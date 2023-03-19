الأحد, مارس 19, 2023
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حياتنا

تجربة أغرب من الخيال…علماء يبتلعون مكعبات الليغو لهذا السبب!

ابتلع هؤلاء العلماء مكعب من مكعبات الليغو بغرض معرفة المدة التي يستغرقها مرور المكعب عبر الجهاز الهضمي

كتب ايمان الباجي
تجربة أغرب من الخيال...علماء يبتلعون مكعبات الليغو لهذا السبب! watanserb.com
مكعبات الليغو
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وطن– قام 6 باحثين من أستراليا والمملكة المتحدة بابتلاع مكعب من مكعبات الليغو لمعرفة المدة التي يستغرقها مرور المكعب عبر الجهاز الهضمي، وفقا لما أورده موقع “news18“.

أُجريت هذه الدراسة في عام 2018 وتم توثيق نتائجها في مجلة طب الأطفال وصحة الطفل.

ألعاب الليغو

تعتبر ألعاب الليغو من الألعاب المفضلة عند الأطفال. ولكن ما يقلق العديد من الآباء والأمهات هو أن الأطفال يقومون بإبتلاعها مما يتسبب في كثير من الأحيان في إثارة القلق والفزع.

ألعاب الليغو

ولمعرفة كيفية تأثير هذه الألعاب على جسم الإنسان، تطوعت مجموعة من الأطباء بإجراء التجربة على أنفسهم  وقاموا بابتلاع مكعب من مكعبات الليغو الشهيرة بغرض معرفة المدة التي يستغرقها مرور هذا المكعب عبر الجهاز الهضمي.

لتحديد النتيجة، راقب الباحثون حركة الأمعاء لديهم لعدة أيام بعد ابتلاع رؤوس الليغو حتى بعد أن خرجت هذه الألعاب مع البراز.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الوقت الذي يستغرقه ليغو في الخروج مع البراز ليس طويلاً. تم تقدير متوسط الوقت المسجل لخروج اللعبة  بـ1.71 يومًا.

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ومن المثير للاهتمام أنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات خلال العملية برمتها. هذا يعني أن اللعبة البلاستيكية الصغيرة كان لها تأثير ضئيل أو معدوم على الجهاز الهضمي والجهاز الهضمي لجميع الباحثين الذين ابتلعوا رؤوس ليغو.

وذكرت الدراسة أنه من الممكن أن تكون ردة الفعل مختلفة في حالة براز الأطفال وأشارت كذلك الدراسة إلى أنه لا يُنصح بالبحث في الفضلات إذا ابتلع الأطفال رأس ليغو صغيراً.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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