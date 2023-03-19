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ملابس أنغام في السعودية تضعها في ورطة.. هل تشجع الاعتداء الجنسي على الأطفال؟ (شاهد)

كتب وطن
ملابس أنغام في السعودية تضعها في ورطة.. هل تشجع الاعتداء الجنسي على الأطفال؟ (شاهد) watanserb.com
أنغام
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وطن– تواجه المطربة المصرية أنغام، اتهامات بدعم الاعتداء الجنسي على الأطفال، بسبب قميصها الذي ارتدته في بروفات حفلة  “ليلة صوت مصر” ضمن موسم الرياض.

منتجات جنسية!

حيث ارتدت أنغام قميصاً أسود واسع عليه نقشة بيضاء، من دار بالنسياغا الفرنسية للأزياء.

ويصل سعر قميص أنغام إلى 1077 دولار بحسب موقع البيع.

ملابس أنغام
وقعت المطربة المصرية في الفخ

لكن أنغام تعرضت للهجوم، ليس بسبب جرأة الأزياء هذه المرة. ولكن بسبب حملات المقاطعة العالمية التي تعرضت لها دار بالنسياغا منذ فبراير 2022.

ملابس أنغام
يباع القميص بـ33 ألف جنيه
ملابس أنغام
أنغام تتوسط شيكو وأكرم حسني

وذلك بعد حملتها الإعلانية التي استخدمت بها الأطفال للترويج لمنتجات جنسية.

ملابس أنغام
أنغام تعرضت للهجوم

دعم البيدوفيليا

واعتبر الكثيرون أن حملة بالنسياغا دعوة لدعم البيدوفيليا، وهو التحرش بالأطفال والاعتداء عليهم جنسياً.

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ولم تحذً أنغام حذو العديد من النجوم العالميين الذين أعلنوا مقاطعتهم لدار الأزياء الفرنسية، رفضاً لاستغلال الأطفال من أجل الترويج لمنتجات جنسية.

تعود تلك الحملة إلى نوفمبر الماضي، حين أطلقتها بالنسياغا بمناسبة عيد الشكر.

وحملت الحملة اسم “محل هدايا بالنسياغا”، مرفقة بصور أطفال يحملون حقائب “دمى مدببة” ذات عيون دامية. وملابس خليعة وقمصان شبكية متعلقة بالسادية المازوخية. بالإضافة إلى كؤوس خمر.

الحملة التي أدت إلى مقاطعة دار الأزياء الفرنسية

اعتذار

وبعد حملة المقاطعة، نشرت بالنسياغا اعتذارًا عبر حسابها على “انستجرام“.

وجاء في نصه:”نعتذر عن أي إساءة قد تسببت بها حملتنا الدعائية للعيد، ولقد ألغينا الحملة من كل المنصات. لم يكن من المفترض عرض أطفال مع حقائب الدببة”.

حملت الحملة اسم “محل هدايا بالنسياغا”

وتابعت دار الأزياء الفرنسية: “نعتذر عن استخدام أوراق قانونية مقلقة. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونتخذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المسؤولة عن إنشاء الحملة. بما في ذلك العناصر غير المعتمدة في جلسة تصوير حملة ربيع 23. نحن ندين بشدة الإساءة للأطفال بأي شكل من الأشكال. نحن ندافع عن سلامة الأطفال ورفاهيتهم”.

وأكد مصور الأطفال في الحملة، الإيطالي جابريلي جاليمبيرتي أنه لم يختار المنتجات الظاهرة في الصور ولم يعين أي من الأطفال.

واتهم جابريلي دار الأزياء نفسها بأنها المسئولة عن الفكرة والمنتجات، وأنه لم يضف إلا أسلوبه في التصوير.

ليلة صوت مصر

هذا وقد أحيت أنغام، حفلاً غنائياً صاخباً في مدينة الرياض، ضمن الفعاليات التي تنظّمها السعودية من قِبل هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ.

وتصدّر وسم “أنغام صوت مصر“، الترند في موقع تويتر في السعودية على مدار الساعات الماضية، بالتزامن مع تنظيم الحفل الفني الصاخب، وسط تفاعل كبير مع الحفل الذي أذاعته وسائل الإعلام.

ونظّم الحفل ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام من مصر وكل الوطن العربي.

وحظيت فعاليات الحفل بتفاعل كبير بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّ تداول كثير من مقاطع الفيديو بشأن هذا الحفل الفني الكبير.

وطن
وطنhttps://watanserb.com/
صحيفة وطن تأسست في واشنطن عام 1991 كصحيفة أسبوعية مطبوعة وتوزع في كافة الولايات المتحدة. دشنت موقعها الإلكتروني عام 1996 وكان من أوائل المواقع الإخبارية العربية. تحمل شعار تغرد خارج السرب.. وهو سرب الحكومات والأحزاب
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