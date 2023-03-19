الأحد, مارس 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناللتخلص من الصداع.. عليك بهذه الأطعمة والمشروبات
حياتنا

للتخلص من الصداع.. عليك بهذه الأطعمة والمشروبات

منها القهوة

كتب ايمان الباجي
للتخلص من الصداع.. عليك بهذه الأطعمة والمشروبات watanserb.com
البطيخ
- Advertisement -

وطن الصداع مشكلة شائعة جدًا يعاني منها غالبية الناس بشكل منتظم.

ولكن إذا كان الصداع مستمرًا، فمن الأفضل استشارة الطبيب، حيث هناك احتمالية أن تكون مصابًا بالصداع النصفي أو الجيوب الأنفية أو حتى ضعف البصر.

عند الإصابة بالصداع، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، ولكن هناك 5 أطعمة يمكن أن تكون فعالة جدًا في تخفيف هذه المشكلة، حسب ما كشفه موقع صحيفة IndiaTimes.

الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بامتلاكه خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد على تهدئة الألم المصاحب للصداع.

يحتوي الزنجبيل على مركب يسمى جينجيرول، والذي له تأثيرات مسكنة للألم. يمكن استخدامه بعدة طرق مختلفة. يمكنك صنع شاي الزنجبيل ووضع الليمون والعسل معه للتخفيف الآلام.

الزنجبيل

البطيخ

ستلاحظ غالبًا أن حالات الصداع التي تحدث أثناء النهار ناتجة عن عدم شرب كمية كافية من الماء.

- Advertisement -

من أجل تحقيق التوازن بين مستويات الماء في الجسم، من الأفضل تناول الأطعمة التي من شأنها ترطيب الجسم والبطيخ على سبيل المثال خيار لذيذ لتخفيف الصداع، حيث يحتوي على 92٪ من الماء، ويحتوي أيضًا على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم.

القهوة

إذا كنت من الأشخاص الذين يشربون القهوة بشكل منتظم، فإن فنجان القهوة لن يقلل من الصداع فحسب، بل سيجلب الراحة أيضًا.

وجدت دراسة نُشرت في عام 2017 أن الكافيين يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للصداع.

القهوة

وجدت دراسة أخرى نُشرت في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية في عام 2015 أن الكافيين يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للصداع النصفي.

سمك السلمون

السلمون هو نوع من الأسماك الدهنية المليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

هذه الدهون الصحية لها تأثيرات مضادة للالتهابات على الجسم ويمكن أن توفر الراحة للصداع.

أظهرت دراسة نُشرت عام 2014 أن المشاركين الذين تناولوا 2 جرام من زيت السمك يوميًا كان لديهم انخفاض كبير في كل من وتيرة وشدة الصداع.

شاي النعناع

يحتوي النعناع على مركب يسمى المنثول، والذي يقال أن له تأثيرات مسكنة للألم ومضادة للالتهابات.

شاي النعناع

شاي النعناع مفيد أيضًا لأولئك الذين غالبًا ما يعانون من القلق المرتبط بالتوتر، حيث له تأثير مهدئ بشكل عام.

المصدرصحيفة IndiaTimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

لماذا ينصح الخبراء بتجنب القهوة في وقت متأخر من الليل؟

حياتنا

منها العسل.. أطعمة لا تنتهي صلاحيتها أبداََ

حياتنا

تقرير جديد: ما التأثيرات الحقيقية للكافيين على أجسامنا؟

حياتنا

شرب ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا قد يخفض ضغط الدم..دراسة حديثة تكشف

حياتنا

4 أطعمة ومشروبات يمكن أن تبقيك مستيقظًا في الليل

حياتنا

أخصائية تغذية تكشف عن 3 أطعمة يجب ألا تعطيها لطفلك!

حياتنا

القهوة أم الشاي…أيهما أفضل إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟

حياتنا

أسوأ 5 مشروبات لصحة الدماغ

حياتنا

شاي الـYaupon: مشروب أمريكي قد يكتسح السوق ويجعلك تستغني عن القهوة

حياتنا

فيما يلي سبب عدم إضافة حليب البقر في قهوتك.. وفقًا لخبراء في التغذية

حياتنا

هذا ما سيحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول القهوة لمدة شهر!

حياتنا

القهوة تخفض ضغط الدم.. كم كوباً يجب أن تشرب في اليوم؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: التعرض لسائل عادم الديزل يمكن أن يضعف وظائف المخ في غضون ساعات قليلة

مذيعة ترفع عينيها إلى أعلى بشكل مخيف قبل أن تسقط على الهواء! (فيديو)

للأذكياء فقط..أين الرقم 280 في هذه الصورة؟

تركية حلمت بزلزال فانتحرت من الشرفة وكلمات مبكية من والدتها (شاهد)

قطر تحيل وزير ماليتها السابق ومسؤولين آخرين للمحاكمة.. ما التهم الموجهة إليهم؟

مغربيات ينتفضن ضد استقبال الرابر الفرنسي “بوبا” بعد إهانته لهنّ!

لكي تكون سعيدًا.. إليك عدد ساعات الفراغ التي تحتاجها كل يوم

تجربة أغرب من الخيال…علماء يبتلعون مكعبات الليغو لهذا السبب!

قرار الجنائية الدولية بتوقيف بوتين.. لماذا بدا ضاحي خلفان متوترا لهذه الدرجة؟

علي الأسود .. من هو الشهيد الذي اغتيل في سوريا بعملية تحمل بصمات الموساد؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC