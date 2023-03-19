الأحد, مارس 19, 2023
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مشهد صادم لأسماك نافقة بالملايين تغطي نهرا بالكامل.. ما السبب؟ (فيديو)

تزامن نفوق الأسماك مع موجة حر ضغطت على نظام شهد ظروفًا قاسية من فيضانات واسعة النطاق

كتب خالد الأحمد
أسماك نافقة بالملايين watanserb.com
أسماك نافقة بالملايين
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وطن- أدى ارتفاع درجة الحرارة جنوب شرق أستراليا، إلى نفوق ملايين الأسماك وانبعاث رائحة كريهة اشتكى منها سكان المنطقة بالقرب من ولاية “نيو ساوث ويلز”، أقصى غرب مدينة مينيندي، أمس السبت.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الولاية قولها، إن نفوق الأسماك تزامن مع موجة حر ضغطت على نظام شهد ظروفًا قاسية من فيضانات واسعة النطاق، وتقول السلطات وتحليلات العلماء إنها ناجمة عن مستويات الأكسجين المستنفدة في النهر بعد الفيضانات الأخيرة والطقس الحار.

واشتكى سكان بلدة “مينيندي” النائية في ولاية نيو ساوث ويلز من رائحة كريهة من الأسماك الميتة. وقال مصور الطبيعة المحلي جيف لوني للوكالة: “كانت الرائحة الكريهة فظيعة لقد كدت أرتدي قناعًا.”

وقال جان دينينغ أحد سكان مينيندي: “إنه لرائحة كريهة ومروعة أن نرى كل تلك الأسماك الميتة”.

ويقول الناس في شمال “مينيندي”، إن هناك سمك القد والجثم يطفوان على سطح النهر في كل مكان”.

مشهد صادم لأسماك نافقة بالملايين تغطي نهرا بالكامل
مشهد صادم لأسماك نافقة بالملايين تغطي نهرا بالكامل

انخفاض مستويات الأكسجين

وقالت وزارة الصناعات الأولية إنه من المحتمل أن يكون سبب نفوق الأسماك هو انخفاض مستويات الأكسجين مع انحسار الفيضانات، وهو الوضع الذي زاد سوءًا بسبب احتياج الأسماك لمزيد من الأكسجين بسبب الطقس الأكثر دفئًا.

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وأنشأت الشرطة مركز عمليات الطوارئ في مينيندي لتنسيق عملية تنظيف واسعة النطاق هذا الأسبوع.

مشهد صادم لأسماك نافقة بالملايين تغطي نهرا بالكامل
مشهد صادم لأسماك نافقة بالملايين تغطي نهرا بالكامل

لا حاجة للقلق

وبدوره قال مراقب عمليات الطوارئ بالولاية “بيتر ثورتيل”، إن التركيز المباشر كان على توفير إمدادات المياه النظيفة للسكان.”

وأضاف: “ليست هناك حاجة لقلق المجتمع لأن التقييم الأولي حدد حلولاً متعددة قابلة للتطبيق للحفاظ على إمدادات المياه لبلدة مينيندي والمناطق المحيطة بها”.

بدأت وكالات الدولة أيضًا في إطلاق مياه عالية الجودة حيثما أمكن ذلك لزيادة مستويات الأكسجين المذاب في المنطقة.

يذكر أنه تم الإبلاغ عن نفوق جماعي للأسماك في نهر “دارلينج باكا” في الأسابيع الأخيرة. تم العثور على عشرات الآلاف من الأسماك في نفس المكان في أواخر فبراير ، بينما كانت هناك تقارير عديدة عن أسماك ميتة في اتجاه مجرى النهر باتجاه بونكاري ، بالقرب من حدود ولايتي جنوب أستراليا وفيكتوريا.

كما حدث نفوق هائل للأسماك على النهر في “مينيندي”، خلال ظروف الجفاف القاسية في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019 ، حيث قدر السكان المحليون وقوع ملايين الوفيات.

المصدروكالة أسوشيتد برس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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