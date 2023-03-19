الأحد, مارس 19, 2023
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حياتنا

سيلينا غوميز تصنع التاريخ على انستغرام وتهدي جمهورها صورتين مكشوفتي الصدر! (شاهد)

تمنّت سيلينا غوميز احتضان الـ400 مليون متابع بعد وصولها لهذا الرقم ..

كتب أنس السالم
سيلينا غوميز المرأة الأكثر متابعة على انستغرام watanserb.com
سيلينا غوميز المرأة الأكثر متابعة على انستغرام بـ400 مليون متابع
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وطن – حطمت سيلينا غوميز المؤثرة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، الرقم القياسي في انستغرام، من خلال كونها المرأة الأكثر متابعة على المنصة مع 400 مليون متابع.

سيلينا غوميز تصنع التاريخ على انستغرام

وحققت سيلينا غوميز هذا الإنجاز في 17 مارس، بعد ثلاثة أشهر فقط من عودتها إلى Instagram، متجاوزة كايلي جينر، التي سبق لها أن حصلت على اللقب مع 382 مليون متابع.

شعبية سيلينا غوميز على Instagram ليست جديدة. إذ كانت باستمرار واحدة من أكثر المشاهير متابعة على المنصة لسنوات.

في مقابلة عام 2021 مع Vogue، كشفت المغنية أنها حذفت تطبيق مشاركة الصور من هاتفها في عام 2019 بعد أن بدأ يؤثر على صحتها العقلية.

لطنها قالت لـ InStyle في عام 2022: “في وقت من الأوقات ، أصبح Instagram عالمي بالكامل ، وكان الأمر خطيرًا حقًا”.

في آخر منشور لها على انستغرام، تمنّت سيلينا غوميز احتضان الـ400 مليون متابع.

 

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سبق ذلك أنّ شاركت صورتي سيلفي لها بدون مكياج مع تسمية توضيحية تقول “Violet chemistry” ، في إشارة إلى الأغنية التي تحمل الاسم نفسه في ألبوم استوديو Miley Cyrus الثامن “Endless Summer”.

سيلينا غوميز بعد وصولها 400 مليون متابع على انستغرام
سيلينا غوميز بعد وصولها 400 مليون متابع على انستغرام

تحاول سيلينا غوميز أن تكون مصدر إلهام لملايين النساء

كان صعود غوميز إلى شهرة Instagram مثيرًا للإعجاب، وقد أشاد المعجبون والمتابعون على حد سواء بإنجازها الأخير الذي حطم الرقم القياسي.بحسب “ماركا” الإسبانية

قال أحد المعجبين على تويتر: “إنها مصدر إلهام لملايين الأشخاص، وهذا الإنجاز يثبت ذلك”.

إنها المرأة الأكثر متابعة على Instagram، لكنها ليست الشخص الأكثر متابعة. اللقب يعود إلى لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، الذي لديه 562 مليون متابع.

تعد تجربة غوميز مع Instagram بمثابة تذكير بالمخاطر المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي وأهمية أخذ استراحة منها عند الضرورة.

وأوضح غوميز  أن “أخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي كان أفضل قرار اتخذته على الإطلاق فيما يتعلق بصحتي العقلية”.

كما قالت “الكراهية والمقارنات غير الضرورية اختفت بمجرد أن أغلقت هاتفي. سأحظى بلحظات حيث سيعود هذا الشعور الغريب ، لكن الآن لدي علاقة أفضل بكثير مع نفسي” .

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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