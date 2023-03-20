إطلالة نانسي عجرم في أميركا تكشف حجم وشكل جسدها والجمهور: “هيدا قميص نوم”(فيديو)

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وطن– تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى هجوم وانتقادات من متابعيها، بسبب فستانها في حفلها الأخير في أمريكا.

قميص نوم

وارتدت نانسي عجرم فستاناً أسود بصدر مكشوف، وفتحات أسفل الصدر، ما جعل الجمهور يشبهه بقميص النوم.

كما أشار البعض إلى أن الفستان الذي صممه إيلي صعب، كشف حجم نانسي الحقيقي، وأن بنيتها الجسدية صغيرة.

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وجاء في التعليقات: ” عودونا نشوفو الجسم المنحوت حتى صار الجسم الطبيعي غريب ومش جميل”.

أبقار سيليكونية!

ودافع آخر عن نانسي: ” فستان راقي.. واللي ينتقدو ضعفها و جسمها دايما اصلا جسمها هو السبب الي مخليها تبين بنت صغيرة عكس اجسام الأبقار السيليكونية”.

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بينما سخر آخر من الفتحات قائلا: ” فتحات التهوية قللت قيمتك”.

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وقارن متابع بينها وبين الفنانة هيفاء وهبي.. وكتب: ” صرت الاقي هيفاء وهبي استر من لبسك “.

وهاجمتها متابعة بالقول: ” لبس راقصات”.

وكتب آخر: “صاير التشلح عندك زيادة عن اللزوم!”.

جولة فنية

وكانت نانسي قد ارتدت خلال جولتها بين كندا وأمريكا، فستاناً أحمر داكن شفاف بتطريز الورود، وتحته شورت بدون بطانة.

كما ظهرت الفنانة اللبنانية بـ”جمبسوت” أزرق شفاف أوف شولدر، وشورت بلا بطانة أيضاً.

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أما الحفل الثالث، فقد ارتدت خلاله نانسي فستاناً بفتحة صدر واسعة، وأيضاً بدون بطانة.

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براءة زوج نانسي

وفي سياق آخر، برأت محكمة لبنانية في حكم نهائي طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، من تهمة القتل العمد، في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى.

وزعمت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي أميرة شحرور التي أصدرت الحكم، أن قتل “الهاشم” للشاب السوري الذي دخل فيلته بداعي السرقة فعل جاء دفاعا عن النفس.

وجاء في القرار أنه بعد الإطلاع على تقرير النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ذات الرقم 51000تاريخ 1/12/2020 الذي أيدت فيه قرار قاضي التحقيق الأول بالرقم 352 تاريخ 24/11/2020 المنتهي، إلى اعتبار فعل المدعي عليه فادي مخايل الهاشم والدته جميلة مواليد 1968 لبناني، من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 547 معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات.

ورفضت رحاب البيطار، محامية عائلة القتيل محمد الموسى، التعليق على قرار المحكمة وتجنبت الحديث عنه.