سبب مفاجئ وراء وضع شاكيرا “ساحرة” أمام منزل والدة بيكيه.. هذا ما أخبرها به أطفالها وأثار جنونها!

وطن– منذ انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه في منتصف عام 2022 ، كانت هناك العديد من المشاحنات بين الثنائي ، وبين المغنية وعائلة لاعب كرة القدم السابق.

كانت هناك أغانٍ وتصريحات ومقاطع فيديو مثيرة للجدل وحتى أشياء غريبة في المنزل كتلميح.

فيما يتعلق بالأخيرة ، قبل بضعة أشهر ، وضعت شاكيرا دمية ساحرة على شرفة منزلها ، والتي تطل على منزل والدي بيكيه.

على الرغم من أنها قامت بإزالتها لفترة وجيزة ، إلا أن شاكيرا أعادت وضعها مرة أخرى الأسبوع الماضي.

بعد العديد من الشائعات حول سبب قيام النجمة الكولومبية بوضع دمية الساحرة هناك ، باتجاه المنزل الذي يعيش فيه مونتسيرات برنابيو وجوان بيكيه ، أصبحت الأسباب الحقيقية معروفة الآن.

على ما يبدو ، تصرفت شاكيرا انتقاما بعد أن علمت كيف أشارت إليها كل من حماتها وكلارا شيا ، صديقة بيكيه الجديدة.

وذكر حساب JLOAccess على تويتر أن المرأتين وصفتا شاكيرا بـ “الساحرة“.

نتيجة لذلك ، أرادت شاكيرا إخبارهم بأنها كانت على دراية بهذا اللقب وهذا هو السبب في أنها وضعت ساحرة على شرفتها ، وجعلتها تنطر بفضول نحو المنزل المشترك بين أهل زوجها.

وفقًا للحساب ، كان أطفال شاكيرا ساشا وميلان، هم من حذروا والدتهم من اللقب وأخبروها به.

وأضاف حساب تويتر “بيكيه لديه الجرأة ليقول إنه يريد حماية أطفاله بينما يسمح لأسرته بإهانة شاكيرا أمامهم”.

وتابع: “أي أغنية لا تزال أقل مما فعلته هذه العائلة السامة بشاكيرا”.

لم تكن هذه هي القضية الوحيدة بين شاكيرا وعائلة بيكيه.

فقد كانت شاكيرا تضع أغنيتها الشهيرة مع بيزارب وتشغلها بصوت عالي في المنزل، لدرجة أن أهل شريكها السابق يمكنهم سماعاه في الجوار.

