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رفات والدها وعودة لحكم العراق.. رغد صدام حسين تفجر مفاجآت مدوية (فيديو)

تصريحات رغد صدام حسين حول رفات والدها أثارت جدلا واسعا في الداخل العراقي

كتب خالد السعدي
رفات صدام حسين watanserb.com
رغد ووالدها صدام حسين
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وطن – كشفت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن رفات والدها سيعود للعراق باستقبال عسكري مهيب وبحضور جماهيري كبير.

وقالت رغد صدام حسين خلال مقابلة مع قناة “المشهد”، إنها لديها إرادة قوية في أن تكون جزءا من مرحلة وطنية قادمة في الوقت القريب.

وأضافت: “الطموح ينتهي في مرحلة معينة.. قد يرتفع أو يبقى كما هو أو ينتهي.. لكني لديَّ إرادة قوية في هذا المضمار وليس رغبة.. هناك فارق بين أن تكون عندك رغبة وتكون عندك إرادة كبيرة وإصرار”.

وأشارت إلى أن تولي اهتماما كبيرا لما يدور في الشارع العراقي.

أثارت تصريحات رغد صدام حسين جدلا واسعا في الشارع العراقي، وسط تباين كبير في ردود الأفعال.

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مزاحم الحويت المتحدث باسم العشائر العربية في “مناطق متنازع عليها”، طالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمطالبة السلطات الأردنية بتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق رغد صدام حسين.

وقال في تغريدة عبر تويتر: “(رغد) تظهر علينا بين فترة وأخرى عبر الفضائيات وهي تبخ سمها القذر على الشعب العراقي الذي عانى من جرائم والدها الملعون وحزبه المقبور في فترة توليه”.

وكتب الناشط محسَّد جمال الدين: “إلى السيدة رغد صدام حسين وإلى جيل البعث الجديد (نيو بعث) في ذكرى سقوط الصنم.. إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة”.

وغرد المحلل السياسي سمير عبيد: “تعليق على كلام رغد صدام حسين.. لو كنت انا صاحب قرار لأعطيت اوامري بمنحها الأمان والعودة لبلدها واوفر لها الحماية والكرامة، فهي سيدة عراقية ولانتصرف مثلما كان يتصرف معنا أبيها / (الحرمة بشارب الخير) وأولادها من حقهم يكبرون بوطنهم.. النظام الجديد يجب ان يكون له ثقة بنفسه وقراره”.

وتفاعل الناشط حسن الكعبي: “الإطار رجع خالد بن سلطان هاشم.. الإطار رجع علي حاتم سليمان.. الإطار رجع رواتب لفدائيي صدام.. الإطار عيين مستشار بعثي لرئيس الوزراء.. فلا تستغربون إذا هبطت طائرة تحمل رغد صدام حسين في بغداد وتشارك في العملية السياسية، رغد صدام نوهت على ترحاب كبير لها من قبل سياسيين”.

الكاظمي: شاهدت جثة صدام حسين مُلقاة

يُشار إلى أن تصريحات رغد صدام حسين، تأتي بعد أيام قليلة مما كشفه رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، الذي قال إنه شاهد جثة صدام بعد إعدامه ملقاة بين منزله وبيت نوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق)، في المنطقة الخضراء.

وأوضح أنه رأى حينها مجموعة من الحرس متجمعين، فطلبت منهم الابتعاد عن الجثة احتراماً لحرمة الميت.

وتابع: “أحضروها إلى جانب منزلي ومنزل المالكي، لكن الأخير أمر ليلاً بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة الندا، (عشيرة صدام حسين)، فاستلموها من المنطقة الخضراء، ثم دُفن في تكريت”.

نبش مقبرة صدام ونقل الجثة لمكان سري

وأفاد بأنه بعد 2012 عندما سيطر داعش على المنطقة تم نبش قبر صدام حسين، ونُقلت الجثة إلى مكان سري لا يعرفه أحد حتى الآن، كما تم العبث بقبور أولاده.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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