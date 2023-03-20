بنات عمرو دياب يحتفلن بوالدتهن في عيد الأم وظهور غريب لها بعد غياب (شاهد)

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وطن- احتفلت جنا وكنزي دياب، ابنتا الفنان المصري عمرو دياب، بعيد الأم على طريقتهما الخاصة.

يوم أم سعيد

ونشرت كنزي دياب صورة تجمعها بوالدتها زينة عاشور، عبر خاصية القصص المصورة في “انستجرام”.

وعلقت كنزي: “يوم أم سعيد”.

وفعلت جنا عمرو دياب الأمر نفسه، ونشرت صورتها برفقة والدتها، معقبة: “يوم أم سعيد ماما.. أحبك جداً”.

كما نشرت جنا عمرو دياب صورة أخرى لوالدتها فقط، وكتبت: “يوم أم سعيد”.

تجاعيد

وكان لافتاً تغير شكل زينة عاشور بعد ابتعادها عن الأضواء منذ طلاقها الذي لم يُعلن عنه بشكل رسمي في حينها.

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وظهرت طليقة عمرو دياب بالصور التي نشرها بناتها، بدون مساحيق تجميل، وبدت علامات التقدم في السن تظهر على وجهها ببعض التجاعيد.

الجدير ذكره أن زينة عاشور ولدت في السعودية، ووالدها هو رجل الأعمال الشهير محمد مصطفى عاشور.

وقع في حبها

لفتت زينة نظر الهضبة في إحدى الحفلات، ليقع في حبها ويطلبها للزواج.

حرصت زينة على الابتعاد عن الأَضواء منذ زواجها بنجم الجيل، عمرو دياب، لكن لمساتها كانت واضحة على ملابس زوجها.

فقد أصبحت زينة منسقة الملابس الخاصة بالهضبة، وجعلت كليباته مرجعاً للموضة وقدوة للشباب في عالم الأزياء.

أنجبت زينة عاشور من الهضبة أبناءهما الثلاثة، عبدالله، جنا، وكنزي. كما شاركت في تربية ابنته نور التي أنجبها من الفنانة شيرين رضا.

ظهور دينا الشربيني

وعاد اسم زينة عاشور للتداول، بعد ارتباط عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني.

وبدأت التساؤلات حول مصير العلاقة بين السيدة السعودية والفنان العاشق.

وحُسم أمر طلاق عمرو دياب وزينة بعد تأكد علاقته بدينا الشربيني التي لم يعرف إلى الآن طبيعتها رغم انتهاءها.

وبعد انفصال زينة عن الهضبة، أثيرت شكوك حول ارتباطها بإعلامي أمريكي.

فقد نشرت طليقة عمرو دياب صورتها مع المذيع الأمريكي جيسون سيلفا، لكنها حذفتها بعد فترة قصيرة دون أن تتأكد أنباء ارتباطهما.

القوانين البريطانية

وسبق أن كشف الإعلامي المصري أيمن نور الدين، أن عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني رسمياً خوفاً من الخسائر المادية.

ونوه نور الدين إلى أن إعلان الزواج الرسمي ستُكبد عمرو دياب عواقب مادية وترتبيات خاصة مع أم أبناءه. وما قد تردد عن حق زينة فى الحصول على نصف ممتلكاته في لندن سواء عقارات أو مبالغ نقدية فى البنوك حسب القوانين البريطانية.