الإثنين, مارس 20, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنابنات عمرو دياب يحتفلن بوالدتهن في عيد الأم وظهور غريب لها بعد...
حياتنا

بنات عمرو دياب يحتفلن بوالدتهن في عيد الأم وظهور غريب لها بعد غياب (شاهد)

حرصت زينة على الابتعاد عن الأَضواء منذ زواجها بنجم الجيل حينها عمرو دياب لكن لمساتها كانت واضحة على ملابس زوجها

كتب رفيف عبدالله
بنات عمرو دياب يحتفلن بوالدتهن في عيد الأم وظهور غريب لها بعد غياب (شاهد) watanserb.com
زينة عاشور وعمرو دياب
- Advertisement -

وطن- احتفلت جنا وكنزي دياب، ابنتا الفنان المصري عمرو دياب، بعيد الأم على طريقتهما الخاصة.

يوم أم سعيد

ونشرت كنزي دياب صورة تجمعها بوالدتها زينة عاشور، عبر خاصية القصص المصورة في “انستجرام”.

وعلقت كنزي: “يوم أم سعيد”.

كنزي ووالدتها

وفعلت جنا عمرو دياب الأمر نفسه، ونشرت صورتها برفقة والدتها، معقبة: “يوم أم سعيد ماما.. أحبك جداً”.

جنا عبرت عن حبها لوالدتها

كما نشرت جنا عمرو دياب صورة أخرى لوالدتها فقط، وكتبت: “يوم أم سعيد”.

زينة عاشور
زينة عاشور

تجاعيد

وكان لافتاً تغير شكل زينة عاشور بعد ابتعادها عن الأضواء منذ طلاقها الذي لم يُعلن عنه بشكل رسمي في حينها.

- Advertisement -

وظهرت طليقة عمرو دياب بالصور التي نشرها بناتها، بدون مساحيق تجميل، وبدت علامات التقدم في السن تظهر على وجهها ببعض التجاعيد.

الجدير ذكره أن زينة عاشور ولدت في السعودية، ووالدها هو رجل الأعمال الشهير محمد مصطفى عاشور.

وقع في حبها

لفتت زينة نظر الهضبة في إحدى الحفلات، ليقع في حبها ويطلبها للزواج.

حرصت زينة على الابتعاد عن الأَضواء منذ زواجها بنجم الجيل، عمرو دياب، لكن لمساتها كانت واضحة على ملابس زوجها.

فقد أصبحت زينة منسقة الملابس الخاصة بالهضبة، وجعلت كليباته مرجعاً للموضة وقدوة للشباب في عالم الأزياء.

زينة عاشور
زينة عاشور وعمرو دياب

أنجبت زينة عاشور من الهضبة أبناءهما الثلاثة، عبدالله، جنا، وكنزي. كما شاركت في تربية ابنته نور التي أنجبها من الفنانة شيرين رضا.

زينة عاشور
العائلة قبل الطلاق

ظهور دينا الشربيني

وعاد اسم زينة عاشور للتداول، بعد ارتباط عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني.

وبدأت التساؤلات حول مصير العلاقة بين السيدة السعودية والفنان العاشق.

زينة عاشور
عائلة عمرو دياب قبل سنوات

وحُسم أمر طلاق عمرو دياب وزينة بعد تأكد علاقته بدينا الشربيني التي لم يعرف إلى الآن طبيعتها رغم انتهاءها.

وبعد انفصال زينة عن الهضبة، أثيرت شكوك حول ارتباطها بإعلامي أمريكي.

فقد نشرت طليقة عمرو دياب صورتها مع المذيع الأمريكي جيسون سيلفا، لكنها حذفتها بعد فترة قصيرة دون أن تتأكد أنباء ارتباطهما.

القوانين البريطانية

وسبق أن كشف الإعلامي المصري أيمن نور الدين، أن عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني رسمياً خوفاً من الخسائر المادية.

ونوه نور الدين إلى أن إعلان الزواج الرسمي ستُكبد عمرو دياب عواقب مادية وترتبيات خاصة مع أم أبناءه. وما قد تردد عن حق زينة فى الحصول على نصف ممتلكاته في لندن سواء عقارات أو مبالغ نقدية فى البنوك حسب القوانين البريطانية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

رقص ابنة عمرو دياب يكشف وشوماً جديدة في مناطق حساسة (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب بفستان عارٍ وتعليق صادم.. مرحاض! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب ترفع مستوى الجرأة وتكشف ما تضعه على بطنها! (فيديو)

حياتنا

بنطلون ابنة عمرو دياب يسقط ويكشف عن “تاتو” في منطقة حساسة (فيديو)

حياتنا

حبيب ابنة عمرو دياب يختبئ من البرد في أحضانها (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تلمس نفسها بطريقة بذيئة وتتحدث عن “المضاجعة”! (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب غاضبة من العقوبة والتحذير بعد صورتها البذيئة! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تستعرض أردافها بالرقص الهستيري بـ”الهوت شورت”! (فيديو)

حياتنا

بطمن عليك.. عمرو دياب يفاجئ جمهوره في عيد الحب بعد تأجيل حفل قطر (فيديو)

حياتنا

دينا الشربيني تغطي القليل فقط من جسدها والجمهور: “ذنوب عالفاضي!” (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تصف نفسها بـ”العاهرة” وحجم بطنها يثير الشكوك! (فيديو)

حياتنا

بعد الصورة الإباحية.. ابنة عمرو دياب تستفز متابعيها بلقطات جديدة مبتذلة! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مريم حسين تضع ابنتها أمام راقصات عاريات وترتدي فستان بخط القرآن! (فيديو)

“لو مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها”.. سجال حاد على تويتر بعد تصريح محمد عبده (فيديو)

وفاة نجل طه ياسين رمضان في ظروف غامضة بتركيا.. هل يقف “ابن سلمان” وراء تصفيته؟!

احذروا..5 أشياء في منزلك لا يجب تنظيفها بالماء

السلطان “إبراهيوفيتش” يدخل تاريخ “الكالتشيو” الإيطالي بهذا الرقم

فيديو مفزع لسيدة توثق انهيارا صخريا فسقط عليها الجبل

هل أدى وزير الداخلية التونسي اليمين على القرآن أم كتاب كارل ماركس؟!..صورة تثير الجدل!

الفنانة العمانية زارا البلوشي تشكو والدتها وطليقها وتستغيث بالشرطة (فيديو مؤثر)

برشلونة ينفرد في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

حماة شاكيرا تصرخ في وجهها وتوجه لها لكمات.. فيديو مسرب يكشف العلاقة المتوترة بينهما! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC