الإثنين, مارس 20, 2023
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رياضة

السلطان “إبراهيوفيتش” يدخل تاريخ “الكالتشيو” الإيطالي بهذا الرقم

إبراهيموفيتش يصبح أكبر لاعب يرتدي شارة القيادة ويسجل هدفاً في الدوري الإيطالي

كتب فارس أبو شيحة
رقم إبراهيموفيتش التاريخي مع ميلان watanserb.com
رقم إبراهيموفيتش التاريخي مع ميلان
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وطن- دخل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 41 عاماً، تاريخ الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، خلال مشاركته في مباراة فريقه ميلان أمام أودينيزي، السبت.

ووفق شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات الرياضية في عالم كرة القدم، فإن السويدي إبراهيموفيتش، أصبح أكبر لاعب يرتدي شارة القيادة في تاريخ الدوري الإيطالي، مع نادي ميلان.

رقم إبراهيموفيتش التاريخي في الدوري الإيطالي

وبينت الشبكة العالمية، بأن النجم السويدي إبراهيموفيتش، أصبح أول لاعب يرتدي شارة القيادة مع فريق ميلان، وهو في عمر 41 عاماً و166 يوماً.

كما وحصل زلاتان إبراهيموفيتش، على شارة القيادة، لأول مرة بعد 163 مباراة، خاضها مع نادي ميلان في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، بعد غيابه لمدة 419 يوماً، بسبب الإصابة، أي منذ ال23 من شهر يناير/ كانون الثاني عام 2022.

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش يتجاوز رقم كوستاكورتا

وتمكن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، أكبر لاعب يحرز هدفاً في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، متجاوزاً بذلك رقم الأسطورة أليساندرو كوستاكوريا، وهو في سن 41 عاماً و25 يوماً، الذي حققه الأخير في شهر مايو/ آيار عام 2007.

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كما وتلقى فريق ميلان الخسارة  أمام أودينيزي، السبت. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال27، من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف أودينيزي، روبيرتو بيريرا في الدقيقة ال9. وبيتو في الدقيقة ال45+6، وكينغسلي إهيزيبو في الدقيقة ال70.

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش

كما وأحرز فريق ميلان الهدف الوحيد في المباراة، عن طريق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة ال45+5 من ركلة جزاء.

كما وسيلتقي فريق ميلان في المواجهة القادمة أمام المتصدر نابولي، في منافسات الجولة ال28 من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويحتل فريق ميلان في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 48 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة نابولي برصيد 71 نقطة.

المصدروطن + أوبتا + ميلان تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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