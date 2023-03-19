عقد أحلام الماسي يفتن أنغام.. لم تتمالك نفسها وهذا ما فعلته على المسرح (فيديو)

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وطن- ردت المطربة الإماراتية “أحلام الشامسي” على طلب أنغام لاستعارة عقدها الألماس على المسرح، وذلك عقب تداول مقطع فيديو من حفلة أنغام، الجمعة، في الرياض وهي تطلب منها أن تعيرها العقد الذي ترتديه.

أنغام تطلب عقد أحلام الشامسي

وقالت أنغام موجهة كلامها لأحلام الشامسي، بعد انتهاء فرقتهما الغنائية: “عاجبني البتاع الألماس ده ممكن بقية الحفلة بس سلف لآخر الحفلة”.

انغام عجبها الالماس اللي لابسته احلام وتبي تاخذه لباقي الحفلة عسسسللل ولله 😭🤍 #ليلة_صوت_مصر pic.twitter.com/nbkQWg49yv — ₑ ريما (@IPREMA_) March 17, 2023

وكشفت الفنانة التي اعتادت على ارتداء حلى بملايين الدولارات والتباهي بها أنها ستهدي الفنانة المصرية أنغام عقدا من الألماس.

وشاركت أحلام مقطع الفيديو عبر حسابها في “تويتر”، مؤكدة أنها لم تسمع أنغام وهي تطلبه منها وعلقت قائلة: “وااااي يفداها كلشي اقسم بالله ما سمعتها”. واستدركت متوجهة بالكلام لأنغام:” يجيك واحد مثله”.

وااااي يفداها كل شي اقسم بالله ما سمعتها 😭😭😂😂😂😂😂يجيك واحد مثله https://t.co/0Tw6ThO2nO — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) March 18, 2023

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وقامت الفنانة الإماراتية بمشاركة صور لها مع زميلتها في الحفل، كما شاركت متابعيها مقطع قصير من إطلالتها البيضاء، ليظهر خلاله العقد الألماس الذي قصدته أنغام في حديثها خلال الحفل.

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

حفل أنغام بالسعودية.. ليلة صوت مصر

جاء ذلك على هامش حفل أنغام الذي حمل عنوان “ليلة صوت مصر” ضمن حفل موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، في بوليفارد رياض سيتي، الجمعة.

وقدمت أنغام دويتو مميزا بمشاركة أحلام، وتحدثت الأخيرة عن الأولى قائلة: “الغناء أمام أنغام رهبة تانية لأنها مختلفة وصوت مصر ومطربة عظيمة وصوت مختلف ودائمًا أقولها أنتي أختي”.

وغنت أنغام خلال الحفل لمدة 6 ساعات، بدأت في النصف الأول من الحفل بالغناء منفردة مع أوركسترا والمايسترو هاني فرحات، وفي النصف الثاني استعانت بأصدقائها من النجوم، وهم: أحلام وتامر عاشور وويجز ومحمد حماقي.

وأدت أنغام أيضاً خلال الحفل أغنية “إلا أنا”، وظهرت على الخلفية صورة والدها الموسيقار محمد علي سليمان الذي كانت تعاني من القطيعة معه لسنوات وسط حفاوة كبيرة من الحضور.

كما أعادت تأدية أغنية “تقدر على المشوار” بشكل مختلف، والتي قدمتها عام 1995، معلقة على غنائها تلك الأغنية بقولها: “عمل بحبه غنيته زمان وهغنيه بشكل مختلف”.

هي صوت الفرح والحب والسلام والجمال هي صوت الصدق صوت الاحساس هي صوت مصر العظيمه هي ليله اختي #انغام تشرفت اني غنيت معاها وسُعدت بهذه المشاركه اتمنى لها الفرح والصحه والسعاده والنجاح وحب جمهورها كان عميق وكبير واصيل ك أنغام الف مبروك النجاح يا عظيمه #انغام #صوت_مصر والشكر الكبير… https://t.co/OOHLRLjYGc pic.twitter.com/YSSbuvpePg — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) March 18, 2023

وشاركت صاحبة أغنية ” أطيب قلب” محمد حماقي على المسرح مع أنغام غناء دويتو أغنية “بين البينين” التي لحنها لها. وغنت مع الرابر ويجز أغنيته الشهيرة “البخت” و”كل ما نقرب لبعض”.

وانطلق حفل ليلة صوت مصر، الجمعة، في المملكة العربية السعودية، الذي كان مخصصاً للاحتفاء بالمسيرة الفنية للفنانة المصرية أنغام وتكريماً لمشوارها.

أحلام الشامسي وباروكة ألماس

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداول خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة صور للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وهي ترتدي “باروكة” مرصعة بالمجوهرات والألماس، وبدا عدد من اللآلئ على رقبتها.

الأمر الذي دفع الجمهور للانتقادات تجاه هذا الظهور، رغم عدم تأكّدهم إن كانت تلك المجوهرات ماسيةً أما مجرد زينة عادية.

وشاركت الفنانة أحلام الشامسي، الصورةَ الجديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلّقت باللغة الإنجليزية: «Ahlam in diamonds diamond».