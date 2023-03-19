رفات والدها وعودة لحكم العراق.. رغد صدام حسين تفجر مفاجآت مدوية (فيديو)

- Advertisement -

وطن – كشفت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن رفات والدها سيعود للعراق باستقبال عسكري مهيب وبحضور جماهيري كبير.

وقالت رغد صدام حسين خلال مقابلة مع قناة “المشهد”، إنها لديها إرادة قوية في أن تكون جزءا من مرحلة وطنية قادمة في الوقت القريب.

وأضافت: “الطموح ينتهي في مرحلة معينة.. قد يرتفع أو يبقى كما هو أو ينتهي.. لكني لديَّ إرادة قوية في هذا المضمار وليس رغبة.. هناك فارق بين أن تكون عندك رغبة وتكون عندك إرادة كبيرة وإصرار”.

وأشارت إلى أن تولي اهتماما كبيرا لما يدور في الشارع العراقي.

رغد صدام حسين للمشهد: جثمان والدي سيعود للعراق باستقبال مهيب.. لدي إرادة قوية لأن أكون جزءا من الشأن العراقي#المشهد #صدام_حسين #العراق pic.twitter.com/I8tEBq3TXj — Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) March 17, 2023

أثارت تصريحات رغد صدام حسين جدلا واسعا في الشارع العراقي، وسط تباين كبير في ردود الأفعال.

- Advertisement -

مزاحم الحويت المتحدث باسم العشائر العربية في “مناطق متنازع عليها”، طالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمطالبة السلطات الأردنية بتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق رغد صدام حسين.

وقال في تغريدة عبر تويتر: “(رغد) تظهر علينا بين فترة وأخرى عبر الفضائيات وهي تبخ سمها القذر على الشعب العراقي الذي عانى من جرائم والدها الملعون وحزبه المقبور في فترة توليه”.

نطالب دولة رئيس الوزراء السيد @mohamedshia بمفاتحة السلطات الاردنية بتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق رغد ابنة الطاغية المنعول صدام حسين الذي تظهر علينا بين فترة وأخرى عبر الفضائيات وهي #تبخ_سمها_القذر على الشعب العراقي الذي عانى من #جرائم_والدها الملعون وحزبه المقبور في فترة توليه… https://t.co/vzzQgtNap2 — مزاحم الحويت (@Muzahim_alHewit) March 18, 2023

وكتب الناشط محسَّد جمال الدين: “إلى السيدة رغد صدام حسين وإلى جيل البعث الجديد (نيو بعث) في ذكرى سقوط الصنم.. إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة”.

📌الى السيدة #رغد_صدام_حسين

والى جيل البعث الجديد (نيو بعث)

في ذكرى سقوط الصنم..

"ان عادت العقرب عدنا لها

وكانت النعل لها حاضرة"

الشكر لله على كسر خشومكم👃 pic.twitter.com/5x8wHAkJLa — محسَّد جمال الدين (@Mohassad71) March 18, 2023

وغرد المحلل السياسي سمير عبيد: “تعليق على كلام رغد صدام حسين.. لو كنت انا صاحب قرار لأعطيت اوامري بمنحها الأمان والعودة لبلدها واوفر لها الحماية والكرامة، فهي سيدة عراقية ولانتصرف مثلما كان يتصرف معنا أبيها / (الحرمة بشارب الخير) وأولادها من حقهم يكبرون بوطنهم.. النظام الجديد يجب ان يكون له ثقة بنفسه وقراره”.

تعليق على كلام #رغد_صدام_حسين

لو كنت انا صاحب قرار

١-لاعطيت اوامري بمنحها الأمان والعودة لبلدها واوفر لها الحماية والكرامة

٣-فهي سيدة عراقية/ولانتصرف مثلما كان يتصرف معنا أبيها/(الحرمة بشارب الخير)واولادها من حقهم يكبرون بوطنهم

٤-النظام الجديد يجب ان يكون له ثقة بنفسه وقراره ! — Samir Abeid / سمير عبيد (@samirobeid8) March 18, 2023

وتفاعل الناشط حسن الكعبي: “الإطار رجع خالد بن سلطان هاشم.. الإطار رجع علي حاتم سليمان.. الإطار رجع رواتب لفدائيي صدام.. الإطار عيين مستشار بعثي لرئيس الوزراء.. فلا تستغربون إذا هبطت طائرة تحمل رغد صدام حسين في بغداد وتشارك في العملية السياسية، رغد صدام نوهت على ترحاب كبير لها من قبل سياسيين”.

الاطار رجع خالد بن سلطان هاشم

الاطار رجع علي حاتم سليمان

الاطار رجع رواتب لفدائيي صدام

الاطار عيين مستشار بعثي لرئيس الوزراء فلا تستغربون اذا هبطت طائرة تحمل رغد صدام حسين في بغداد وتشارك في العملية السياسية، رغد صدام نوهت على ترحب كبير لها من قبل سياسيين! pic.twitter.com/2XcmPR8Umj — حسن الكعبي | H𝕒𝕤𝕤𝕒𝕟 A𝕝𝕜𝕒𝕒𝕓𝕚 (@HassanAlkaaei) March 18, 2023

الكاظمي: شاهدت جثة صدام حسين مُلقاة

يُشار إلى أن تصريحات رغد صدام حسين، تأتي بعد أيام قليلة مما كشفه رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، الذي قال إنه شاهد جثة صدام بعد إعدامه ملقاة بين منزله وبيت نوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق)، في المنطقة الخضراء.

وأوضح أنه رأى حينها مجموعة من الحرس متجمعين، فطلبت منهم الابتعاد عن الجثة احتراماً لحرمة الميت.

وتابع: “أحضروها إلى جانب منزلي ومنزل المالكي، لكن الأخير أمر ليلاً بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة الندا، (عشيرة صدام حسين)، فاستلموها من المنطقة الخضراء، ثم دُفن في تكريت”.

نبش مقبرة صدام ونقل الجثة لمكان سري

وأفاد بأنه بعد 2012 عندما سيطر داعش على المنطقة تم نبش قبر صدام حسين، ونُقلت الجثة إلى مكان سري لا يعرفه أحد حتى الآن، كما تم العبث بقبور أولاده.