السلطان “إبراهيوفيتش” يدخل تاريخ “الكالتشيو” الإيطالي بهذا الرقم

وطن- دخل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 41 عاماً، تاريخ الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، خلال مشاركته في مباراة فريقه ميلان أمام أودينيزي، السبت.

ووفق شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات الرياضية في عالم كرة القدم، فإن السويدي إبراهيموفيتش، أصبح أكبر لاعب يرتدي شارة القيادة في تاريخ الدوري الإيطالي، مع نادي ميلان.

وبينت الشبكة العالمية، بأن النجم السويدي إبراهيموفيتش، أصبح أول لاعب يرتدي شارة القيادة مع فريق ميلان، وهو في عمر 41 عاماً و166 يوماً.

41 – Zlatan Ibrahimovic – already the oldest outfield player in Serie A in the three points for a win era – is the third 41-year-old outfield player to start a Serie A match since this data is available (since 1994/95), after Vierchowod and Costacurta. Timeless.#UdineseMilan

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 18, 2023