أول تعليق لـ مي العيدان على تغريمها في قضية السخرية من أحمد بدير

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وطن – علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على الحكم الصادر ضدها بتغريمها مبلغ 500 دينار، وذلك بعد سخريتها من الفنان المصري أحمد بدير.

وفي تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، جدد العيدان سخريتها من بدير قائلة: “ياحليلك.. أحمد بدير فرحان بغرامة ٥٠٠ دينار لدولة أصلا مو لك وليش ما قالولك محامينك إن الحكم بعدم جواز الدعوه المدنية”.

وأضافت: “إذا المحكمه ماعطتك قبول تعويضك منين حاطلع فلوس يا جميل الـ ٥٠٠ باجر ادفعها الصبح مع أي مندوب .. وإنت خليك تجرى ورايا بالمحاكم وإنت عمرك ٧٧ سنة ربنا يديك طولة العمر”.

ياحليلك احمد بدير فرحان بغرامه ٥٠٠ دينار لدوله اصلا مو لك وليش ماقالولك محامينك ان الحكم بعدم جواز الدعوه المدنيه. .اذا المحكمه ماعطتك قبول تعويضك . . منين حاطلع فلوس ياجميل ال ٥٠٠ باجر ادفعها الصبح مع اي مندوب . .وانت خليك تجرى ورايابالمحاكم وانت عمرك ٧٧ سنه ربنا يديك طولة العمر pic.twitter.com/Kz5d8mayIM — مي العيدان (@mayal3eidan) March 20, 2023

وكانت محكمة تمييز الجنح قد أيدت الحكم الصادر ضد مي العيدان بتغريمها 500 دينار، وهو الحكم الذي كانت قد صدر في فبراير الماضي، بفرض هذه الغرامة عليها وإلغاء حكم البراءة الذي كانت قد حصلت عليه في هذه الدعوى.

العيدان سخر من أحمد بدير وابنته سارة ردت عليها

وتعود هذه القضية إلى نوفمبر 2020، عندما نشرت مي العيدان صورة مركبة لسارة ووالدها وعلّقت عليها بالقول: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير . . والله طلعت بنته مزة .. بنت الأقرع”.

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وردت سارة بدير على العيدان قائلة: “طيب أنا صحيت من النوم انهارده لقيت مصر كلها بعتالى عن بوست استاذه مي العيدان (الإعلاميه!).انا اسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين”.

وأضافت: “حابة أوضحلك كام حاجه كده: أولا أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربى ومحدش هيسمحلك تتكلمى عليه نص كلمه وأعتقد إنك شوفتى ده كفايه فى هجوم الوطن العربى كله عليكى اللي أنا نفسي اتفاجأت بيه وبشكر كل الناس إلي ردت غيبتنا، ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحه فأنا مش فنانه عشان تحطينى معاهم فى جمله مفيدة (مع احترامي لكل الفنانيين طبعا)”.

وتابعت: “أبويا الي حضرتك بتغلطى فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله وحضرتك غلطتى فأنا أكيد مش هسكت !وأخيرا انا أبويا زى القمر ورأيك بعد اذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده”.

ونشرت سارة صورة لها وهي تقبل والدها وعلّقت بالقول: “تعرفي يا أستاذة مي تلاقيلي عريس أسمراني وقمر كده شبه أبويا”.

وعادت مي العيدان للرد على سارة أحمد بدير قائلة: “رد سارة ابنة احمد بدير . . أولا من قال إني سخرت منه.. إنا قلت عنه اقرع واهو فعلا اقرع و اشوف ياكثر مشاهده في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر اهو من قرعته و سهير البابلي تفت على قرعته في رَيَّا وسكينه اشوف ما تكلمتوا”.

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مي العيدان اعتذرت لأحمد بدير بعد تألمه

ورغم هذا السجال، إلا أن مي العيدان، اعتذرت للفنان أحمد بدير، بعدما وصفته بـ”الأقرع”، وقالت: “سمعت صوته امبارح وكان متألم جدًا وحزين.. أنت راجل كبير وحقك عليّا”.

وأضافت أنها لا ترغب أن يتنازل أحمد بدير، عن الدعوى التي قدّمها ضدها بعدما مارست التنمر بحقه، متابعة: “كمل في قضاياك عادي، حتى لو قدمت 15 قضية، بس أنا أخاف من الله عشان إحنا عايشين في زمن وباء، وخايفة أموت وأقابل ربنا وأنا عندي خصوم أو فيه ناس جرحتها”.

وأعربت عن دهشتها من غضبه بعدما وصفته بـ”الأقرع”، لاسيما وأنه كثيرًا ما يسخر من صلعه في عددٍ كبير من المسرحيات التي قدّمها، قائلة: “دي مجرد دعابة لا أقصد شيء.. الرجوع للحق فضيلة.. ومش عيب اعتذر لك”.