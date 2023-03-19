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حياتنا

سبب مفاجئ وراء وضع شاكيرا “ساحرة” أمام منزل والدة بيكيه.. هذا ما أخبرها به أطفالها وأثار جنونها!

على الرغم من أنها قامت بإزالتها لفترة وجيزة إلا أن شاكيرا أعادت وضعها مرة أخرى الأسبوع الماضي

كتب رفيف عبدالله
سبب مفاجئ وراء وضع شاكيرا
الساحرة على شرفة شاكيرا
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وطن– منذ انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه في منتصف عام 2022 ، كانت هناك العديد من المشاحنات بين الثنائي ، وبين المغنية وعائلة لاعب كرة القدم السابق.

أزالتها وأعادتها

كانت هناك أغانٍ وتصريحات ومقاطع فيديو مثيرة للجدل وحتى أشياء غريبة في المنزل كتلميح.

فيما يتعلق بالأخيرة ، قبل بضعة أشهر ، وضعت شاكيرا دمية ساحرة على شرفة منزلها ، والتي تطل على منزل والدي بيكيه.

على الرغم من أنها قامت بإزالتها لفترة وجيزة ، إلا أن شاكيرا أعادت وضعها مرة أخرى الأسبوع الماضي.

لماذا شاكيرا لديها ساحرة على شرفتها؟

بعد العديد من الشائعات حول سبب قيام النجمة الكولومبية بوضع دمية الساحرة هناك ، باتجاه المنزل الذي يعيش فيه مونتسيرات برنابيو وجوان بيكيه ، أصبحت الأسباب الحقيقية معروفة الآن.

على ما يبدو ، تصرفت شاكيرا انتقاما بعد أن علمت كيف أشارت إليها كل من حماتها وكلارا شيا ، صديقة بيكيه الجديدة.

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وذكر حساب JLOAccess على تويتر أن المرأتين وصفتا شاكيرا بـ “الساحرة“.

نتيجة لذلك ، أرادت شاكيرا إخبارهم بأنها كانت على دراية بهذا اللقب وهذا هو السبب في أنها وضعت ساحرة على شرفتها ، وجعلتها تنطر بفضول نحو المنزل المشترك بين أهل زوجها.

عائلة سامة

وفقًا للحساب ، كان أطفال شاكيرا ساشا وميلان، هم من حذروا والدتهم من اللقب وأخبروها به.

وأضاف حساب تويتر “بيكيه لديه الجرأة ليقول إنه يريد حماية أطفاله بينما يسمح لأسرته بإهانة شاكيرا أمامهم”.

وتابع: “أي أغنية لا تزال أقل مما فعلته هذه العائلة السامة بشاكيرا”.

قضايا أخرى بين والدي شاكيرا وبيكيه

لم تكن هذه هي القضية الوحيدة بين شاكيرا وعائلة بيكيه.

فقد كانت شاكيرا تضع أغنيتها الشهيرة مع بيزارب وتشغلها بصوت عالي في المنزل، لدرجة أن أهل شريكها السابق يمكنهم سماعاه في الجوار.

أقامت شاكيرا أيضًا سياجًا بين العقارات ، وأغلقت الطرق التي كانت في السابق مجانية ومفتوحة.

هذا وقد ظهر بيكيه في مقابلة مفاجئة مع الإعلامي جوري باستي، في برنامج El Món a RAC1.

وكان من المفترض أن يتحدث بيكيه عن مؤامرة تحاك حوله، لكنه لم يرغب في ذكر اسم شاكيرا.

وقال بيكيه: “أريد فقط أن يكون أطفالي بخير. لطالما كانت لدي علاقة وثيقة مع أطفالي وأحب أن أشاركهم في الأشياء التي تجعلنا نقضي وقتاً ممتعاً معاً”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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