الإثنين, مارس 20, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدسبب وفاة لبنى محمود ومشهد حزين لانهيار ابنتها لحظة تشييعها (شاهد)
الهدهد

سبب وفاة لبنى محمود ومشهد حزين لانهيار ابنتها لحظة تشييعها (شاهد)

الفنانة المصرية لبنى محمود نجحت في أدوار الكوميديا وكذا الدراما وتمكنت بكل اقتدار من تقمص شخصية "غولدا مائير" مرتين

كتب فهمي الورغمي
وفاة لبنى محمود watanserb.com
وفاة لبنى محمود
- Advertisement -

وطن- توفيت الفنانة المصرية لبنى محمود، مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز الـ 89 عاما، بعد رحلة طويلة مع المرض، دفعتها للخضوع طيلة سنوات للعلاج في المستشفى، قبل أن تقضي نحبها تاركة وراءها مسيرة حافلة في عالم السينما المصرية.

سبب وفاة لبنى محمود

انساق كثيرون وراء عدد من الإشاعات التي أكدت أن الفنانة المصرية المعروفة باسم “أم صالح“، توفيت بعد اختلال توازنها، وسقوطها الأمر الذي سبب لها نزيفا في المخ.

نزيف استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى قبل أن تتوفى بسببه مساء أمس الأحد، حسب ذات المزاعم.

لكن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كان قد أعلن أمس عن وفاتها، و نفى مزاعم سقوطها في تصريحات إعلامية، نقلتها وسائل الإعلام المحلية.

- Advertisement -

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود، أثار حزن زملائها ومحبيها الذين شاركوا لوعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن أسفهم لوفاتها.

هذا وأكد أشرف زكي أن الراحلة لديها تاريخ مَرضي طويل، وكانت تعالج لسنوات، مستغربا ترديد مثل هذه الأمور بشأنها، خاصة أنها خرجت منذ أشهر وتحدثت عن رحلة العلاج التي خاضتها والمصاعب التي كانت تعاني منها.

وفاة الفنانة لبنى محمود وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة
وفاة الفنانة لبنى محمود وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة

انهيار ابنة لبنى محمود خلال جنازة والدتها

تم تشييع جنازة الفقيدة لبنى محمود اليوم، الاثنين، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر ثم دفنها بمقابر العائلة.

وشهدت جنازة الراحلة لبنى محمود انهيار ابنتها أثناء تشييع جثمان والدتها، حيث رصدتها عدسات المصورين وهي تذرف الدموع على والدتها الراحلة.

هذا ومن المقرر أن يتم العزاء، غدًا الثلاثاء 21 مارس، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد صلاة المغرب.

لبنى محمود ومسيرة حافلة في السينما المصرية

انطلقت مسيرة الممثلة المصرية لبنى محمود مع عالم السينما والتلفزيون في فترة الثمانينيات وتحديدا عام 1985، من خلال فيلم “صاحب الإدارة بواب العمارة”، الذي لعبت فيه دور شابة تُدعى دلال، ولكن النجاح الأكبر تحقق لها عندما تقدم بها العمر.

وبالعودة إلى البدايات، نجد أن لبنى محمود بدأت حياتها بالدراسة في المعهد العالي للباليه وتخرجت فيه سنة 1973، وانضمت إلى أول فرقة باليه القاهرة، وشاركت في عدة عروض عالمية.

وإلى جانب شغف الرقص، درست لبنى في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت فيه سنة 1979، وبدأت مشوارها الفني بعدة أدوار في المسرح والسينما والتلفزيون.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1985، حينما شاركت في فيلم “صاحب الإدارة بواب العمارة”، كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية مثل “الإنس والنمس”، و”البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، و”بنك الحظ”.

كما شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونيّة، مثل “نيللي وشريهان”، و”موضوع عائلي”، كما قدمت خلال مسيرتها الفنية مسرحية واحدة بعنوان “شارع محمد علي” عام.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
تقارير

هل حقا يمتلك جمال مبارك القدرة على إزاحة السيسي والمنافسة على الرئاسة؟

الهدهد

مصر.. هذا مصير مُغتصب والدته المُسنة تحت تهديد السلاح في الإسكندرية

حياتنا

صاحبة دكتوراه في علم الجنس السريري.. براءة هبة قطب من تهمة “إهانة الرجل المصري”

الهدهد

محمد مرسي.. هل بات السيسي يخشى حتى صورته؟.. شاهد ما حدث بحضور أوغلو

الهدهد

لجان ممنهجة تلمع جمال مبارك ضمن حملة كبيرة.. بديل السيسي لحل الأزمة

الهدهد

الأزهر يُفشل مخطط ابن زايد لابتداع دين جديد وبيان غاضب ضد “الديانة الإبراهيمية”

تقارير

مصر.. تأخر التعويم يصعد بسعر الدولار في السوق السوداء لرقم كارثي!

اقتصاد

خطة الابتزاز نجحت.. بدء خطة مصر لبيع الأصول والشركات يغير لهجة المسؤولين السعوديين

الهدهد

“يا ست المعلمين”.. لقطات مبهجة تجمع أنغام بأبنائها في كواليس حفل الرياض

الهدهد

السيسي يعزل رئيس أكبر محاكم مصر بعد نصبه على أمير سعودي!

الهدهد

بيان إثيوبي ناري بعد تصريحات مصرية عن سد النهضة.. الأزمة تتعقد والصدام يقترب

الهدهد

“كبدة الحمير” تثير الهلع في مصر وتستنفر السلطات.. ما القصة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

طائرة روسية تنجو من صاروخ أوكراني بأعجوبة (فيديو)

رسالة مفتي سلطنة عمان لمحمد بن سلمان بعد صلح السعودية وإيران

هل تعمّد المغرب ضرب الاقتصاد الجزائري بنشر هذه الشائعة الخطيرة؟

يوم السعادة العالمي.. 10 أشياء غريبة تجعلك سعيدًا حتى في أسوأ أيامك

هل حقا يمتلك جمال مبارك القدرة على إزاحة السيسي والمنافسة على الرئاسة؟

هل التبرز يساعد في إنقاص الوزن؟ إليك الإجابة من الخبراء

تسرب نفطي في الكويت وإعلان حالة الطوارئ.. هل رُصدت غازات سامة؟

تعزز الذاكرة والمزاج.. فوائد القيلولة لمدة 30 دقيقة

إطلالة نانسي عجرم في أميركا تكشف حجم وشكل جسدها والجمهور: “هيدا قميص نوم”(فيديو)

خطة إسرائيلية لخنق القدس في شهر رمضان تنذر بتوترات جديدة.. ما فحواها؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC