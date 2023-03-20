احذروا..5 أشياء في منزلك لا يجب تنظيفها بالماء

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وطن- الماء يعد واحد من أقوى المنظفات التي يستخدمها غالبية الناس في التنظيف، فهو ينظف العديد من الأشياء ويزيل الأوساخ، إلا أن هناك أشياء يجب أن لا نقوم بتنظفيها بالماء.

وفي السطور التالية، نرصد لكم مجموعة من الأشياء المنزلية ينصح الخبراء بتجنب تنظيفها بالماء نهائياََ، وفقًا لموقع “tomsguide“.



الأرضيات الخشبية الصلبة

إذا كنت تستخدم الماء لتنظيف الأرضيات الخشبية بشكل منتظم، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الماء إلى الخشب، مما يؤدي إلى تآكل المادة المانعة للتسرب الواقية. وسيؤدي هذا حتمًا إلى تشققها أو تغير لونها بمرور الوقت.

من الأفضل دائمًا استخدام منظف الأرضيات الصلبة مثل Rejuvenate Professional Wood Floor Restorer لتنظيف الأرضيات. وإذا كان لا بد من استخدام الماء، فتأكد من أن الممسحة رطبة فقط.

والأمر نفسه ينطبق على الأثاث الخشبي حول المنزل.

مواقد الغاز

يستخدم العديد من الناس الماء لتنظيف البقع من موقد الغاز، ولكن لا ينصح بذلك. إن أجهزة الإشعال الموجودة في نطاق الغاز لديك حساسة للغاية للماء.

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بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تنظيف مواقد الغاز الخاصة بك بالماء إلى إتلاف الطبقة بشكل دائم.

هذا هو السبب في أنه من المستحسن عدم رش المنتج مباشرة على مواقد الغاز عند تنظيف موقد الغاز.

بدلًا من ذلك، قم برشه برفق على قطعة قماش التنظيف قبل مسح الموقد.

الفضة والنحاس

سواء كانت مجوهراتك فضية أو نحاسية، تجنب استخدام الماء للحفاظ على نظافتها.

في الواقع، تتسبب المياه في تلفها. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الماء سيزيل مانع التسرب المستخدم في معالجة معظم العناصر النحاسية والفضية.

شاشات الكمبيوتر والهاتف

في حين أنه قد يكون من المغري استخدام الماء لإزالة الأوساخ من الكمبيوتر أو شاشة الهاتف المتسخة، إلا أنها فكرة سيئة.

أولاً، الماء والكهرباء لا يختلطان، وقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المكونات الحساسة داخل الجهاز بشكل دائم. الأمر نفسه ينطبق أيضًا على أي عناصر إلكترونية في المنزل بما في ذلك التلفزيون وأجهزة التحكم عن بعد وأجهزة الألعاب.

بدلاً من ذلك، استخدم أقمشة ناعمة من الألياف الدقيقة لمسح أي جزيئات غبار أو أوساخ.

الحرير

سواء كانت هناك بقعة على قميصك أو ملاءاتك الحريرية المفضلة أو أغطية وسائد، تجنب استخدام الماء لتنظيفها.

على الرغم من أن بعض الملابس الحريرية تعتبر “قابلة للغسل”، فإن استخدام الماء يمكن أن يؤدي في الواقع إلى ظهور بقع مائية أو انكماش أو تغير دائم في لون القماش.

قبل تنظيفها، من المهم قراءة تعليمات ملصق العناية واستخدام صابون لطيف مصمم خصيصًا للأقمشة الرقيقة. ومن الأفضل دائمًا إجراء اختبار موضعي للمنتج أولاً على منطقة غير ظاهرة للتأكد من أنه مناسب للعنصر الحريري.