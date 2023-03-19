زلزال الإكوادور يهز قناة فضائية ولحظة هروب المذيعين والضيوف وانقطاع البث

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق أحد مشاهد الزلزال العنيف الذي ضرب الإكوادور أمس السبت، وبلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريخيتر.

وأظهر الفيديو، رد فعل مذيعي وضيوف قناة تلفزيونية لحظة وقوع الزلزال، حيث فوجئوا باهتزاز الأرض، فانتابتهم حالة من الذعر ونهضوا سريعا وهرولوا في محاولة للهرب، قبل انقطاع البث.

Los Humildes estaban al aire…en pleno temblor… pic.twitter.com/6SFof6IElk — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) March 18, 2023

زلزال قوي يضرب الإكوادور

وضرب زلزال قوي ساحل الإكوادور أمس السبت، على عمق 10 كيلومترات، وتأثرت به المنطقة المحيطة بثاني أكبر مدن البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة آخرين وتدمير منازل ومبان عدة.

#زلزال بقوة 6.7° وعمق 66 كم تضرب إل كارمن بالاو ، مقاطعة غواياس ، الإكوادور الساعة 08:12:55 مساء اليوم السبت 18 مارس 2023 الموافق 26 شعبان 1444 وانهيار منزل في المركز التاريخي #Cuenca .#SkirmishWar#Earthquake#Putin pic.twitter.com/Iz5btBao2S — Alaaddin Nooraddin ✪ (@HawariAlimam) March 18, 2023

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد، وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة.

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يأتي هذا فيما سجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة حدوث الزلزال وهروب الناس من أحد الأسواق.

لحظةً وقوع #الزلزال و هروب الناس في احد الاسواق في اكوادور قبل قليل 🚨 زلزال بقوة 6.8 يضرب اكوادور قبل قليل ⛔️18-3-2023#earthquake #Ecuador 🇪🇨 pic.twitter.com/pxIrzBncm0 — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) March 18, 2023

ووثقت لقطات مصورة، حالة من الذعر انتابت السكان جراء الزلزال وهم يتجمعون في شوارع غواياكيل والمناطق المجاورة.

🇪🇨#ECUADOR🚨#URGENTE | Evacuación en el centro de Guayaquil tras el #sismo de magnitud preliminar 6.7. El epicentro se localizó a 6 km al NNE de Baláo, a una profundidad de 65,7 kilómetros. #RochexRB27#earthquake #Terremoto #Temblor https://t.co/sR3VBThEsQ pic.twitter.com/PaXS8fQbDb — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) March 18, 2023

كما شوهد في مقطع فيديو، تحطم جدار في المركز التاريخي لمدينة “كوينكا” بعد وقوع الزلزال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة.