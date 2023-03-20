الإثنين, مارس 20, 2023
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رياضة

برشلونة ينفرد في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

برشلونة ينفرد في الصدارة بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني
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وطن- ينفرد فريق برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد في قمة الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف وحيد، مع ختام منافسات الجولة ال26.

وجاء أولى أهداف المباراة لصالح ريال مدريد، عند الدقيقة ال9 بطريق الخطأ، ارتكبه مدافع برشلونة رونالد أراخو داخل شباك مرماه.

مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

وتمكن صاحب الأرض برشلونة من العودة إلى أجواء قمة الكلاسيكو، بعد إدراكه هدف التعادل في الدقيقة ال45 مع نهاية الشوط الأول من المباراة المثيرة  والقوية بين الغريمين التقليدين.

وخطف برشلونة هدف الفوز وتوسيع الفارق إلى 12 نقطة على الصدارة مع غريمه حامل اللقب ريال مدريد، في الدقيقة ال92، عن طريق فرانك كيسييه.

كما وشهدت المباراة إلغاء حكم المباراة، هدف التقدم الثاني لصالح ريال مدريد، الذي أحرزه النجم الإسباني ماركو أسينسيو بداعي التسلل.

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني 2023

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كما ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع ختام منافسات الجولة ال26، على النحو الآتي:

برشلونة  68 نقطة.

ريال مدريد 56 نقطة.

أتلتيكو مدريد 51 نقطة.

ريال سوسيداد 48 نقطة.

ريال بيتيس 45 نقطة.

فياريال 41 نقطة.

أتلتيك بيلباو 36 نقطة.

رايو فاليكانو 36 نقطة.

أوساسونا 34 نقطة.

سلتا فيغو 34 نقطة.

مايوركا 32 نقطة.

جيرونا  31 نقطة.

خيتافي 29 نقطة.

إشبيلية  28 نقطة.

قادش 28 نقطة.

بلد الوليد 28 نقطة.

إسبانيول 27 نقطة.

فالنسيا 26 نقطة.

ألمرية 26 نقطة.

إلتشية 13 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023

وآتى جدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني 2022-2023، كما يلي:

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 15 هدفاً.

أنس أونال (خيتافي) 13 هدفاً.

ريال مدريد
ريال مدريد

بورخا إجليسياس (ريال بيتيس) 12 هدفاً.

ياجو أسباس (سليتا فيغو) 12 هدفاً.

كريم بنزيما (ريال مدريد) 11 هدفاً.

المصدروطن + الدوري الإسباني + نادي برشلونة + نادي ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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