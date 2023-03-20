الإثنين, مارس 20, 2023
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أوبرا وينفري في البتراء.. جولة فتحت عليها النار من قبل المتابعين..ماذا فعلت؟! (شاهد)

أوبرا وينفري في جولة سياحية بالبتراء الأردنية، بعد أن كانت وسائل إعلام أردنية قد تحدثت عن حضورها زفاف الأميرة إيمان الأسبوع الماضي

كتب سالم حنفي
أوبرا وينفري في البتراء watanserb.com
أوبرا وينفري في البتراء الأردنية
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وطن – نشرت الإعلامية الامريكية الشهيرة أوبرا وينفري عددا من الصور توثق رحلتها إلى الأردن برفقة صديقتها المقربة جايل كينج.

واستذكرت مقدمة البرنامج الحواري والبالغة من العمر 69 عامًا ، الرحلة الحافلة بالأحداث، حيث شوهدت وهي تستمتع بركوب الجمال وزيارة الموقع حيث عمد يوحنا المعمدان يسوع.

أوبرا وينفري تركب الجمل في البتراء

وبدت ملكة جميع وسائل الإعلام – التي حضرت مؤخرًا حفلة هوليوود المرصعة بالنجوم مع كيم كارداشيان – مرتاحة للجلوس فوق الحيوان المغطى بالألوان، وشاركت لقطة أخرى بجانبه أثناء إرسال قبلة إلى الكاميرا.

أوبرا وينفري في البتراء الأردنية

دعوة للجميع لزيارة البتراء

وقالت أوبرا وينفري في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في “انستغرام“: “زرت الأردن هذا الأسبوع وكان هناك الكثير لرؤيته وتجربته! لقد زرنا الموقع الذي عمد فيه يوحنا المعمدان يسوع والبتراء وكل ما فيها من سحر وجمال والمكان الذي تأتي فيه الصخرة الكبيرة تتدحرج من إنديانا جونز.”

أوبرا وينفري زارت الموقع الذي عمد فيه يوحنا المعمدان يسوع

وأضافت: “الكثير من التاريخ هناك في” المدينة الوردية “، فازت كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة. يستغرق الأمر 3 أيام لرؤيتها حقًا مع أننا أمضينا 3 ساعات فقط. ضعوها في القائمة يجب أن ترونها إذا لم تكن قد قمتم بذلك بالفعل! “.

أوبرا وينفري وصديقتها في البتراء

بنطال كاكي وشعر مجعد

وظهرت أوبرا وينفري خلال جولتها السياحية مرتدية بنطالًا كاكيًا وحذاءً رياضيًا ومعطفًا كريميًا دافئًا وباندانا خضراء اللون.

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كما ظهرت الإعلامية الشهيرة المولودة في ميسيسيبي بخصلات شعر مجعدة وإكسسواراتها وزوج من النظارات.

وشوهدت صورة أخرى لها مع جايل وهما يرتديان معاطف بنية دافئة مع بطانة داكنة أثناء وقوفهما في الصحراء، حيث استمرتا في مشاهدة المعالم السياحية ، وأخذتا لقطة أخرى معًا أمام واد كبير.

أوبرا وينفري وصديقتها جايل كينغ في البتراء

استياء واسع من قبل المتابعين

ومع ذلك ، فإن العديد من متابعيها البالغ عددهم 22 مليونًا استاءوا من حقيقة أنها ركبت جملاً في الرحلة.

وقال أحدهم: “توقفوا عن ركوب الجمال. يسيئون معاملتهم. يجب أن تعرفي ذلك “.

وأضاف آخر: “كنت أعتقد أن شخصًا مثل أوبرا سيكون أكثر لطفًا مع الحيوانات”.

وقالت متابعة أخرى: “أتمنى ألا تتعرض الجمال لمعاملة سيئة..التي غالبًا ما تستخدم في السياحة تعاني من صعوبة في جميع أنحاء العالم”.

وقل آخر: “ركوب الجمال ليس جيدا. تتعرض هذه الحيوانات المسكينة لسوء المعاملة والإيذاء. لا ينبغي استخدامها كوسيلة للنقل”.

وكانت وسائل إعلام أردنية، قد أفادت بأنّ أوبرا وينفري، قامت بزيارة للمغطس -معلم سياحي شهير بالأردن- ويرجّح أنها شاركت في زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الذي أقيم، مساء الأحد، في بيت الأردن “بيت الملك”.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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