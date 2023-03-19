صاحبة دكتوراه في علم الجنس السريري.. براءة هبة قطب من تهمة “إهانة الرجل المصري”

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وطن- أُسدل الستار اليوم، الأحد، على قضية الطبيبة المصرية هبة قطب والمتهمة فيها “بإهانة الرجل وقيم المجتمع”، حيث قضت محكمة العجوزة بالجيزة بشكل نهائي ببراءة استشارية الصحة الجنسية د. هبة قطب من اتهامها بـ«إهانة الرجل المصري، والتعدي على قيم الأسرة المصرية» خلال تصريحات تلفزيونية لها.

وأثارت هذه القضية جدلا واسعا على مواقع السوشيال ميديا، بين من يعد حديث الدكتورة هبة قطب عن الرجال أمر عاديا وأنها لا تقصد الإهانة وبين من اعتبرها اتهام خطير ويجب معاقبتها عليه.

هبة قطب تحرض على هدم الأسرة المصرية

وكان شرف ناجي، المحامي، أقام دعوى ضد هبة قطب، على خلفية تصريحاتها التليفزيونية والتي اعتبرها بمثابة تحريض على هدم الأسرة المصرية وعلى عدم الزواج والاستقرار، ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، بعدما صورته بأنه منحرف ينتشر به الفسق والرذيلة.

وجاء بالدعوى بحسب صحيفة “المصري اليوم” المحلية أن المشكو في حقها قالت: «الزوج المصري لديه قناعة بأنه إذا كان حنونًا على زوجته فإنها ستتغير عليه، وكل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف.”

وتابعت مهاجمة الرجل المصري:”الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت، ولما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدًا».

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح الدقي، برفض الدعوى المقامة ضد الدكتورة هبة قطب، التي تتهمها بإهانة الرجل المصري، ونشر أخبار كاذبة والتحريض على هدم الأسرة وبعدم اختصاص المحكمة مكانيًا، وإحالتها إلى جهات التحقيق لإحالتها إلى النيابة العامة التي من المقرر أن تحيلها بدورها لمحكمة العجوزة الجزئية.

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وخلال المحكمة التي عقدت اليوم، الأحد، في منطقة العجوز بالجيزة دفع محامي هبة قطب، أمام المحكمة، ببراءة موكلته مما نٌسب إليه تأسيسًا على أن مقيم الدعوى أقام جنح مباشرة كثيرة ضد المشاهير وجميعها دائمًا ما تنتهي بالبراءة.

مؤكدًا عدم اختصاص «الجنح» محليًا بنظر الدعوى، إذ تقيم المشكو في حقها بدائرة قسم شرطة العجوزة طبقًا للثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وليس لها محل إقامة بدائرة قسم شرطة الدقي، كما أن صحيفة الجنحة المباشرة والمعلنة على مقر عمل المتهمة تتبع قسم شرطة العجوزة، وتم تقديمها وإعلانها عن طريق ينتفي معه اختصاص محكمة الدقي الجزئية، ودائرة الجنح وعن نظر القضية، وينعقد الاختصاص لمحكمة العجوزة الجزئية دائرة الجنح.

قانون العقوبات المصري

وتنص المادة –( 80 د) قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد).

وبحسب المادة 303 :ـ يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه، ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من هي الدكتورة هبة قطب؟

ويشار إلى أن الدكتورة هبة قطب حاصلة على الدكتوراه في علم الجنس السريري عام 2004، من الأكاديمية الأمريكية للمتخصصين في علم الجنس السريري .

وتشغل د. هبة عضوية لجنة الحكماء” في ” الأكاديمية الأمريكية للطب الجنسي والمجلس الإستشاري في الأكاديمية الأمريكية للمتخصصين في علم الجنس السريري AACS. كما أنّها استاذة مشاركة في الأكاديمية ذاتها منذ العام 2005 علت في جامعة القاهرة كمعيدة في قسم الطب الشرعي بين عامي 1995-1997.

وكانت مستشارة للمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في القاهرة، ومستشارة في “الهاتف الإسلامي” بشأن فتاوى الجنسية الزوجية.