سبب وفاة لبنى محمود ومشهد حزين لانهيار ابنتها لحظة تشييعها (شاهد)

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وطن- توفيت الفنانة المصرية لبنى محمود، مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز الـ 89 عاما، بعد رحلة طويلة مع المرض، دفعتها للخضوع طيلة سنوات للعلاج في المستشفى، قبل أن تقضي نحبها تاركة وراءها مسيرة حافلة في عالم السينما المصرية.

سبب وفاة لبنى محمود

انساق كثيرون وراء عدد من الإشاعات التي أكدت أن الفنانة المصرية المعروفة باسم “أم صالح“، توفيت بعد اختلال توازنها، وسقوطها الأمر الذي سبب لها نزيفا في المخ.

"أم صالح".. الدور السينمائي الأشهر في السنوات الأخيرة للممثلة الراحلة لبنى محمود pic.twitter.com/cmIJRcH53W — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 19, 2023

نزيف استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى قبل أن تتوفى بسببه مساء أمس الأحد، حسب ذات المزاعم.

لكن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كان قد أعلن أمس عن وفاتها، و نفى مزاعم سقوطها في تصريحات إعلامية، نقلتها وسائل الإعلام المحلية.

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وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود، أثار حزن زملائها ومحبيها الذين شاركوا لوعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن أسفهم لوفاتها.

هذا وأكد أشرف زكي أن الراحلة لديها تاريخ مَرضي طويل، وكانت تعالج لسنوات، مستغربا ترديد مثل هذه الأمور بشأنها، خاصة أنها خرجت منذ أشهر وتحدثت عن رحلة العلاج التي خاضتها والمصاعب التي كانت تعاني منها.

انهيار ابنة لبنى محمود خلال جنازة والدتها

تم تشييع جنازة الفقيدة لبنى محمود اليوم، الاثنين، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر ثم دفنها بمقابر العائلة.

وشهدت جنازة الراحلة لبنى محمود انهيار ابنتها أثناء تشييع جثمان والدتها، حيث رصدتها عدسات المصورين وهي تذرف الدموع على والدتها الراحلة.

هذا ومن المقرر أن يتم العزاء، غدًا الثلاثاء 21 مارس، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد صلاة المغرب.

إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الفنانة القديرة الاستاذة لبنى محمود

تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته pic.twitter.com/rCuGxGNnQD — Ahmad Fahmy (@AFahmyOfficial) March 20, 2023

لبنى محمود ومسيرة حافلة في السينما المصرية

انطلقت مسيرة الممثلة المصرية لبنى محمود مع عالم السينما والتلفزيون في فترة الثمانينيات وتحديدا عام 1985، من خلال فيلم “صاحب الإدارة بواب العمارة”، الذي لعبت فيه دور شابة تُدعى دلال، ولكن النجاح الأكبر تحقق لها عندما تقدم بها العمر.

ببقى سعيدة بالدور بمُجرد انه يجيني لأني ببقى عارفة اني هعمل حاجة مافيش حاجة اسمها دور صغير دا هيصغرني دا هيقللني لأ انا اللي بكَبَر الدور انا اللي بخلي للدور له طعم فما دُمت بقدر اعمل دا فما عنديش مانع اني عمله، عندي حتة ثقة الحمدلله ثقة بالله طبعاً لبنى محمود الله يرحمها 🤍 pic.twitter.com/NNw5j1ysSQ — Classic (@classic_mou) March 19, 2023

وبالعودة إلى البدايات، نجد أن لبنى محمود بدأت حياتها بالدراسة في المعهد العالي للباليه وتخرجت فيه سنة 1973، وانضمت إلى أول فرقة باليه القاهرة، وشاركت في عدة عروض عالمية.

وإلى جانب شغف الرقص، درست لبنى في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت فيه سنة 1979، وبدأت مشوارها الفني بعدة أدوار في المسرح والسينما والتلفزيون.

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنه امين يارب العالمين 🙏🏼#لبنى_محمود pic.twitter.com/SqDi2usZ0A — Essam Elsaka (@essamsakka) March 19, 2023

بدأت مسيرتها الفنية عام 1985، حينما شاركت في فيلم “صاحب الإدارة بواب العمارة”، كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية مثل “الإنس والنمس”، و”البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، و”بنك الحظ”.

كما شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونيّة، مثل “نيللي وشريهان”، و”موضوع عائلي”، كما قدمت خلال مسيرتها الفنية مسرحية واحدة بعنوان “شارع محمد علي” عام.