جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات متفوقاً على زميله ماكس فرستابن الذي انطلق من المركز 15 اليوم الأحد.

وخطف فرستابن بطل العالم مرتين نقطة إضافية في اللفة الأخيرة جراء تحقيق أسرع لفة ليحافظ على صدارة السائقين متفوقا بنقطة واحدة على زميله.

فيما نجح رد بول في الحصول على أول مركزين للمرة الثانية على التوالي لكن بترتيب معكوس عما حدث في البحرين في افتتاح الموسم قبل أسبوعين.