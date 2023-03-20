رسالة مفتي سلطنة عمان لمحمد بن سلمان بعد صلح السعودية وإيران

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وطن- وجه مفتي عام سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، دعوة بطريقته الخاصة إلى مختلف الأطراف المتدخلين في الصراع الدائر في اليمن منذ 2015، ودعا إلى المسارعة لإعادة إعمار البلاد، وإنهاء الحرب التي قتلت وشردت الكثيرين.

الشيخ الخليلي يدعو لمساعدة اليمن بعد مصالحة السعودية وإيران

وقال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين: “بما أنه حل الوفاق محل الشقاق، والوئام محل الخصام بين الأطراف المتنازعة، فإننا نناشد الجميع المسارعة إلى تعمير القطر اليمني المسلم الشقيق بعد ما دمرته الحروب ليعود إليه أمنه واستقراره”.

وتابع مفتي سلطنة عُمان: “كما نناشد الشعب اليمني الشقيق، الذي نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والحكمة، أن يجمع كلمته، ولا يصغي إلى دعوات الخلاف والنزاع، وأن يحتكم إلى كتاب ربه وسنة نبيه”.

نناشد الجميع المسارعة إلى تعمير القطر اليمني المسلم الشقيق بعد ما دمرته الحروب ليعود إليه أمنه واستقراره، كما نناشد الشعب اليمني الشقيق -الذي نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والحكمة- أن يجمع كلمته، ولا يصغي إلى دعوات الخلاف والنزاع، وأن يحتكم إلى كتاب ربه وسنة نبيه. pic.twitter.com/LYyShxp2v7 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) March 20, 2023

واعتبر ناشطون أن بيان الخليلي موجه لجميع الحكام كما ذكر هو، لكن البعض رأى أنه موجه بشكل خاص لحكام السعودية والإمارات، محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، كونهم كان الطرف الرئيسي في إدارة الصراع باليمن طيلة سنوات.

هل تؤثر عودة العلاقات السعودية الإيرانية على اليمن؟

عادت العلاقات بين السعودية وإيران، في 10 مارس الجاري، إلى سابق عهدها بواسطة صينية، خلال اجتماع ثلاثي في العاصمة بيكين.

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حيث أعلنت الدولتان استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة، نشرته وسائل إعلام سعودية وإيرانية.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عن اعتقاده بأن الاتفاق بين طهران والرياض سيكون قوة داعمة ودافعة لاستقرار المنطقة بكاملها، وللدول الإسلامية.

وفي السياق أيضاً، نوه وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى تطلعات بلاده الكبيرة في أن يشكل اتفاق السعودية وإيران مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة تنهي التدخلات الإيرانية في شؤون بلاده ودول المنطقة.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية اليمني، خلال كلمة له في الدورة الـ49 لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقال”نؤكد موقف بلادنا المتمسك بالحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية لحل الخلافات، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتابع “نأمل أن يشكل اتفاق المملكة العربية السعودية وإيران مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة تنهي تدخلات طهران في شؤون دول المنطقة”.

كما دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك “الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها، للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين”.

الحرب في اليمن وأزمة إنسانية مفتوحة على مصراعيها

ويشهد اليمن حرباً مستمرة منذ 2015، انطلقت بعد سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء وعدة محافظات، نهاية 2014، ليزداد النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي.

خلال تلك السنوات، عاش الشعب اليمني واحدة من أسوأ الكوراث الإنسانية في القرن الحالي، بدءا من تدهور البنية التحتية وصولا إلى نزوج الكثيرين هربا من الصراع الطاحن، ناهيك عن المجاعة وسوء التغذية التي حاقت بالكثيرين.

وفي تقرير حديث للأمم المتحدة بتاريخ ديسمبر كانون الأول 2022، أكد أن المجاعة التي يواجهها اليمن هي واحدة من أسوأ المجاعات في التاريخ المعاصر بسبب الحرب الدائرة فيه منذ عام 2015. وتقدر الأمم المتحدة أن 80 بالمائة من اليمنيين يحتاجون للمساعدة الماسة الضرورية للحياة

تأتي المجاعة التي يواجهها اليمن بسبب الحرب التي دمرت البنى التحتية ومصادر عيش السكان في مختلف أنحاء البلاد.

وهو الأمر الذي أدى إلى قطع الإمدادات وفقدان مستلزمات الإنتاج من الأغذية وتعطيل التجارة مع العالم الخارجي. أمام المساعدات الأممية فليست كافية لمواجهة المشكلة على الإطلاق حسب المنظمات الدولية المعنية.