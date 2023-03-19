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عقد أحلام الماسي يفتن أنغام.. لم تتمالك نفسها وهذا ما فعلته على المسرح (فيديو)

قدمت أنغام حفلا مميزا في السعودية ضمن موسم الرياض بمشاركة أحلام الشامسي، ومحمد حماقي وويجز ضمن حفل "ليلة صوت مصر"

كتب خالد الأحمد
عقد أحلام الماسي يفتن أنغام watanserb.com
عقد أحلام الماسي يفتن أنغام
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وطن- ردت المطربة الإماراتية “أحلام الشامسي” على طلب أنغام لاستعارة عقدها الألماس على المسرح، وذلك عقب تداول مقطع فيديو من حفلة أنغام، الجمعة، في الرياض وهي تطلب منها أن تعيرها العقد الذي ترتديه.

أنغام تطلب عقد أحلام الشامسي

وقالت أنغام موجهة كلامها لأحلام الشامسي، بعد انتهاء فرقتهما الغنائية: “عاجبني البتاع الألماس ده ممكن بقية الحفلة بس سلف لآخر الحفلة”.

وكشفت الفنانة التي اعتادت على ارتداء حلى بملايين الدولارات والتباهي بها أنها ستهدي الفنانة المصرية أنغام عقدا من الألماس.

وشاركت أحلام مقطع الفيديو عبر حسابها في “تويتر”، مؤكدة أنها لم تسمع أنغام وهي تطلبه منها وعلقت قائلة: “وااااي يفداها كلشي اقسم بالله ما سمعتها”. واستدركت متوجهة بالكلام لأنغام:” يجيك واحد مثله”.

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وقامت الفنانة الإماراتية بمشاركة صور لها مع زميلتها في الحفل، كما شاركت متابعيها مقطع قصير من إطلالتها البيضاء، ليظهر خلاله العقد الألماس الذي قصدته أنغام في حديثها خلال الحفل.

 

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A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

حفل أنغام بالسعودية.. ليلة صوت مصر

جاء ذلك على هامش حفل أنغام الذي حمل عنوان “ليلة صوت مصر” ضمن حفل موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، في بوليفارد رياض سيتي، الجمعة.

وقدمت أنغام دويتو مميزا بمشاركة أحلام، وتحدثت الأخيرة عن الأولى قائلة: “الغناء أمام أنغام رهبة تانية لأنها مختلفة وصوت مصر ومطربة عظيمة وصوت مختلف ودائمًا أقولها أنتي أختي”.

وغنت أنغام خلال الحفل لمدة 6 ساعات، بدأت في النصف الأول من الحفل بالغناء منفردة مع أوركسترا والمايسترو هاني فرحات، وفي النصف الثاني استعانت بأصدقائها من النجوم، وهم: أحلام وتامر عاشور وويجز ومحمد حماقي.

وأدت أنغام أيضاً خلال الحفل أغنية “إلا أنا”، وظهرت على الخلفية صورة والدها الموسيقار محمد علي سليمان الذي كانت تعاني من القطيعة معه لسنوات وسط حفاوة كبيرة من الحضور.

كما أعادت تأدية أغنية “تقدر على المشوار” بشكل مختلف، والتي قدمتها عام 1995، معلقة على غنائها تلك الأغنية بقولها: “عمل بحبه غنيته زمان وهغنيه بشكل مختلف”.

عقد أحلام الماسي يفتن أنغام
عقد أحلام الماسي يفتن أنغام
عقد أحلام الماسي يفتن أنغام
عقد أحلام الماسي يفتن أنغام

وشاركت صاحبة أغنية ” أطيب قلب” محمد حماقي على المسرح مع أنغام غناء دويتو أغنية “بين البينين” التي لحنها لها. وغنت مع الرابر ويجز أغنيته الشهيرة “البخت” و”كل ما نقرب لبعض”.

وانطلق حفل ليلة صوت مصر، الجمعة، في المملكة العربية السعودية، الذي كان مخصصاً للاحتفاء بالمسيرة الفنية للفنانة المصرية أنغام وتكريماً لمشوارها.

أحلام الشامسي وباروكة ألماس

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداول خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة صور للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وهي ترتدي “باروكة” مرصعة بالمجوهرات والألماس، وبدا عدد من اللآلئ على رقبتها.

الأمر الذي دفع الجمهور للانتقادات تجاه هذا الظهور، رغم عدم تأكّدهم إن كانت تلك المجوهرات ماسيةً أما مجرد زينة عادية.

وشاركت الفنانة أحلام الشامسي، الصورةَ الجديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلّقت باللغة الإنجليزية: «Ahlam in diamonds diamond».

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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