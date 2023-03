سيلينا غوميز تصنع التاريخ على انستغرام وتهدي جمهورها صورتين مكشوفتي الصدر! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – حطمت سيلينا غوميز المؤثرة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، الرقم القياسي في انستغرام، من خلال كونها المرأة الأكثر متابعة على المنصة مع 400 مليون متابع.

وحققت سيلينا غوميز هذا الإنجاز في 17 مارس، بعد ثلاثة أشهر فقط من عودتها إلى Instagram، متجاوزة كايلي جينر، التي سبق لها أن حصلت على اللقب مع 382 مليون متابع.

شعبية سيلينا غوميز على Instagram ليست جديدة. إذ كانت باستمرار واحدة من أكثر المشاهير متابعة على المنصة لسنوات.

في مقابلة عام 2021 مع Vogue، كشفت المغنية أنها حذفت تطبيق مشاركة الصور من هاتفها في عام 2019 بعد أن بدأ يؤثر على صحتها العقلية.

لطنها قالت لـ InStyle في عام 2022: “في وقت من الأوقات ، أصبح Instagram عالمي بالكامل ، وكان الأمر خطيرًا حقًا”.

في آخر منشور لها على انستغرام، تمنّت سيلينا غوميز احتضان الـ400 مليون متابع.

سبق ذلك أنّ شاركت صورتي سيلفي لها بدون مكياج مع تسمية توضيحية تقول “Violet chemistry” ، في إشارة إلى الأغنية التي تحمل الاسم نفسه في ألبوم استوديو Miley Cyrus الثامن “Endless Summer”.

كان صعود غوميز إلى شهرة Instagram مثيرًا للإعجاب، وقد أشاد المعجبون والمتابعون على حد سواء بإنجازها الأخير الذي حطم الرقم القياسي.بحسب “ماركا” الإسبانية

قال أحد المعجبين على تويتر: “إنها مصدر إلهام لملايين الأشخاص، وهذا الإنجاز يثبت ذلك”.

إنها المرأة الأكثر متابعة على Instagram، لكنها ليست الشخص الأكثر متابعة. اللقب يعود إلى لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، الذي لديه 562 مليون متابع.

تعد تجربة غوميز مع Instagram بمثابة تذكير بالمخاطر المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي وأهمية أخذ استراحة منها عند الضرورة.

وأوضح غوميز أن “أخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي كان أفضل قرار اتخذته على الإطلاق فيما يتعلق بصحتي العقلية”.

Selena Gomez, the first woman who has reached 400 Million Followers on Instagram, is one of the best examples of how she always uses her platform to promote love and acceptance, spread the awareness of mental health, and to help others. pic.twitter.com/tmSVxl1gLg

— Pop Hive (@thepophive) March 17, 2023