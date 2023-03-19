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حياتنا

سيدة أمريكية تتعرض للتحرش 35 مرة في 10 ساعات (فيديو)

الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أكثر الدول التي تسجل حوادث التحرش والاعتداء الجنسي

كتب خالد السعدي
التحرش في الولايات المتحدة الأمريكية watanserb.com
بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يجرّم التحرش الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية
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وطن – وثّقت سيدة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرضها للتحرش مرات كثيرة في غضون ساعات قليلة.

وأظهر مقطع فيديو للفتاة تتجول في عدة مناطق بولاية مانيهاتن في غضون عشر ساعات (كما كشفت).

وأحصت “وطن” تعرض الفتاة للتحرش لما يقل عن 35 مرة، بينها أكثر من مرة من شخص واحد، فيما تعمدت الفتاة أن تواجه هذا التحرش بالصمت.

ومن بين الأشخاص الذين تحرشوا بالسيدة، شخصٌ سار بجانبها لمدة لا تقل عن خمس دقائق في شوارع مختلفة.

انتشار التحرش والاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة

والولايات المتحدة واحدة من أكثر الدول التي تشهد حوادث تحرش واغتصاب واعتداء جنسي، وسط محاولات للسلطات لكبح جماح هذه الظاهرة.

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وتصل عقوبة التحرش في الولايات المتحدة، إلى السحن مدى الحياة ، وفرض غرامة مالية كبيرة تتعدى ربع مليون دولار أمريكي.

اعتداءات جنسية كثيرة في الجيش الأمريكي

وفي منتصف 2021، كشف تقرير للجنة التحقيق المستقلة في الجيش الأمريكي عن وقوع 135 ألف اعتداء جنسي و509 آلاف حالة تحرش جنسي في الأعوام الـ11 السابقة.

وتشكلت هذه اللجنة من أجل التحقيق في أحداث التحرش الجنسي بالجيش الأمريكي عقب تولي “لويد أوستن” وزارة الدفاع.

وقال التقرير إن القادة في الجيش فشلوا في إيجاد حل لهذه المشكلة، فيما تضمّن التقرير انتقادات لاذعة للقادة في الجيش، وقدّم حصيلة للاعتداءات الجنسية وحالات التحرش ضمنه.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” نشرت دراسة رصدت فيها زيادة حدة الاعتداءات والتحرش الجنسي في صفوف الجيش الأمريكي في الفترة الأخيرة.

وأظهر التقرير أنّ نسبة التحرش الجنسي في الجيش الأمريكي ازدادت لتصل إلى نسبة 38%، خلال عام 2018.

وكان يتراوح “الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه”، وفقاً للتقرير، ما بين اللمس والتحرش إلى حد الاغتصاب.

أمر تنفيذي بتجريم التحرش الجنسي

وفي يناير 2022، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أمرا تنفيذيا يجرّم التحرش الجنسي بموجب القانون العسكري، في محاولة للتخفيف من مشكلة يواجهها البنتاغون منذ وقت طويل.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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