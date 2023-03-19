الأحد, مارس 19, 2023
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حياتنا

غادة عبدالرازق تتصور في الحمام على طريقة “كيم كارداشيان” (شاهد)

تواجه غادة عبدالرازق أزمة حين اتهمت الكاتبة سعاد شاهين أسرة مسلسل (تلت التلاتة) بسرقة فكرة العمل منها

كتب رفيف عبدالله
غادة عبدالرازق تتصور في الحمام على طريقة
غادة عبدالرازق
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وطن– سخرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق من صورها التي تلتقطها داخل الحمام، والتي لا تراها جميلة كصور نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

شكلي حلو

ونشرت غادة عبدالرازق، صوراً على طريقة “السيلفي” من داخل حمام منزلها.

حاولت غادة تقليد كيم كارداشيان
اعترفت غادة أنها لم تفلح في التقاط الصور

وكانت الفنانة المصرية ترتدي توب أخضر، وترفع نصف شعرها إلى الأعلى.

وكتبت غادة عبدالرازق ساخرة: “دى حالتى دائما لما ارجع من التصوير واحس ان شكلى حلو .. اهرى نفسى تصوير على امل اطلع بصور شكلها حلو زى كيم كارديشيان فى الحمام ومافيش فايدة “.

 

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A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)

غادة عبدالرازق وكيم كارداشيان
كانت الفنانة عائدة من تصوير مسلسلها “تلت التلاتة”
غادة عبدالرازق وكيم كارداشيان
غادة عبدالرازق

سرقة

وفي سياق آخر، تعرضت غادة عبدالرازق إلى أزمة قد تصل إلى القضاء، حين اتهمت الكاتبة سعاد شاهين، المقيمة في أمريكا، أسرة مسلسل (تلت التلاتة) بسرقة فكرة العمل منها.

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و قالت شاهين  في مداخلة عبر برنامج “إي تي بالعربي“: “كان فيه شخص وسيط بيني وبينها، وشرح لي وقتها أن غادة بتبحث عن فكرة كويسة يصلح تقديمها لمسلسل مكون من 30 حلقة. بالفعل تحمست للموضوع، وتواصلت معها بعدما سجلت الفكرة في إحدى الجهات بأمريكا، وفي مصر أيضًا”.

وتابعت: “بعتلها ايميل بالفكرة والمعالجة والملخص والايميل اترد عليه سريعا أن الفنانة عايزة تقابلني لأن عاجبها الموضوع جدا. من خلال الوسيط وصلت لزوجها السابق وبعتلي العنوان وروحت قابلتها في البيت. طبعا كنت فرحانة وسعيدة جدا أن بدايتي في مصر هتكون مع الفنانة غادة عبد الرازق”.

لعبة التغيير

وأوضحت الكاتبة: “بعد فترة لقيت الشخص اللي وصلني بيها بيكلمني بيقولي في كاتبة تانية خدت شغلك وغيرت اسم العمل. كان اسمه (لعبة التغيير) فأنا خدت الإجراءات القانونية.

وأشارت الكاتبة إلى أنها أرسلت إلى غادة عبدالرازق إنذارًا قضائيًا ولأكثر من جهة، من بينها لمنتج العمل.

وتابعت: “أرسلت لغادة نفسها إنذار قضائي. خاصة أنها لم ترد تماماً علي. وبعدها علمت أن المشروع توقف تمامًا، فاعتقدت أنها تراجعت عن قرارها بالحصول على الفكرة دون وجه حق”.

وأردفت: “لكن بعد طرح البوستر قبل أيام، اكتشفت مجددًا أنها استولت على فكرتي دون الرجوع لي”.

وأكدت الكاتبة أنها لا تزال مستمرة في الإجراءات القانونية.

ويضم مسلسل “تلت التلاتة” كل من الفنانين: نجوى فؤاد، ليلى أحمد زاهر، أحمد مجدي، مصطفى درويش، محمد القس، مي سليم، إسلام فوزي، صلاح عبد الله.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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