رقص رحمة رياض على المسرح مع معجباتها يشعل السوشيال ميديا (فيديو)

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وطن– أشعلت الفنانة العراقية رحمة رياض، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو رقصها على المسرح في حفلها بأستراليا.

رقصة الجوبي

وظهرت رحمة رياض تؤدي رقصة “الجوبي” على المسرح مع معجباتها من الفتيات.

وتألقت رحمة رياض بفستان أسود طويل لامع بدون أكمام، مع فتحة صدر بسيطة.

واختلف المتابعون حول الرقصة التي أدتها رحمة رياض، ما إذا كانت دبكة أم رقصة الجوبي.

لكن اتضح أن المصطلحان يعودان لنفس الرقصة، ولكنها تسمى الجوبي في العراق، والدبكة في الشام.

بدل ماضي

هذا وقد خاضت رحمة رياض تجربة الغناء باللهجة اللبنانية لأول مرة، بعد أداءاها تتر مسلسل “النار بالنار” الذي سيعرض في رمضان.

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وعبرت رحمة عن حماسها لأداء الأغنية التي تحمل اسم “بدل ماضي”. وكتبت عبر “تويتر”: “دروس الحياة أتعلمنا نرد النار بالنار وبصير بدنا بدل ماضي”.

دروس الحياة أتعلمنا نرد #النار_بالنار وبصير بدنا #بدل_ماضي … كثير متحمسة اسمع رأيكم بأول تجربة رمضانية باللهجة اللبنانية 🔥 تتر “بدل ماضي” صار متوفر على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية 🎶https://t.co/jVNFhdiPNk@CedarsArt | @WataryDigital | @eMusicIsMyLife #رحمة_رياض pic.twitter.com/ulbGjaccu6 — رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) March 15, 2023

وأغنية “بدل ماضي” من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع ماجد ضاهر.



أما المسلسل، فهو من كتابة رامي كوسا، وإخراج محمد عبدالعزيز.

النار بالنار

ويتحدث المسلسل عن قصة تاجر عملة سوري يقيم في لبنان وحكايات اللاجئين السوريين ومعاناتهم من العنصرية.

ويشارك في البطولة عابد فهد، كاريس بشار، جورج خباز، طوني عيسى، زينة مكي، طارق تميم وغيرهم.

وسيتم عرض مسلسل “النار بالنار” على شاشة الـ LBCI ومنصة شاهد و dubaitv و قناة السومرية.

إجهاض رحمة رياض

وكانت رحمة رياض قد أجهضت طفلها الأول في أحد المستشفيات في تركيا.

وكشف الإعلامي إيلي مرعب التفاصيل في تغريدة عبر حسابه على “تويتر “ قال فيها “دعواتنا وصلواتنا للنجمة #رحمة_رياض وزوجها النجم #الكسندر_علوم بعد خسارة رحمة طفلها”.

وأوضح إيلي: “نعم رحمة كانت حامل ولكن الطفل توفى والان رحمة خرجت من المستشفى في تركيا. الله يصبركم ويحميكم وربنا يعوضكم كل الحب من قلبي”.

وربط البعض إجهاض رحمة رياض في تركيا، بالزلازل التي ضربت البلاد أكثر من مرة.

ولم تتحدث رحمة رياض عن الأمر بشكل مباشر، ووصفت ما تمر به بـ”وعكة صحية”.

وكتبت رحمة رياض منشوراً عبر خاصية الستوري، في حسابها على “انستجرام” قالت فيه: “حبايبي اعرف تسألون وقلقانين على اختفائي هالفترة.. بس اني تعرضت لوعكة صحية جانت صعبة والحمدلله هسه قاعدة اتحسن ومن اصير زينة اطمنكم عليه وتشوفوني .. دعواتكم”.

وتابعت الفنانة العراقية: “شكرا على اهتمامكم وسؤالكم احبكم هوواي”.