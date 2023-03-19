للتخلص من الصداع.. عليك بهذه الأطعمة والمشروبات

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وطن– الصداع مشكلة شائعة جدًا يعاني منها غالبية الناس بشكل منتظم.

ولكن إذا كان الصداع مستمرًا، فمن الأفضل استشارة الطبيب، حيث هناك احتمالية أن تكون مصابًا بالصداع النصفي أو الجيوب الأنفية أو حتى ضعف البصر.

عند الإصابة بالصداع، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، ولكن هناك 5 أطعمة يمكن أن تكون فعالة جدًا في تخفيف هذه المشكلة، حسب ما كشفه موقع صحيفة IndiaTimes.

الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بامتلاكه خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد على تهدئة الألم المصاحب للصداع.

يحتوي الزنجبيل على مركب يسمى جينجيرول، والذي له تأثيرات مسكنة للألم. يمكن استخدامه بعدة طرق مختلفة. يمكنك صنع شاي الزنجبيل ووضع الليمون والعسل معه للتخفيف الآلام.



البطيخ

ستلاحظ غالبًا أن حالات الصداع التي تحدث أثناء النهار ناتجة عن عدم شرب كمية كافية من الماء.

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من أجل تحقيق التوازن بين مستويات الماء في الجسم، من الأفضل تناول الأطعمة التي من شأنها ترطيب الجسم والبطيخ على سبيل المثال خيار لذيذ لتخفيف الصداع، حيث يحتوي على 92٪ من الماء، ويحتوي أيضًا على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم.

القهوة

إذا كنت من الأشخاص الذين يشربون القهوة بشكل منتظم، فإن فنجان القهوة لن يقلل من الصداع فحسب، بل سيجلب الراحة أيضًا.

وجدت دراسة نُشرت في عام 2017 أن الكافيين يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للصداع.

وجدت دراسة أخرى نُشرت في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية في عام 2015 أن الكافيين يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للصداع النصفي.

سمك السلمون

السلمون هو نوع من الأسماك الدهنية المليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

هذه الدهون الصحية لها تأثيرات مضادة للالتهابات على الجسم ويمكن أن توفر الراحة للصداع.

أظهرت دراسة نُشرت عام 2014 أن المشاركين الذين تناولوا 2 جرام من زيت السمك يوميًا كان لديهم انخفاض كبير في كل من وتيرة وشدة الصداع.

شاي النعناع

يحتوي النعناع على مركب يسمى المنثول، والذي يقال أن له تأثيرات مسكنة للألم ومضادة للالتهابات.

شاي النعناع مفيد أيضًا لأولئك الذين غالبًا ما يعانون من القلق المرتبط بالتوتر، حيث له تأثير مهدئ بشكل عام.