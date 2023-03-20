الإثنين, مارس 20, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنارقص رحمة رياض على المسرح مع معجباتها يشعل السوشيال ميديا (فيديو)
حياتنا

رقص رحمة رياض على المسرح مع معجباتها يشعل السوشيال ميديا (فيديو)

أجهضت رحمة رياض طفلها الأول في أحد المستشفيات في تركيا قبل أيام

كتب سالم حنفي
رقص رحمة رياض على المسرح مع معجباتها يشعل السوشيال ميديا (فيديو) watanserb.com
رحمة رياض
- Advertisement -

وطن– أشعلت الفنانة العراقية رحمة رياض، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو رقصها على المسرح في حفلها بأستراليا.

رقصة الجوبي

وظهرت رحمة رياض تؤدي رقصة “الجوبي” على المسرح مع معجباتها من الفتيات.

وتألقت رحمة رياض بفستان أسود طويل لامع بدون أكمام، مع فتحة صدر بسيطة.

إطلالة رحمة رياض في أستراليا

واختلف المتابعون حول الرقصة التي أدتها رحمة رياض، ما إذا كانت دبكة أم رقصة الجوبي.

لكن اتضح أن المصطلحان يعودان لنفس الرقصة، ولكنها تسمى الجوبي في العراق، والدبكة في الشام.

بدل ماضي

هذا وقد خاضت رحمة رياض تجربة الغناء باللهجة اللبنانية لأول مرة، بعد أداءاها تتر مسلسل “النار بالنار” الذي سيعرض في رمضان.

- Advertisement -

وعبرت رحمة عن حماسها لأداء الأغنية التي تحمل اسم “بدل ماضي”. وكتبت عبر “تويتر”: “دروس الحياة أتعلمنا نرد النار بالنار وبصير بدنا بدل ماضي”.

وأغنية “بدل ماضي” من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع ماجد ضاهر.

أما المسلسل، فهو من كتابة رامي كوسا، وإخراج محمد عبدالعزيز.

النار بالنار

ويتحدث المسلسل عن قصة تاجر عملة سوري يقيم في لبنان وحكايات اللاجئين السوريين ومعاناتهم من العنصرية.

ويشارك في البطولة عابد فهد، كاريس بشار، جورج خباز، طوني عيسى، زينة مكي، طارق تميم وغيرهم.

وسيتم عرض مسلسل “النار بالنار”  على شاشة الـ LBCI  ومنصة شاهد و dubaitv و قناة السومرية.

إجهاض رحمة رياض

وكانت رحمة رياض قد أجهضت طفلها الأول  في أحد المستشفيات في تركيا.

وكشف الإعلامي إيلي مرعب التفاصيل في تغريدة عبر حسابه على “تويتر “  قال فيها “دعواتنا وصلواتنا للنجمة #رحمة_رياض وزوجها النجم #الكسندر_علوم بعد خسارة رحمة طفلها”.

وأوضح إيلي: “نعم رحمة كانت حامل ولكن الطفل توفى والان رحمة خرجت من المستشفى في تركيا. الله يصبركم ويحميكم وربنا يعوضكم كل الحب من قلبي”.

وربط البعض إجهاض رحمة رياض في تركيا، بالزلازل التي ضربت البلاد أكثر من مرة.

ولم تتحدث رحمة رياض عن الأمر بشكل مباشر، ووصفت ما تمر به بـ”وعكة صحية”.

وكتبت رحمة رياض منشوراً عبر خاصية الستوري، في حسابها على “انستجرام” قالت فيه: “حبايبي اعرف تسألون وقلقانين على اختفائي هالفترة.. بس اني تعرضت لوعكة صحية جانت صعبة والحمدلله هسه قاعدة اتحسن ومن اصير زينة اطمنكم عليه وتشوفوني .. دعواتكم”.

وتابعت الفنانة العراقية: “شكرا على اهتمامكم وسؤالكم احبكم هوواي”.

المصدررصد ومتابعة وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سخرية سائقي فومولا1 من عزف النشيد الوطني السعودي تشعل مواقع التواصل الغربية (شاهد)

أول تعليق لـ مي العيدان على تغريمها في قضية السخرية من أحمد بدير

أوبرا وينفري في البتراء.. جولة فتحت عليها النار من قبل المتابعين..ماذا فعلت؟! (شاهد)

20 عاما على غزو العراق.. معلومات استخبارية أمريكية مزيفة جلبت الكوارث (تقرير)

بكاء شاكيرا في أحد متاجر نيويورك.. السبب القاسي انكشف أخيراً (شاهد)

مؤشر السعادة 2023..فنلندا أسعد بلد في العالم للعام السادس على التوالي

سائق “فورمولا1” يحتفل بشرب الشمبانيا على منصة التتويج في السعودية! (شاهد)

بعد “محو حوارة”.. سموتريتش ينفي وجود شعب فلسطيني!

هيا بنت حمزة في إطلالة مثيرة عرت بطنها وأخرى برفقة صديقاتها في سويسرا! (شاهد)

مريم حسين تضع ابنتها أمام راقصات عاريات وترتدي فستان بخط القرآن! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC