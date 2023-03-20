ابنة شقيقة إلهام شاهين.. حضرت السعودية كاشفةً صدرها ثم ذهبت للكعبة.. هل تابت؟!

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وطن– استغلت الفنانة المصرية إلهام شاهين، وابنة شقيقتها الممثلة الشابة إلهام صفي الدين، تواجدهما في السعودية، وقاما بأداء مناسك العمرة في مكة.

عباءات بيضاء

ونشرت إلهام شاهين صوراً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لحظة تواجدها في الحرم المكي، برفقة ابنة شقيقتها.

وارتدت الفنانة المصرية وابنة شقيقتها، عباءات بيضاء، وغطاء رأس بنفس اللون.

وأشاد متابعو إلهام شاهين بهذه الخطوة، وتمنوا أن تبقى في هذا الطريق، وتترك الفن والتعري.

كما نصح الجمهور، إلهام شاهين وإلهام صفي الدين، بالالتزام بالحجاب، مؤكدين أنهما تبدوان أجمل به.

فستان عاري

وكانت إلهام صفي الدين، قد سرقت الأضواء من خالتها، أثناء حضورهما حفل الفنانة أنغام، الذي حمل اسم “ليلة صوت مصر”، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وظهرت إلهام صفي الدين في الصور التي نشرتها خالتها، وهي ترتدي فستاناً أسودَ جلداً شبهَ عارٍ من الأعلى.

وزادت ابنة شقيقة الفنانة حدّة الإثارة بمساحيق تجميل ثقيلة، وأحمر شفاه فاقع.

فستان مجسم

أما خالتها إلهام شاهين، فقد ارتدت فستاناً مجسّماً من تصميم Alexander Mcqueen، ويصل سعره إلى 2145 دولاراً.

وتركت الفنانة المصرية شعرها منسدلاً على كتفيها، مع لمسات مكياج بسيطة.

وعلّقت إلهام على الحفلة: “ليلة صوت مصر .. أجمل الليالى بالرياض لنجمة الغناء فى مصر و الوطن العربى .. المطربه الرائعه المشرفه صديقتى الجميله أنغام .. إستمتعنا بالصوت و الإحساس و الكلمات و الألحان مع الأوركسترا الرائع بقيادة المايسترو هانى فرحات”.

وتابعت: “حفل ممتع .. الرقى و الشياكه و الفن الأصيل .. برافو هيئة الترفيه و Bechmark ..و شكرا للجمهور الرائع بالمملكه العربيه السعوديه .. ليله عظيمه فى حب مصر و الطرب المصرى الأصيل ‏مسرح ابو بكر سالم”.

يشار إلى أن إلهام الصغيرة، هي ابنة إيناس شقيقة إلهام شاهين وأمير شاهين، وتحمل الجنسية اللبنانية بجانب جنسيتها المصرية.

وظهرت إلهام الصغيرة لأول مرة في طفولتها في آخر حلقات مسلسل “نعم ما زالت أنسة”، مع خالتها عام 2010.

كما شاركت أيضًا في مسلسل “أسيا” عام 2013، مع الفنانة منى زكي وهاني عادل، وقامت بدور ابنتهما.