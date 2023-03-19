الأحد, مارس 19, 2023
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حياتنا

مذيعة ترفع عينيها إلى أعلى بشكل مخيف قبل أن تسقط على الهواء! (فيديو)

"انقلبت عيناها إلى أعلى، ثمّ سقطت ببطء متكئة بذراعيها على الطاولة ثم خانتها ساقاها وسقطت بقوة على الأرض في بث تلفزيوني مباشر"!

كتب أنس السالم
مذيعة ترفع عينيها إلى أعلى بشكل مخيف قبل أن تسقط على الهواء watanserb.com
المذيعة أليسا كارلسون شوارتز لحظة سقوطها على الهواء مباشرة
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وطن – في مشهدٍ مرعب حدث على الهواء مباشرة، سقط مذيعة النشرة الجوية في قناة “سي بي إس” الأمريكية، بعدما رفعت عينيها إلى أعلى بشكل مخيف.

وكانت أليسا كارلسون شوارتز، خبيرة الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس في “سي بي إس” في لوس أنجلوس، على وشك أن تقدم تقريرها السابعة صباحًا، حيث تشرح فيه لسكان المدينة أحوال الطقس عندما تغير لون وجهها مائلا إلى الأصفر وتحاول التقاط نفسها بذراعيها على الطاولة بينما كان زملاؤها يتجاذبون أطراف الحديث بين الأقسام.

حاولت شوارتز بداية الحفاظ على ابتسامتها ولكن قبل أن تبدأ حتى في توقعها لحالة الطقس، “انقلبت” عيناها إلى أعلى، ثمّ سقطت ببطء متكئة بذراعيها على الطاولة ثم خانتها ساقاها وسقطت بقوة على الأرض في بث تلفزيوني مباشر.

مذيعة الطقس التي سقطت على الهواء
مذيعة الطقس أليسا كارلسون شوارتز التي سقطت على الهواء

ولا يبدو أن زملاءها قد لاحظوا أن شوارتز قد أغمي عليها في البداية. وبحسب “أخبار الآن” توجهت زميلتها مباشرة إليها قائلة: “أليسا، هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

بعد ثوانٍ، قالت “أوه” مندهشة ويمكن رؤيتها وهي تتلوى في كرسيها وهي تحاول رؤية ما حل بشوارتز .

لاحقا أرسلت عبر حسابها الرسميّ في انستغرام رسالةً تطمئن متابعيها أن صحتها تحسنت، شاكرةً لهم على رسائلهم.

رسالة طمأنة نشرتها المذيعة على حسابها في انستغرام
رسالة طمأنة نشرتها المذيعة على حسابها في انستغرام
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لكن حادثة مماثلة وقعت في عام 2014 أثناء عملها في محطة أخرى. كانت تعمل نيابة عن أحد زملائها المتغيبين وفجأة تقيأت في منتصف البث.

بعد رؤية الطبيب، اكتشفت أن لديها تسريبًا في صمام القلب بحسب ما ذكرت “ديلي ميل” البريطانية.

ومع ذلك، بعد أن أنجبت ابنتها، ساعدت الخلايا الجذعية من حملها في إصلاح قلبها.

المصدرأخبار الآن - ديلي ميل - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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