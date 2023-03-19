الأحد, مارس 19, 2023
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الهدهد

زلزال الإكوادور يهز قناة فضائية ولحظة هروب المذيعين والضيوف وانقطاع البث

زلزال الإكوادور بلغت قوته 6.7 درجة وخلف خسائر مادية وبشرية

كتب سالم حنفي
زلزال الإكوادور watanserb.com
مقتل 14 شخصا على الأقل في زلزال الاكوادور
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق أحد مشاهد الزلزال العنيف الذي ضرب الإكوادور أمس السبت، وبلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريخيتر.

وأظهر الفيديو، رد فعل مذيعي وضيوف قناة تلفزيونية لحظة وقوع الزلزال، حيث فوجئوا باهتزاز الأرض، فانتابتهم حالة من الذعر ونهضوا سريعا وهرولوا في محاولة للهرب، قبل انقطاع البث.

زلزال قوي يضرب الإكوادور

وضرب زلزال قوي ساحل الإكوادور أمس السبت، على عمق 10 كيلومترات، وتأثرت به المنطقة المحيطة بثاني أكبر مدن البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة آخرين وتدمير منازل ومبان عدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد، وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة.

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يأتي هذا فيما سجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة حدوث الزلزال وهروب الناس من أحد الأسواق.

ووثقت لقطات مصورة، حالة من الذعر انتابت السكان جراء الزلزال وهم يتجمعون في شوارع غواياكيل والمناطق المجاورة.

كما شوهد في مقطع فيديو، تحطم جدار في المركز التاريخي لمدينة “كوينكا” بعد وقوع الزلزال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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