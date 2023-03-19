لماذا ينصح الخبراء بتجنب القهوة في وقت متأخر من الليل؟

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وطن– تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم وتحتوي على أكثر من مائة مادة مختلفة، بما في ذلك الدهون والمعادن والفيتامينات.

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تعمل كمبنه للجهاز العصبي المركزي عند البشر، مما يجعلك تشعر بمزيد من الاستيقاظ ويمنحك دفعة من الطاقة.



أظهرت الأبحاث أن القهوة يمكن أن تساعد في تعزيز أداء التمرين الرياضي فضلا عن إبطاء التدهور المعرفي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر.