برشلونة ينفرد في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

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وطن- ينفرد فريق برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد في قمة الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف وحيد، مع ختام منافسات الجولة ال26.

وجاء أولى أهداف المباراة لصالح ريال مدريد، عند الدقيقة ال9 بطريق الخطأ، ارتكبه مدافع برشلونة رونالد أراخو داخل شباك مرماه.

مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

وتمكن صاحب الأرض برشلونة من العودة إلى أجواء قمة الكلاسيكو، بعد إدراكه هدف التعادل في الدقيقة ال45 مع نهاية الشوط الأول من المباراة المثيرة والقوية بين الغريمين التقليدين.

وخطف برشلونة هدف الفوز وتوسيع الفارق إلى 12 نقطة على الصدارة مع غريمه حامل اللقب ريال مدريد، في الدقيقة ال92، عن طريق فرانك كيسييه.

كما وشهدت المباراة إلغاء حكم المباراة، هدف التقدم الثاني لصالح ريال مدريد، الذي أحرزه النجم الإسباني ماركو أسينسيو بداعي التسلل.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

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كما ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع ختام منافسات الجولة ال26، على النحو الآتي:

برشلونة 68 نقطة.

ريال مدريد 56 نقطة.

أتلتيكو مدريد 51 نقطة.

ريال سوسيداد 48 نقطة.

ريال بيتيس 45 نقطة.

على سبيل الاستئناس pic.twitter.com/mg2aFHBwGK — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 19, 2023

فياريال 41 نقطة.

أتلتيك بيلباو 36 نقطة.

رايو فاليكانو 36 نقطة.

أوساسونا 34 نقطة.

سلتا فيغو 34 نقطة.

مايوركا 32 نقطة.

جيرونا 31 نقطة.

خيتافي 29 نقطة.

إشبيلية 28 نقطة.

قادش 28 نقطة.

بلد الوليد 28 نقطة.

إسبانيول 27 نقطة.

فالنسيا 26 نقطة.

ألمرية 26 نقطة.

إلتشية 13 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023

وآتى جدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني 2022-2023، كما يلي:

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 15 هدفاً.

أنس أونال (خيتافي) 13 هدفاً.

بورخا إجليسياس (ريال بيتيس) 12 هدفاً.

ياجو أسباس (سليتا فيغو) 12 هدفاً.

كريم بنزيما (ريال مدريد) 11 هدفاً.