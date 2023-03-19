مذيعة ترفع عينيها إلى أعلى بشكل مخيف قبل أن تسقط على الهواء! (فيديو)

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وطن – في مشهدٍ مرعب حدث على الهواء مباشرة، سقط مذيعة النشرة الجوية في قناة “سي بي إس” الأمريكية، بعدما رفعت عينيها إلى أعلى بشكل مخيف.

وكانت أليسا كارلسون شوارتز، خبيرة الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس في “سي بي إس” في لوس أنجلوس، على وشك أن تقدم تقريرها السابعة صباحًا، حيث تشرح فيه لسكان المدينة أحوال الطقس عندما تغير لون وجهها مائلا إلى الأصفر وتحاول التقاط نفسها بذراعيها على الطاولة بينما كان زملاؤها يتجاذبون أطراف الحديث بين الأقسام.

حاولت شوارتز بداية الحفاظ على ابتسامتها ولكن قبل أن تبدأ حتى في توقعها لحالة الطقس، “انقلبت” عيناها إلى أعلى، ثمّ سقطت ببطء متكئة بذراعيها على الطاولة ثم خانتها ساقاها وسقطت بقوة على الأرض في بث تلفزيوني مباشر.

ولا يبدو أن زملاءها قد لاحظوا أن شوارتز قد أغمي عليها في البداية. وبحسب “أخبار الآن” توجهت زميلتها مباشرة إليها قائلة: “أليسا، هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

بعد ثوانٍ، قالت “أوه” مندهشة ويمكن رؤيتها وهي تتلوى في كرسيها وهي تحاول رؤية ما حل بشوارتز .

لاحقا أرسلت عبر حسابها الرسميّ في انستغرام رسالةً تطمئن متابعيها أن صحتها تحسنت، شاكرةً لهم على رسائلهم.

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لكن حادثة مماثلة وقعت في عام 2014 أثناء عملها في محطة أخرى. كانت تعمل نيابة عن أحد زملائها المتغيبين وفجأة تقيأت في منتصف البث.

بعد رؤية الطبيب، اكتشفت أن لديها تسريبًا في صمام القلب بحسب ما ذكرت “ديلي ميل” البريطانية.

View this post on Instagram A post shared by Alissa Carlson Schwartz (@schwartz.alissa)

ومع ذلك، بعد أن أنجبت ابنتها، ساعدت الخلايا الجذعية من حملها في إصلاح قلبها.