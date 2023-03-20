السلطان “إبراهيوفيتش” يدخل تاريخ “الكالتشيو” الإيطالي بهذا الرقم

- Advertisement -

وطن- دخل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 41 عاماً، تاريخ الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، خلال مشاركته في مباراة فريقه ميلان أمام أودينيزي، السبت.

ووفق شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات الرياضية في عالم كرة القدم، فإن السويدي إبراهيموفيتش، أصبح أكبر لاعب يرتدي شارة القيادة في تاريخ الدوري الإيطالي، مع نادي ميلان.

رقم إبراهيموفيتش التاريخي في الدوري الإيطالي

وبينت الشبكة العالمية، بأن النجم السويدي إبراهيموفيتش، أصبح أول لاعب يرتدي شارة القيادة مع فريق ميلان، وهو في عمر 41 عاماً و166 يوماً.

41 – Zlatan Ibrahimovic – already the oldest outfield player in Serie A in the three points for a win era – is the third 41-year-old outfield player to start a Serie A match since this data is available (since 1994/95), after Vierchowod and Costacurta. Timeless.#UdineseMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 18, 2023

كما وحصل زلاتان إبراهيموفيتش، على شارة القيادة، لأول مرة بعد 163 مباراة، خاضها مع نادي ميلان في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، بعد غيابه لمدة 419 يوماً، بسبب الإصابة، أي منذ ال23 من شهر يناير/ كانون الثاني عام 2022.

إبراهيموفيتش يتجاوز رقم كوستاكورتا

وتمكن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، أكبر لاعب يحرز هدفاً في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، متجاوزاً بذلك رقم الأسطورة أليساندرو كوستاكوريا، وهو في سن 41 عاماً و25 يوماً، الذي حققه الأخير في شهر مايو/ آيار عام 2007.

- Advertisement -

كما وتلقى فريق ميلان الخسارة أمام أودينيزي، السبت. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال27، من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

1 – Zlatan Ibrahimovic is the oldest goalscorer in the Serie A history (41 years and 166 days), overtaking Alessandro Costacurta (41 years and 25 days, in May 2007). Historical.#UdineseMilan pic.twitter.com/kXfx6yhJLy — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 18, 2023

وسجل أهداف أودينيزي، روبيرتو بيريرا في الدقيقة ال9. وبيتو في الدقيقة ال45+6، وكينغسلي إهيزيبو في الدقيقة ال70.

كما وأحرز فريق ميلان الهدف الوحيد في المباراة، عن طريق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة ال45+5 من ركلة جزاء.

كما وسيلتقي فريق ميلان في المواجهة القادمة أمام المتصدر نابولي، في منافسات الجولة ال28 من الدوري الإيطالي الممتاز.

إبراهيموفيتش يسجل من ركلة جزاء ويدخل التاريخ أكبر لاعب يسجل في تاريخ (السيري أ).. 41 سنة و166 يوماً#أودينيزي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/FhjyM3Le0x — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 18, 2023

ويحتل فريق ميلان في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 48 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة نابولي برصيد 71 نقطة.