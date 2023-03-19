الأحد, مارس 19, 2023
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حياتنا

خيال جنسي ومهمة إباحية.. مُعلم يعاقب الطلاب المتغيبين بطريقة صادمة! (شاهد)

المنهج المستخدم في فصل الصحة بالمدرسة جاء من برنامج Our Whole Lives (OWL)

كتب رفيف عبدالله
خيال جنسي ومهمة إباحية.. مُعلم يعاقب الطلاب المتغيبين بطريقة صادمة! watanserb.com
طلب المعلم كيرك ميلر من الطلاب الكتابة عن "تخيلاتهم الجنسية"
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وطن- شن آباء حرب ضد مدرسة في أمريكا، بعدما طلب معلم من طلابه، الكتابة عن “خيال جنسي”، كجزء من الدورات للفصل الدراسي.

قصة خيالية جنسية

طُلب من طلاب الفصل الصحي في مدرسة تشرشل الثانوية في ولاية أوريغون ، الولايات المتحدة ، تعويض ما فاتهم من الدورات الدراسية من خلال إكمال مهمة بعنوان “قصة خيالية جنسية”. بحسب صحيفة “ديلي ستار“.

تقول المهمة الإباحية التي كلف المعلم كيرك ميللر بها الطلاب: “بالنسبة للطلاب الذين تغيبوا ، ستكتب قصة قصيرة من فقرة أو فقرتين. هذه القصة عبارة عن خيال جنسي لن يكون له أي اختراق من أي نوع أو الجنس الفموي. ولا توجد طريقة لتمرير الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي”.

طلب المعلم كيرك ميلر من الطلاب الكتابة عن “تخيلاتهم الجنسية”

وتابع “يجب أن تُظهر قصتك أنه يمكنك إظهار وتلقي المودة الجسدية المحبة دون ممارسة الجنس.”

شموع وزيت تدليك

كما طُلب من الطلاب القاصرين اختيار ثلاثة عناصر ، مثل الشموع وزيت التدليك والريش وشراب منكه لاستخدامها في قصصهم.

تمت مشاركة صورة الواجب المدرسي الإباحي عبر الإنترنت ، حيث انتقد العديد من أولياء الأمور المدرسة لموافقتها على نشر المهمة.

طُلب من الطلاب كتابة فقرة أو فقرتين حول تخيلاتهم الجنسية
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قال أحدهم: “إذا طلب رجل بالغ من ابنتي أن تشاركه تخيلاتها الجنسية ، سأكون غاضبًا وسأذهب إلى الشرطة. لا يوجد معلم لديه أي عمل يطلب هذا من طفل”.

هل تعلم الولاية بذلك؟

وقالت كاثرين روجرز ، التي كانت ابنتها البالغة من العمر 16 عامًا في فصل السيد ميلرز ، لـ Oregon Live أن الطلاب شعروا “بالخزي والإحراج والعرب” بعد أن تم تكليفهم بالمهمة.

وقالت إن بعض الطلاب اختاروا الرد على المهمة الخيالية من وجهة نظر شخصية في الرسوم المتحركة “كونغ فو باندا” لتجنب أن تكون شخصية للغاية.

وأضافت كاثرين أنها شعرت بالحيرة كيف أن الإدارة وافقت على الواجب المريب.

وقالت: “”تقوم الولاية بمراجعة هذه المناهج قبل الموافقة عليها ، أليس كذلك؟ هل قرأوا هذا بالفعل؟ إذا تمت مراجعة هذا ، فكيف تم طلبه من أبناءنا؟ ”

الإدارة ترد

قالت مديرة المدرسة ميسي كول في رسالة موجهة إلى أولياء الأمور إن الواجب الإباحي قد أزيل من منهج الفصل الدراسي ولن تكون جزءًا من درجات الطلاب.

وأضافت أن المنهج المستخدم في فصل الصحة بالمدرسة جاء من برنامج Our Whole Lives (OWL).

تدار OWL من قبل Unitarian Universalist Association ، وهي مجموعة من الكنائس المسيحية من جميع أنحاء الولايات المتحدة.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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