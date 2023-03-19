الأحد, مارس 19, 2023
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مشهد روحاني مهيب للحظة تغيير كسوة الكعبة استعدادا لرمضان (شاهد)

كسوة الكعبة الشريفة يتم تغييرها بشكل دوري قبل المناسبات الدينية الإسلامية خاصة في شهر رمضان وفي موسم الحج

كتب فهمي الورغمي
كسوة الكعبة استعدادا لرمضان watanserb.com
كسوة الكعبة استعدادا لرمضان
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وطن- احتفت السوشيال ميديا بكسوة الكعبة المشرفة، التي وقع تثبيتها أمس، السبت، في إطار أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها وكالة مجمع الملك عبد العزيز للكعبة، للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلَّة قبل أيام من حلول شهر رمضان الفضيل.

الكعبة الشريفة في حلة جديدة قبل رمضان

ولفت وكيل المجمع المهندس أمجد الحازمي، إلى أن فريق عمل سعودي مختص، تابع للإدارة العامة لصيانة الكسوة، يتفقد يوميا ثوب الكعبة المشرفة والحلقات المثبتة له ويصلح بشكل فوري أي ملحوظات في حال وجودها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ويعمل أعضاء الفريق وفقا لأعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي، ويتم استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكسوة.

وتتلخص أعمال الصيانة الدورية في تركيب قماش بارتفاع ثلاثة أمتار من جميع الجوانب للكعبة المشرفة، وشد ووزن ثوب الكعبة وتثبيته من الأطراف، بالإضافة إلى أعمال تنظيف الكسوة من جميع الاتجاهات.

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مواصفات كسوة الكعبة الشريفة

الكسوة، أو ستارة الكعبة المقدسة هي قطعة سوداء من الحرير الخالص موشاة بخيوط ذهبية وفضية تغطي الكعبة المقدسة في مكة المكرمة.

ويبلغ قياسها 3.20 متر و .6.20 مترا (10.5 x 25.3 قدماً). ويتضمن التطريز آيات قرآنية. ويتم تغييرها بشكل دوري.

وهي مصنوعة يدوياً بواسطة حرفيين سعوديين محترفين في ورشة عمل خاصة في مدينة مكة المكرمة.

مشهد روحاني مهيب للحظة تغيير كسوة الكعبة استعدادا لرمضان
مشهد روحاني مهيب للحظة تغيير كسوة الكعبة استعدادا لرمضان
مشهد روحاني مهيب للحظة تغيير كسوة الكعبة استعدادا لرمضان
مشهد روحاني مهيب للحظة تغيير كسوة الكعبة استعدادا لرمضان

يتم إنتاج قماش الكسوة على هيئة قطع كبيرة (طاقة) كل قطعة بعرض (10سم) وبطول 14م (15 تكرارًا). يفصل كل جنب من جوانب الكعبة على حدة حسب عرض الجنب.

وذلك بتوصيل القطع بعضها مع بعض مع المحافظة على التصميم الموجود عليها، ومن ثم تبطينها بقماش القلع (القطن) بنفس العرض والطول وفيما يلي مقاسات الكعبة المشرفة بجوانبها الأربعة المختلفة المقاسات :

(1) جهة ما بين الركنين (10.29) مترًا (11 طاقة)
(2) جهة باب الكعبة (11.82) مترًا (12.50 طاقة)
(3) جهة الحِجْر (10.30) مترًا (10.50 طاقة)
(4) جهة باب الملك فهد (12.15) مترًا (13 طاقة)

ونظرًا لثقل ستارة الباب، يتم تعليقها مباشرة على جدار الكعبة المشرفة، وقبيل تغيير الثوب تشكل لجنة من المختصين في المصنع لمراجعة وتثبيت القطع المطرزة في مكانها المناسب، وكذلك التأكد من اتصال تكرار الجاكارد والتأكد من عرض كل جنب على حدة والقطع المطرزة المثبتة عليه.

ويبلغ عدد العاملين في إنتاج الكسوة 240 عاملاً وموظفاً وفنياً وإداريًّا، وتصنع كسوة الكعبة المشرفة من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود المنقوش عليه بطريقة الجاكار عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، «الله جل جلاله»، «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»، «يا حنان يا منان».

كما يوجد تحت الحزام على الأركان سورة الإخلاص مكتوبة داخل دائرة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً، ويوجد في الثلث الأعلى من هذا الارتفاع حزام الكسوة بعرض 95 سنتمتراً، وهو مكتوب عليه بعض الآيات القرآنية ومحاط بإطارين من الزخارف الإسلامية ومطرز بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب.

ويبلغ طول الحزام (47) متراً، ويتكون من (16) قطعة، كما تشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة المصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص، ويبلغ ارتفاعها سبعة أمتار ونصفاً وبعرض أربعة أمتار مكتوب عليها آيات قرآنية وزخارف إسلامية ومطرزة تطريزاً بارزاً مغطى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب، وتبطن الكسوة بقماش خام.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء السعودية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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