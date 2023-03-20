إسرائيل تتحكم في الأمن السيبراني الإماراتي بـ منظومة قبة حديدية (تفاصيل)

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وطن – كشفت تقارير عبرية، عن مواصلة شركات إسرائيلية إحكام سيطرتها على الأمن السيبراني لدولة الإمارات في ظل التحالف والتطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، إن شركة Cyberint Technologies Ltd الإسرائيلية المتخصصة في الاستخبارات الإلكترونية والرائدة في مجال الذكاء المؤثر، أعلنت أنها وقعت اتفاقية مع شركة “اتصالات” الإماراتية التابعة لمجموعة “e&”، لحماية بنيتها التحتية من الهجمات السيبرانية والمخترقين.

وتصل مدة الاتفاق إلى ثلاث سنوات ويقدر بعشرات الملايين من الشواكل، وستستفيد بموجبها شركات الاتصالات الإماراتية من منصة Cyberint للاستخبارات، والمعروفة باسم Argos لحماية بنيتها التحتية من التهديدات الإلكترونية الناشئة مثل برامج الفدية، وبيانات الاعتماد المسربة، والاحتيال، ومساعدة شركة الاتصالات على اتخاذ خطوات استباقية ضد الهجمات أو الحملات المستهدفة قبل حدوثها.

وشركة Cyberint تأسست عام 2010 من قبل Itay Yanovski و Raz Alon ، وتركز على تتبع المرتزقة السيبرانيين والجهات الفاعلة في التهديد، والكشف عنهم وتنبيه الكيانات العامة والخاصة على حد سواء إلى وجودهم لتوفير إنذار مبكر لآلاف من محاولات الهجوم الإلكتروني.

آمال إماراتية من المنصة الإسرائيلية

ووفق التقرير العبري، توفر المنصة الإسرائيلية حماية من المخاطر وتوفر معلومات عن التهديدات في الوقت الفعلي من خلال التحليل المستمر لمئات الملايين من نقاط البيانات والمراقبة المستمرة للتعرض للمخاطر الخارجية.

وتضم الشركة الاتصالات الإماراتية التي تأسست منذ أكثر من أربعة عقود في الإمارات كأول مزود لخدمات الاتصالات في البلاد، 155.4 مليون مشترك في 16 دولة في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

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وشاركت الإمارات في مؤتمر يضم إسرائيل والبحرين والمغرب بين مسؤولي النظم الأمنية السيبرانية بهذه الدول.

وعقد المؤتمر حول الأمن السبيراني في تل أبيب، خلال الفترة بين 30 يناير إلى أول فبراير الماضيين، لإنشاء “إطار إقليمي متكامل لتعزيز الدفاع السيبراني الوطني والإقليمي” بحسب وسائل إعلام عبرية.

وكانت قضايا الدفاع السيبراني على قائمة الاجتماع الذي عقد في 19 يناير الماضي في القدس المحتلة بين مستشاري الأمن القومي للولايات المتحدة والإمارات والبحرين وإسرائيل.

واتفقت الدول الأربعة خلال اجتماع ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 في المنامة، على تسريع إنشاء منصة دفاع إلكتروني مشتركة، تهدف إلى مواجهة التهديد الإيراني، حسب ما صرح به رئيس مديرية الأمن السيبراني الإسرائيلية غابي بورتنوي.

قبة حديدية سيبرانية

وأعلن المسئول الإسرائيلي أن المشروع سيحمل اسم “القبة الحديدية السيبرانية”، في إشارة إلى نظام الدفاع الجوي الذي طورته شركة “رافاييل” الإسرائيلية.

وجاء هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى خلق نظام دفاعي إلكتروني وطني خاص بتلك الدول وآخر إقليمي مشترك، تبعا لاجتماع اللجنة الرباعية التي انعقدت في دجنبر المنصرم، خلال القمة الأولى للأمن السيبراني في البحرين.

وإسرائيل سبق لها الإعلان عن نيتها الشروع في بناء القبة الحديدية السيبرانية بشكل مشترك مع الدول العربية المتحالفة معها، في مواجهة “الأعداء المشتركين”، المتمثلين في إيران وحلفائها والميليشيات المرتبطة بها.