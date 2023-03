دراسة تكشف عن أن البشر يزنون أكثر بكثير من جميع الثدييات البرية مجتمعة

- Advertisement -

وطن-وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة The Proceedings of the National Academy of Sciences، يزن البشر أكثر من جميع الثدييات البرية على الكوكب مجتمعة. حاولت الدراسة التي قادها رون ميلو من معهد وايزمان للعلوم في ريهوفوت بـ”إسرائيل”، قياس الكتلة الحيوية لجميع الثدييات البرية لتحديد مقياس يمكن استخدامه لتتبع جهود الحفظ حول العالم.

وأوضح الفريق أن “تقدير عدد الكائنات الفردية أمر صعب تقنيًا، حتى بالنسبة لنوع واحد، بسبب مشكلات مثل قابلية الاكتشاف ، والتنوع بين السنة والموسمية ، والافتقار إلى توحيد طرق القياس، خاصة بالنسبة للأنواع صغيرة الحجم”. الورقة، بحسب ما نشره موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي.

“يتيح لنا قياس الكتلة الحيوية لجميع الثدييات مقارنة الأنواع ذات الأحجام المختلفة جدًا من الجسم. وبالتالي فإن الكتلة الحيوية مكملة لثراء الأنواع ومعايير التنوع الأخرى ، ويمكن أن تكون بمثابة مؤشر على الوفرة والبصمة البيئية للثدييات البرية على نطاق عالمي كمعيار لرصد الديناميات الزمنية للحالة العالمية للحياة البرية وكبيانات بديهية مصدر لجهود الحفظ. »

جمع فريق البحث أولاً تقديرات السكان المتاحة لـ 392 نوعًا من الثدييات الأرضية ، تمثل حوالي 6 ٪ من جميع أنواع الثدييات البرية البرية. لتقدير أعداد الأنواع الأخرى، تحول الفريق إلى التعلم الآلي ، الذي قدر عددًا إضافيًا يبلغ 4805 نوعًا.

على الرغم من أن هذا لا يزال أقل من 6400 نوع من الثدييات الأرضية الحية، إلا أن الفريق لم يشمل الحيوانات التي كانت بياناتها قليلة للغاية، ونظراً لندرتها يعتقدون أن هذا سيكون له تأثير ضئيل على الكتلة الحيوية الإجمالية.

وأوضح الفريق: “لقد حصلنا أيضًا على مجموعة من الخصائص الخاصة بالأنواع التي تؤثر على وفرة الحيوانات ، لكل حيوان من الثدييات البرية البرية”. “باستخدام الخصائص الخاصة بالأنواع ونسب التعداد السكاني العالمية ، قمنا ببناء نموذج للتعلم الآلي يستنتج أعدادًا عالمية من الأنواع المتبقية ≈94٪ ، والتي تفتقر إلى تقديرات الوفرة العالمية. » أظهرت النتائج أن الكتلة الحيوية لجميع الثدييات البرية على الكوكب تبلغ حوالي 22 مليون طن. لم يتم توزيع هذه الكتلة الحيوية بالتساوي ، حيث تركز حوالي 40٪ منها في 10 أنواع فقط.

تمتلك الغزلان ذات الذيل الأبيض أكبر كتلة حيوية من أي نوع فردي ، مع 2.7 مليون طن موزعة على ما يقرب من 45 مليون فرد. يأتي الخنزير البري في المرتبة الثانية من حيث الكتلة الحيوية الكلية ، حيث يبلغ وزنه 1.9 مليون طن، يليه عن كثب فيل السافانا الأفريقي بـ 1.3 مليون طن. ومع ذلك ، لدى البشر كتلة حيوية تبلغ حوالي 390 مليون طن ، مما يضعهم فوق كل الثدييات البرية مجتمعة. الماشية التي يتم تربيتها كماشية تزن أكثر من البشر ، بإجمالي كتلة حيوية تبلغ 420 مليون طن.

وأضاف الفريق: “يعكس التركيب العالمي للكتلة الحيوية للثدييات الضغوط التي يسببها الإنسان على الثدييات البرية: زيادة أعداد البشر ، وتزايد الطلب العالمي على المنتجات الحيوانية ، والتوسع في زراعة المصانع ، مما يؤدي على سبيل المثال إلى نتيجة تفوق الثدييات المستأنسة الثدييات البرية 30 مرة”.

وتابع: “على الرغم من أن الكتلة الحيوية ليست مؤشرًا مباشرًا لحالة الحفظ أو الضغوط البشرية ، فإننا نقترح أن نسبة الكتلة الحيوية بين الأنواع البرية والمستأنسة توفر نظرة ثاقبة إضافية حول الزيادة غير العادية في تأثير البشرية على كوكبنا”.

تؤكد الدراسة على التأثير الهائل للبشر على الكوكب وتسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. يأمل الباحثون في أن يتم بذل المزيد من الجهد في إنشاء تقديرات عدد سكان العالم للأنواع الأخرى ، مما يجعل تقدير الكتلة الحيوية أكثر دقة.

هذا ونُشرت الدراسة في المجلة العلمية الأمريكية متعددة التخصصات Proceedings of the National Academy of Sciences.